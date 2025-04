Gli annunci e gli accordi di Safran all’Aircraft Interiors Expo 2025

Safran vince il 16° Crystal Cabin Award con Connected Interiors

Lo spirito innovativo di Safran è stato premiato con il Crystal Cabin Award nella IFEC & Digital Services category per Safran Connected Interiors. Si tratta del 16° premio per Safran, da quando il premio è stato lanciato undici anni fa per promuovere l’eccellenza nell’innovazione aeronautica.

Safran Connected Interiors è sviluppato da Safran Cabin in collaborazione con Safran Seats e Safran Electronics & Defense e mira a trasformare il modo in cui le compagnie aeree gestiscono le proprie cabine introducendo un nuovo digital maintenance service for aircraft interiors.

“Consentendo real-time health monitoring and predictive maintenance for aircraft interiors, offriamo visibilità digitale, da qualsiasi parte del mondo, riducendo i tempi di fermo e i costi operativi. Grazie agli standard di comunicazione CAN bus (Controller Area Network) e ARINC, i dati generati da prodotti intelligenti, come i nostri NUVO galley inserts, vengono raccolti da un sistema completamente autonomo e wireless, indipendentemente dal tipo o dall’età dell’aeromobile. Un altro esempio è il monitoraggio di qualsiasi componente elettrico dei sedili, come actuation system, passenger service units or lighting. Questi dati vengono quindi elaborati, consentendo alle compagnie aeree di determinare con maggiore precisione quando è necessario eseguire la manutenzione su equipaggiamenti specifici, ottimizzando le operazioni e prolungando la durata di vita dei prodotti.

Grazie a livelli di servizio personalizzabili, le compagnie aeree possono anticipare i problemi prima che si presentino, garantendo equipaggiamenti più affidabili per l’equipaggio e la migliore esperienza per i passeggeri. Questo ecosistema connesso sfrutta i dati in tempo reale per migliorare l’efficienza e migliorare i servizi di bordo”, afferma Safran.

“Ringraziamo i membri della giuria di Crystal Cabin per il loro riconoscimento e non vediamo l’ora di collaborare con gli operatori per implementare questo nuovo ed entusiasmante prodotto”, afferma Nathan Kwok, Nathan Kwok, EVP Sales and Marketing, Safran Cabin.

Ethiopian Airlines sceglie i sedili Z400 Economy di Safran per i suoi aerei B777-9

Ethiopian Airlines ha firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) con Safran per la fornitura di sedili Z400 in classe Economy per 8 Boeing 777-9.

“La consegna di questi aerei è prevista per la metà del 2027. Ogni aereo sarà dotato di 383 posti in classe Economy, a dimostrazione dell’impegno di Ethiopian Airlines nell’espansione della propria flotta e nel supporto del proprio percorso di crescita.

I sedili Z400 scelti da Ethiopian Airlines rappresentano la scelta ideale per le operazioni a lungo raggio, offrendo ai passeggeri un’esperienza di intrattenimento in volo migliorata grazie agli schermi da 13 pollici di ultima generazione, un notevole miglioramento rispetto ai precedenti display da 11,6 pollici. Inoltre, i sedili sono più leggeri del 12,5% rispetto alla generazione precedente, grazie al minor numero di componenti e all’utilizzo di materiali leggeri avanzati, garantendo operazioni efficienti in termini di costi e sostenibilità.

Ethiopian Airlines e Safran Seats hanno coltivato una solida partnership di lunga data nel corso degli anni, testimoniata dalla collaborazione continua per dotare i loro aeromobili A350 di sedili di classe Business ed Economy“, afferma Safran.

Commentando la collaborazione, il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver firmato questo MoU con Safran per la fornitura dei sedili Z400 per i nostri aeromobili 777-9. Come compagnia aerea tecnologicamente avanzata, ci impegniamo a migliorare l’esperienza di bordo dei nostri passeggeri attraverso tecnologie all’avanguardia che offrano comfort ai passeggeri, garantendo al contempo efficienza operativa e sostenibilità”.

