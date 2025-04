L’ICAO Council President chiede una più forte conflict zone risk mitigation al Safer Skies Forum

L’ICAO informa: “L’importanza fondamentale di attenuare i rischi per la civil aviation sopra e vicino le conflict zones è stata il focus dell’advocacy dell’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano,nel quarto Fourth Annual Safer Skies Forum, che si è svolto l’8 aprile 2025 a Marrakech, in Marocco.

È stato preceduto da un incontro bilaterale tra il presidente Sciacchitano e H.E. Abdessamad Kayouh, Minister of Transport and Logistics of the Kingdom of Morocco. Il presidente e il ministro hanno accettato di esplorare i modi per rafforzare la cooperazione sulla air safety, con il Mr. Scciachitano che ha lodato la leadership del Marocco nell’ospitare le discussioni.

Nelle sue osservazioni di apertura il giorno seguente, il presidente Sciacchitano ha affermato l’impegno duraturo di ICAO per la Safer Skies initiative, che è stata originariamente lanciata dal Canada in risposta al abbattimento dell’Ukraine International Airlines flight PS752 nel 2020″.

“Il presidente ha sottolineato l’importanza della collaborazione globale e regionale nel miglioramento della preparazione alle crisi, della condivisione dell’intelligence e del coordinamento civile-militare. Ha anche osservato che questi sforzi si allineano al più ampio Strategic Plan dell’ICAO per il 2026-2050, che stabilisce un obiettivo ambizioso di zero fatalities from accidents and unlawful interference”, prosegue l’ICAO.

“Il nostro successo dipende dall’azione collettiva. Abbiamo bisogno di governi, organismi di regolamentazione, leader del settore e professionisti dell’aviazione che lavorano in concerto per costruire un settore aeronautico resiliente e agile preparato per eventuali sfide future”.

“L’ICAO sta avanzando diverse iniziative chiave per rafforzare la conflict zone risk mitigation:

• Lanciare una campagna di sensibilizzazione globale.

• Sviluppo di un Implementation Package (iPack) for Conflict Zones con il supporto del Canada.

• Creazione di un globally harmonized crisis response framework.

• Stabilire un Regional Air Traffic Management Contingency Framework.

Il Presidente ha concluso le sue osservazioni chiedendo ai partecipanti di sfruttare il forum come piattaforma per lo slancio politico e la cooperazione tecnica, in particolare come un’opportunità per continuare a progredire con il sostegno incrollabile dell’ICAO per la Safer Skies initiative”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)