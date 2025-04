ACI World: gli aeroporti più trafficati del mondo sfidano l’incertezza globale e mantengono le prime posizioni

Airports Council International (ACI) World offre oggi un’anteprima della classifica 2024 degli aeroporti più trafficati del mondo, a dimostrazione della loro resilienza nell’affrontare l’incertezza globale. Nonostante le sfide geopolitiche ed economiche, questi aeroporti hanno mantenuto con successo le prime posizioni, posizionandosi per una crescita continua.

Justin Erbacci, ACI World Director General, ha dichiarato: “Nel mezzo delle sfide globali, la resilienza degli aeroporti più trafficati del mondo emerge. Questi hub sono arterie vitali per il commercio, gli affari e la connettività. Con la crescita del trasporto aereo, ACI World è pronta a supportare i suoi membri, garantendo il flusso regolare di persone e merci che guidano il progresso economico, sociale e culturale globale”.

“I dati preliminari indicano che il totale globale di passeggeri nel 2024 si avvicinerà ai 5 miliardi, con un aumento del 9% rispetto al 2023 o del 3,8% rispetto ai livelli pre-pandemici (2019).

I 10 aeroporti più trafficati, che rappresentano il 9% del traffico globale (855 milioni di passeggeri), hanno registrato un aumento dell’8,8% rispetto al 2023 e dell’8,4% rispetto ai risultati del 2019 (789 milioni di passeggeri nel 2019). L’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport difende la sua prima posizione, seguito dal Dubai International Airport e dal Dallas Fort Worth International Airport.

Il balzo più significativo nella classifica dei primi 10 è stato registrato dallo Shanghai Pudong International Airport, che è passato dal 21° posto nel 2023 al 10° nel 2024. Il balzo è stato alimentato dall’ampliamento delle politiche sui visti, dalla ripresa e dall’espansione dei voli internazionali, dai miglioramenti operativi e dalla ripresa della regione Asia-Pacifico, in particolare della Cina.

La solida forza di Istanbul Airport e New Delhi International Airport li mantiene ai vertici della classifica, segnando progressi significativi rispetto al 2019. Entrambi gli aeroporti hanno prosperato grazie all’espansione delle compagnie aeree, alla crescita delle infrastrutture e al miglioramento della connettività globale”, afferma ACI World.

“Il 2024 ha visto la crescita globale dei passeggeri affrontare significative incertezze derivanti dall’evoluzione del panorama economico e geopolitico. Le continue sfide della supply chain e i ritardi di produzione da parte dei produttori di aeromobili, nonché le tensioni geopolitiche, hanno messo a rischio le opportunità di crescita, alterando potenzialmente le rotte aeree, aumentando i costi operativi e influenzando il sentiment dei passeggeri. Inoltre, la minaccia dei dazi ha sollevato preoccupazioni circa potenziali interruzioni del commercio globale, che hanno influito indirettamente sulla domanda di viaggi internazionali.

Si prevede che nel 2025 il traffico passeggeri globale raggiungerà i 9,9 miliardi, con un tasso di crescita annuo del 4,8%. Sebbene la domanda passeggeri rimanga solida, si prevede che il ritmo di espansione rallenterà, con il passaggio dei mercati da impennate trainate dalla ripresa a modelli di crescita strutturale a lungo termine.

Si prevede che sfide chiave come l’incertezza economica, le tensioni geopolitiche e i limiti di capacità influenzeranno sempre di più la traiettoria del settore. Nei mercati avanzati, la stabilizzazione della domanda, i colli di bottiglia della supply chain nella produzione di aeromobili e la carenza di capacità aeroportuale potrebbero frenare la crescita, mentre nei mercati emergenti, i maggiori investimenti infrastrutturali e la crescente domanda di viaggi della classe media continueranno probabilmente a trainare l’espansione. Con l’ingresso del settore in una nuova era di crescita, il settore aeroportuale deve concentrarsi sulla solidità finanziaria, sugli investimenti in infrastrutture, sull’efficienza operativa e sulla sostenibilità”, prosegue ACI World.

“Si stima che gli air cargo volumes siano aumentati dell’8,4% su base annua (+3,9% rispetto al 2019), raggiungendo oltre 124 milioni di tonnellate nel 2024.

Gli air cargo volumes nei primi 10 aeroporti, che rappresentano quasi il 26% (32,3 milioni di tonnellate) dei volumi globali nel 2024, sono aumentati del 9,3% nel 2024 su base annua, ovvero del 9,5% rispetto ai risultati del 2019 (29,5 milioni di tonnellate nel 2019). L’air cargo traffic è più concentrato tra i main airports.

L’aumento del cargo è attribuito principalmente alla forte domanda per l’e-commerce, alle interruzioni del trasporto marittimo e al calo dei prezzi del jet fuel. Hong Kong International Airport si è confermato al primo posto, seguito da Shanghai Pudong International Airport e Memphis International Airport.

Si stima che nel 2024 i global aircraft movements saranno circa 100 milioni, con un aumento del 4,3% rispetto al 2023 o del -2,6% rispetto al 2019 (ovvero, una ripresa del 97,4%).

I primi 10 aeroporti, che rappresentano oltre il 6% del traffico globale (6,4 milioni di movimenti), hanno registrato un aumento del 6,5% rispetto ai risultati del 2023, ovvero un leggero aumento dello 0,4% rispetto ai risultati del 2019 (6,3 milioni).

L’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport è al primo posto, seguito dal Chicago O’Hare International Airport e dal Dallas Fort Worth International Airport“, conclude ACI World

(Ufficio Stampa ACI World)