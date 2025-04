Daniel Boulud si unisce al team di Air France chefs in partenza dagli Stati Uniti

A partire da luglio 2025, Daniel Boulud, il famoso chef francese stellato Michelin con base a New York, creerà nuovi piatti esclusivi per le cabine La Première e Business di Air France. I suoi piatti saranno progressivamente introdotti sulle partenze dalle destinazioni statunitensi della compagnia aerea.

“Con la nuova suite La Première di Air France ora disponibile su un volo giornaliero per New York, Air France collabora con questo famoso chef francese con sede nell’iconica città americana.

Quest’estate, questi nuovi piatti saranno disponibili nelle cabine La Première e Business sui voli da New York-JFK a Parigi-Charles de Gaulle, la rotta principale della compagnia aerea, nonché da Los Angeles, Miami, San Francisco e Washington-DC. Entro la fine dell’anno questi menu saranno disponibili da tutte le destinazioni statunitensi della compagnia aerea.

È la seconda volta che questo chef lionese, riconosciuto come uno dei più grandi al mondo, collabora con Air France. Si tratta di una nuova opportunità per la compagnia aerea di valorizzare la cucina francese e offrire ai propri clienti sapori eccezionali. Daniel Boulud proporrà piatti semplici e gustosi, che rievocano la tradizione francese, rivisitati in chiave moderna. In linea con gli standard della compagnia, lo chef utilizza prodotti freschi e locali per creare piatti ispirati al ritmo delle stagioni”, afferma Air France.

“Come chef francese e newyorkese, è un onore per me contribuire a questo legame essenziale che Air France crea tra gli Stati Uniti e la Francia. Cerco di colmare questa distanza anche con le mie proposte culinarie, che uniscono innovazione e tradizione”, ha dichiarato Daniel Boulud.

“Daniel Boulud offrirà ricette a base di carne rossa e pollame create in esclusiva per i clienti Air France, in collaborazione con Servair, leading airline catering company in Francia.

Con questi nuovi piatti esclusivi, Air France continua a sviluppare le sue eccezionali collaborazioni sui voli dai suoi aeroporti in tutto il mondo verso Parigi. La compagnia collabora anche con Dominique Crenn, che offre piatti vegetariani e elaborate ricette a base di pesce sulle partenze dagli Stati Uniti. Air France collabora inoltre con Julien Royer sulle partenze da Singapore, Olivier Perret sulle partenze dal Canada, Olivier Chaignon sulle partenze dal Giappone, Jofrane Dailly sulle partenze da Reunion Island e Jean-Charles Brédas sulle partenze dalle Antille, dalla Guyana francese e sul suo regional Caribbean network.

Nell’ambito della lotta contro lo spreco alimentare, Air France offre ai suoi clienti che viaggiano in cabina Business la possibilità di preselezionare il loro pasto caldo fino a 24 ore prima del volo. Questo servizio coniuga la garanzia di disponibilità del pasto scelto dal cliente con un consumo più equo a bordo.

La cabina Air France La Première è attualmente disponibile da Parigi-Charles de Gaulle ad Abidjan, Dubai, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, San Paolo, Singapore, Tokyo-Haneda e Washington DC“, conclude Air France.

Air France, partner della mostra “Georges Mathieu” alla Monnaie de Paris

Dall’11 aprile al 7 settembre 2025, Air France è partner della mostra “Georges Mathieu – geste, vitesse, mouvement”, ospitata dalla Monnaie de Paris in collaborazione con il Centre Pompidou. Un’occasione unica per esplorare una retrospettiva del percorso artistico dell’inventore dell’astrazione lirica, inclusa la serie di manifesti creati per la compagnia aerea nel 1967.

“La mostra “Georges Mathieu” rende omaggio a uno degli artisti più singolari e prolifici della seconda metà del XX secolo, dai suoi primi lavori nel dopoguerra alle creazioni della metà degli anni ’80. Con il suo linguaggio pittorico, la gestualità espressiva e il dinamismo visivo, Georges Mathieu ha apportato un tocco di modernità alla creazione artistica dell’epoca. Spinto da un’insaziabile curiosità, cercava nuovi incontri ed esperienze. I visitatori possono scoprire una quarantina di dipinti, provenienti principalmente dalla collezione del Centre Pompidou, insieme a una selezione delle sue medaglie e monete provenienti dalla collezione della Monnaie de Paris, nonché da altre importanti collezioni pubbliche e private, in particolare quelle di Air France.

Una delle sale espositive presenta una serie di manifesti creati per la compagnia, che mettono in mostra la ricchezza del suo patrimonio. Nel 1966, Air France commissionò a Georges Mathieu una serie di manifesti pubblicitari. Queste opere avevano lo scopo di promuovere le principali destinazioni dell’ampia rete globale della compagnia aerea, tra cui la Francia, l’Egitto, gli Stati Uniti, il Giappone e l’India. Per consentire a tutti di identificare facilmente i paesi rappresentati a colpo d’occhio, le composizioni di Mathieu catturano l’essenza stessa di ogni destinazione. Circa quindici manifesti originali furono pubblicati l’anno successivo, nel 1967, a dimostrazione della portata dell’influenza dell’artista al di là dei suoi dipinti”, afferma Air France.

“Per celebrare l’evento, Air France ripropone una selezione di poster di Georges Mathieu, affinché tutti abbiano la possibilità di acquistare queste opere d’arte che hanno segnato la storia della compagnia aerea. Saranno in vendita da fine aprile sul sito shopping.airfrance.com e presso punti vendita selezionati.

Da oltre 90 anni i poster svolgono un ruolo centrale nell’universo Air France, ispirando sogni di viaggi e destinazioni lontane. Con un patrimonio di oltre 1.500 opere realizzate dai più prestigiosi illustratori di tutti i tempi, la compagnia vanta una delle più grandi collezioni al mondo.

In collaborazione con Air France, la mostra “Georges Mathieu” fa parte del programma “Constellation”, un’iniziativa di esposizione d’arte fuori sede del Centre Pompidou durante la sua chiusura per ristrutturazione, che mira a presentare opere della collezione nazionale attraverso prestigiose istituzioni”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)