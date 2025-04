SAS sostiene la Bodø e-SAF declaration

SAS si unisce a un’ampia coalizione di stakeholder del settore aeronautico ed energetico per supportare l’implementazione su larga scala del SAF (Sustainable Aviation Fuel), con particolare attenzione all’e-SAF (Electro-Sustainable Aviation Fuel).

“L’abbandono dei fossil-based aviation fuels non è solo necessario, ma essenziale. In SAS crediamo nel promuovere il progresso attraverso partnership e collaborazione. Una comprensione condivisa del percorso da seguire è fondamentale per apportare un cambiamento reale e duraturo, supportando al contempo la trasformazione del settore”, afferma Mads Brandstrup Nielsen, Senior Vice President Public Affairs, SAS.

“L’e-SAF è un carburante sintetico prodotto da energia elettrica rinnovabile, come l’eolico, il solare o l’idroelettrico. L’e-SAF è a zero emissioni di carbonio, poiché emette solo la quantità di carbonio catturata durante la produzione.

La Bodø Declaration è stata lanciata in seguito all’international SAF seminar tenutosi a Bodø il 9 e 10 aprile, che ha riunito rappresentanti del settore, ricercatori, ONG e la Commissione Europea. L’evento ha evidenziato la necessità di quadri normativi a lungo termine, sicurezza degli investimenti e collaborazione intersettoriale per consentire una transizione credibile.

La dichiarazione si basa su iniziative come il Project SkyPower, una lettera congiunta alla Commissione Europea presentata nel febbraio 2025, guidata da SAS e supportata da un’ampia rete di stakeholder del settore aeronautico ed energetico.

Attraverso la Bodø e-SAF Declaration, produttori, fornitori di tecnologia, costruttori di aeromobili e motori, aeroporti, responsabili politici e ricercatori si uniscono nel rispetto di un’ambizione comune: garantire che l’aviazione possa continuare a svolgere il suo ruolo vitale nella società, riducendo al contempo il suo impatto climatico”, afferma SAS.

“Le partnership strategiche sono una parte essenziale dell’approccio alla sostenibilità di SAS e la Bodø Declaration riflette la collaborazione intersettoriale necessaria per accelerare i progressi e soddisfare la domanda in rapida crescita. Questo impegno ha gettato le basi anche per l’azione concreta intrapresa a novembre dello scorso anno, quando SAS ha firmato un accordo di collaborazione per supportare la produzione danese di e-SAF insieme a Copenhagen Infrastructure Partners, Copenhagen Airport e Aalborg Airport. La partnership mira a posizionare la Danimarca come leader nell’aviazione sostenibile, creare posti di lavoro e contribuire alla decarbonizzazione del settore attraverso il Fjord PtX project, un’iniziativa danese dedicata alla produzione di synthetic e-SAF da fonti rinnovabili”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS – Photo Credits: SAS)