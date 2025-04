Diamond Aircraft completa la DA42 Fleet Delivery a CAE e firma un ulteriore contratto per sei nuovi DA40

Diamond Aircraft ha annunciato oggi la consegna del settimo e ultimo DA42-VI a CAE, leading flight training provider, completando un ordine firmato con l’azienda nel 2024. Diamond Aircraft ha inoltre firmato un ulteriore contratto con CAE per la fornitura di sei nuovi DA40 NG.

“Siamo onorati che CAE abbia scelto di investire in Diamond Aircraft per i suoi rinomati flight training programs”, afferma Jane Wang, Director for Sales, Marketing, and Flight Operations at Diamond Aircraft Austria. “CAE utilizza da tempo velivoli Diamond nelle sue flight schools. La scelta di aggiornare la flotta testimonia l’efficienza, la sicurezza e l’innovazione tecnologica delle DA40 and DA42 series: in breve, la loro perfetta idoneità al professional flight training”.

“Le Diamond Aircraft DA40 and DA42 series sono tra i velivoli più richiesti dalle scuole di volo di tutto il mondo. I sette velivoli DA42 consegnati a CAE presentano una livrea personalizzata CAE e saranno di stanza presso il Bremen Flight Training Centre di Brema, Germania. Analogamente, CAE aggiornerà la sua DA40 fleet in Montpellier, Francia, con il nuovo DA40 NG, garantendo che gli studenti possano beneficiare delle più recenti innovazioni per migliorare la loro esperienza di addestramento”, afferma Diamond Aircraft.

“CAE fornisce world-class training services attraverso l’Initial Flight Training Deutschland program dal 2022, offrendo un completo ab-initio flight training, che include academic, simulator and live-flying sessions a Brema, Germania, e Montpellier, Francia.

I next-generation Diamond DA40 and DA42 aircraft sono dotati delle più recenti technical, avionic and interior options, migliorando l’efficacia e la sicurezza dell’addestramento. Supportano i single and multi-engine live-flying training requirements, offrendo un’esperienza di addestramento migliorata”, conclude Diamond Aircraft.

