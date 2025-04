LATAM Airlines punta su nuove e rinnovate lounge per migliorare l’esperienza in aeroporto dei passeggeri

LATAM Airlines Group sta implementando e rinnovando le sue lounge, situate in diversi aeroporti del Sud America. Solo quest’anno è prevista l’apertura della lounge dell’aeroporto Jorge Chávez di Lima, con un investimento di 10,5 milioni di dollari, e la progettazione del nuovo spazio di Guarulhos a San Paolo, con un investimento di 18 milioni di dollari (apertura prevista per il 2027). Inoltre, dalla fine di febbraio, LATAM ha iniziato il rinnovo della sua lounge all’aeroporto internazionale di El Dorado e, nei prossimi anni, prevede di ampliare quella dell’aeroporto di Miami (Stati Uniti).

“Queste nuove lounge rafforzano il nostro impegno a offrire spazi più sofisticati e accoglienti. Si allineeranno con quelli già in funzione a Santiago dal 2022, caratterizzati da aree moderne e confortevoli ispirate al design, alla cultura, all’ospitalità e agli elementi sudamericani”, ha dichiarato Paulo Miranda, vicepresidente Area Customer di LATAM Airlines Group.

Paulo Miranda ha aggiunto che le lounge firmate LATAM sono già riconosciute a livello mondiale per il loro design innovativo, il servizio e il comfort eccezionale. “Questo è un altro passo verso il posizionamento di LATAM come punto di riferimento globale nell’esperienza di viaggio premium”, ha concluso.

“La nuova lounge in Perù, che entrerà in funzione nei prossimi mesi, sarà composta da due lounge indipendenti – Signature e Premium – che condividono un’area di accoglienza e che si trovano su una superficie di 2.450 metri quadrati. Si prevede che servirà più di 24.000 passeggeri al mese entro il 2026.

Nel frattempo, LATAM Airlines Brazil inizierà a progettare la nuova lounge quest’anno, nel terminal 3 dell’aeroporto Guarulhos di San Paolo, uno dei principali hub nella regione. Avrà una superficie di 4.700 metri quadrati e sarà la più grande dell’America Latina, superando quella del Cile.

In Colombia, la compagnia aerea sta procedendo al rinnovo della sua lounge, per offrire, a partire da maggio, un’esperienza più confortevole ai suoi passeggeri. Con una capacità di 136 posti e una superficie di 650 metri quadrati, questi miglioramenti richiederanno un investimento di 500.000 dollari.

La lounge di Santiago dispone invece di tre sale: Signature Lounge, per le categorie Black Signature e Black LATAM Pass, e per la cabina Premium Business di LATAM; la Premium Lounge, per le categorie Platinum LATAM Pass o per i passeggeri che viaggiano nella cabina Premium Economy di LATAM; la WorldMember Lounge, per i clienti WorldMember e WorldMember Limited Santander. La lounge è frequentata in media da 1.500 persone al giorno e, ad oggi, è la più grande del Sud America.

È importante notare che LATAM dispone attualmente di lounge per i passeggeri internazionali in cinque aeroporti della sua rete di destinazioni: a Santiago (Cile), presso l’aeroporto Arturo Merino Benítez; a San Paolo (Brasile), presso l’aeroporto Guarulhos, Terminal 3; a Bogotá (Colombia), presso l’aeroporto El Dorado; a Buenos Aires (Argentina), presso l’aeroporto Ezeiza; a Miami (Stati Uniti), per i voli internazionali (Concourse J)”, afferma LATAM Airlines Group.

“Inoltre, seguendo la linea di offrire spazi che elevino ogni viaggio, LATAM ha recentemente implementato una nuova area di check-in per i frequent flyer: il Signature Check-in. Si tratta di uno spazio esclusivo per i clienti LATAM Pass delle categorie Black Signature e Black (i livelli di fedeltà più elevati del programma), pensato per offrire maggiore privacy, agilità e ospitalità ai membri d’élite che viaggiano verso destinazioni internazionali.

Il check-in Signature – disponibile 24 ore su 24 e che si aggiunge a un altro di caratteristiche simili già attivo all’aeroporto di Guarulhos, San Paolo (Brasile) – si trova nel Terminal 2 dell’aeroporto di Santiago, di fronte al gate 6, accanto al Premium Check-in (Isola H), ed è dotato di tablet e stampanti portatili, che rendono il check-in più rapido e semplice. Con l’apertura del nuovo terminal dell’aeroporto internazionale Jorge Chávez di Lima, anche LATAM disporrà di questo spazio esclusivo.

Questo spazio mira a migliorare l’esperienza dei passeggeri all’aeroporto di Santiago, dove LATAM opera più di 104 voli giornalieri verso 14 paesi diversi”, conclude LATAM Airlines Group.

