Si chiude il miglior AERO di sempre, con 760 espositori provenienti da 38 nazioni che hanno presentato 328 velivoli

AERO 2025 informa: “AERO 2025, la 31a edizione della fiera, ha dimostrato in modo impressionante la sua posizione di leading global trade fair for general aviation, air sports and business aviation. 760 espositori provenienti da 38 nazioni hanno presentato un totale di 328 velivoli (2024: 270), che spaziavano dai droni a gliders, microlights, single- and twin-engine piston aircraft, helicopters, ultra long-range jets.

Mai prima d’ora un numero così elevato di velivoli era stato esposto ad AERO. Molti esemplari sono stati esposti in una fiera per la prima volta. 32.100 visitatori (2024: 31.500) provenienti da oltre 80 nazioni si sono recati sul Lago di Costanza per il GA Summit. Quest’anno, la business aviation ha avuto un successo particolare a Friedrichshafen: il più grande line-up di business aircraft in Europa quest’anno è stato esposto ad AERO. Il Business Aviation Dome, nella mostra statica – un hangar trasparente di 2.000 metri quadrati – ha impressionato espositori e visitatori”.

Stefan Reisinger, CEO of organizer fairnamic GmbH, afferma: “AERO 2025 è stato un precision landing. Siamo riusciti ad ampliare la nostra competenza e la nostra rilevanza. Il nuovo concept fieristico con il Business Aviation Show Hub è stato un successo straordinario”.

Tobias Bretzel, AERO show director, aggiunge: “AERO 2025 ha soddisfatto tutte le aspettative e ne ha superate molte. Gli espositori hanno presentato un gran numero di innovazioni e anteprime e hanno registrato ottimi affari. L’atmosfera nel settore e tra il pubblico è stata eccellente. Senza esagerare, posso dire che questo è stato il miglior AERO di sempre e l’ottimo risultato ci spinge a portare AERO 2026 a un livello superiore. A tal fine, integreremo ulteriori aree dell’adiacente area aeroportuale nella fiera”.

“L’elevato numero di innovazioni e anteprime in tutti i settori sottolinea l’importanza di AERO come vetrina globale per l’aviazione. Tra le anteprime mondiali di AERO di quest’anno c’era il Chinese electric aircraft RX4E, il primo four-seater electric aircraft al mondo a ricevere la certificazione nel dicembre 2024. È stato presentato in mostra statica ad AERO e in volo all’e-Flight Airshow. Anche il Pilatus PC-12 PRO single-engine turboprop aircraft ha celebrato la sua anteprima mondiale ad AERO. Presente anche lo Swiss Smartflyer electric aircraft project, il cui prototipo ha celebrato il lancio solo a novembre 2024.

AERO è una fiera dell’innovazione. A Friedrichshafen, il pubblico può sperimentare il futuro dell’aviazione. Hydrogen fuel cell drives, electric drives and hybrid-electric drives: startup innovative, istituti di ricerca, università e produttori affermati hanno presentato i loro progetti e programmi durante i quattro giorni di fiera, rendendo l’aviazione ancora più sicura e sostenibile. La General Aviation è un incubatore prezioso per tecnologie aeronautiche nuove e innovative.

I single and twin-engine piston aircraft costituiscono la spina dorsale dell General Aviation e di AERO. Anche i piloti di aerei commerciali imparano a volare su di essi e vengono utilizzati per viaggi d’affari e privati, oltre che per altri scopi. L’ampia gamma di modelli in queste categorie si è riflessa anche ad AERO, con tutti i principali produttori di questo segmento rappresentati ancora una volta. Degli oltre 21.400 velivoli registrati solo in Germania (al 31.12.2024), oltre 7.200 erano registrati nelle single and twin-engine classes e quasi 7.000 come alianti”, afferma AERO 2025.

“Lo Zeppelin CAT Hall A1 è il padiglione più grande del centro fieristico di Friedrichshafen. Tradizionalmente, è dedicato agli alianti ad AERO. Produttori e fornitori di servizi utilizzano AERO per presentare i loro prodotti e servizi a un pubblico internazionale.

L’ultralight industry è vivace e innovativa. Lo ha dimostrato ancora una volta quest’anno, essendo presente ad AERO in gran numero e con numerose novità, dai nuovi velivoli ai nuovi sistemi di propulsione.

L’Heli-Hangar nel padiglione B5 è diventato un punto d’incontro popolare per l’industria degli elicotteri. Con 30 elicotteri, a Friedrichshafen erano esposti più elicotteri che mai in un evento AERO, tra cui l’H160 di Airbus Helicopters, il Bell 505 e il Bell 407GXi, il Robinson R44 e R66 e il Guimbal Cabri G2.

L’aviazione offre ai giovani posti di lavoro con prospettive, non solo come piloti in cockpit, ma anche in maintenance, software engineering or service providers. La domanda di giovani talenti qualificati è elevata. Alla AERO Career Days job fair, tenutasi l’11 e il 12 aprile 2025, oltre 30 aziende hanno presentato le loro offerte di formazione e di lavoro. Con i Career Days, AERO contribuisce a ridurre la carenza di lavoratori qualificati nel settore dell’aviazione.

AERO è ora un global brand. AERO South Africa si terrà al Lanseria International Airport in South Africa a giugno (25-27 giugno 2025), seguito da AERO Asia in Zhuhai, Greater Bay Area, China a novembre (6-9 novembre 2025). La data per AERO 2026 a Friedrichshafen è stata già fissata: la 32a edizione di AERO Friedrichshafen aprirà i battenti dal 22 al 25 aprile 2026″, conclude AERO 2025.

(Ufficio Stampa AERO 2025 – Photo Credits: AERO 2025)