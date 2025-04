Il primo Airbus A330 MRTT per la Spanish Air and Space Force entra in servizio

Il primo Airbus A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) destinato alla Spanish Air and Space Force è entrato ufficialmente in servizio operativo presso il 45° Stormo.

“Si tratta del primo dei tre multi-mission tanker and transport aircraft acquisiti dal Ministero della Difesa spagnolo nel novembre 2021.

Il velivolo, che opererà dalla base aerea di Torrejón de Ardoz, Madrid, è stato consegnato dagli stabilimenti Airbus di Getafe (Madrid), sede dell’A330 MRTT aircraft conversion center”, afferma Airbus.

“Con l’entrata in servizio di questo primo A330 MRTT, la Spanish Air and Space Force può ora contare sul world’s best tanker aircraft nella sua flotta”, ha dichiarato Jean-Brice Dumont, , Head of Air Power at Airbus Defence and Space. “L’MRTT non solo garantirà l’interoperabilità con le nazioni alleate e l’autonomia strategica, ma aumenterà anche significativamente le projection, aerial evacuation and in-flight refuelling capabilities”.

“L’A330 MRTT destinato alla Spagna è dotato di un avanzato state-of-the-art, hose-and-basket refuelling system a ed è in grado di volare per oltre 18 ore con un’autonomia di 16.000 chilometri.

L’A330 MRTT è l’unico new-generation tanker and strategic airlifter attualmente disponibile e operativo sul mercato. Grazie alla sua basic fuel load capacity pari a 111 tonnellate, l’aeromobile può svolgere missioni di rifornimento in volo senza necessità di additional fuel tanks.

Grazie alla wide-body fuselage, l’A330 MRTT può essere configurato come transport aircraft, con una capacità fino a 300 passeggeri o un payload fino a 45 tonnellate (99.000 libbre). Inoltre, l’aeromobile può essere equipaggiato con un dedicated Medical Evacuation (MEDEVAC) kit, che consente l’installazione di barelle e moduli di terapia intensiva”, prosegue Airbus.

“Il secondo e il terzo A330 MRTT per la Spagna sono attualmente in fase di conversione presso gli stabilimenti Airbus di Getafe. Fino ad oggi, il 45° Stormo ha utilizzato gli A330 non ancora convertiti per missioni di trasporto di personale militare ed equipaggiamenti, come ad esempio durante l’esercitazione Pacific Skies del 2024 o nelle operazioni di evacuazione di cittadini spagnoli dal Niger e dal Sudan”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)