Victoria Foy, CEO di Safran Seats, ha commentato: “Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con Ethiopian Airlines fornendo i nostri sedili Z400 avanzati per la loro flotta di B777-9. Questa collaborazione riflette il nostro impegno comune per l’innovazione e l’eccellenza nel comfort dei passeggeri, supportando Ethiopian Airlines nell’espansione dei suoi orizzonti e nel miglioramento dei suoi servizi di bordo”.

Safran ha presentato Personal Electronic Device Casting and Edge Caching Solutions al 2025 Aircraft Interiors Expo

Safran Passenger Innovations (SPI) annuncia la dimostrazione della sua innovativa Personal Electronic Device (PED) casting solution all’Aircraft Interiors Expo 2025 (AIX). Questa funzionalità consente ai passeggeri di collegare senza problemi i propri dispositivi personali ai RAVE In-Flight Entertainment (IFE) displays, consentendo loro di trasmettere i propri contenuti preferiti direttamente sul seatback display di fronte a loro.

Progettata per migliorare l’esperienza di volo, questa soluzione non solo offre opzioni di intrattenimento, ma favorisce anche il coinvolgimento sociale e la produttività durante i voli.

Ben Asmar, SPI’s Vice President of Products and Strategy, afferma: “Con la crescente diffusione della connettività ad alta velocità nella flotta di aerei commerciali, le compagnie aeree devono trovare nuovi modi per interagire con i passeggeri, anziché perderli a causa di Internet, il che significa che qualsiasi opportunità di coinvolgimento futuro diventa significativamente più difficile. Il futuro deve riguardare la costruzione di connected IFE platforms, dove la “E” sta per engagement, che consentano al passeggero di interagire con i servizi della compagnia aerea, con servizi di terze parti e, soprattutto, con le opzioni di intrattenimento di sua scelta e non solo con ciò che è disponibile a bordo, qualcosa che ora chiamiamo Passenger Curated Experience”.

“SPI ha presentato anche la sua Edge Cache technology, gettando le basi per un futuro connected IFE. Basata sul RAVE hardware già presente a bordo degli aerei, questa soluzione innovativa consentirà l’integrazione di centinaia di terabyte di cache space senza la necessità di equipaggiamenti aggiuntivi.

La SPI Edge Cache technology sfrutterà le capacità di RAVE Edge Cloud Computing, un approccio trasformativo presentato all’Aircraft Interiors Expo 2024. Questo progresso migliora significativamente l’erogazione dei contenuti, offrendo ai passeggeri una vasta gamma di opzioni di intrattenimento personalizzate ed esperienze di streaming di alta qualità, ottimizzando al contempo l’utilizzo della larghezza di banda.

Sviluppate in collaborazione con IdeaNova Technologies, Inc. (leader in secure video streaming and advanced engineering), queste soluzioni rivoluzionarie rappresentano un passo avanti nell’intrattenimento a bordo. Progettate per trasformare l’esperienza dei passeggeri, combinano perfettamente tecnologia all’avanguardia e innovazione, stabilendo un nuovo punto di riferimento per l’intrattenimento immersivo in volo”, afferma Safran.

Matt Smith, CEO di Safran Passenger Innovations, sottolinea: “La connettività sta rivoluzionando l’esperienza dei passeggeri a bordo, aprendo nuove ed entusiasmanti opportunità di intrattenimento e coinvolgimento. Per sfruttare appieno il potenziale di opzioni di intrattenimento praticamente illimitate per i passeggeri, è essenziale per SPI disporre di una piattaforma solida che supporti questa evoluzione. Per questo motivo ci impegniamo a investire in una piattaforma aperta basata su servizi cloud, che ci consenta di adattarci rapidamente alle tecnologie emergenti. In molti casi, possiamo fornire aggiornamenti per sbloccare queste funzionalità per i nostri clienti tramite aggiornamenti software, senza la necessità di nuovo hardware”.

(Ufficio Stampa Safran – Photo Credits: Safran)