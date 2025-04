Volotea annuncia l’ingresso di Nathan Bailey come nuovo Fleet Director

Volotea ha annunciato la nomina di Nathan Bailey come nuovo Fleet Director. Bailey è entrato a far parte dell’azienda all’inizio del 2025, portando con sé un’ampia esperienza internazionale maturata nel settore dell’aviazione.

“Con oltre 15 anni di carriera nell’industria aeronautica e aerospaziale, Bailey ha ricoperto ruoli nei settori dell’ingegneria, delle operazioni e della strategia di flotta. Con una solida formazione accademica, ha conseguito un dottorato in Ingegneria Meccanica, specializzandosi sui materiali compositi aerospaziali, e vanta inoltre l’abilitazione EASA come pilota privato.

Prima del suo ingresso in Volotea, Nathan Bailey ha guidato importanti progetti relativi alla flotta presso Air New Zealand, tra cui lo sviluppo della strategia per aeromobili di nuova generazione, la gestione delle relazioni con i costruttori e le operazioni di acquisizione dei velivoli. Inoltre, ha ricoperto un ruolo centrale nel piano di ricapitalizzazione della compagnia durante la pandemia, contribuendo alla definizione di un importante ordine di aeromobili widebody e supervisionando l’acquisizione del primo velivolo dimostrativo elettrico”, afferma Volotea.

“Nathan porta con sé una solida competenza tecnica, una visione internazionale e una spiccata capacità strategica”, ha dichiarato Stephen Rapp, Chief Financial Officer di Volotea. “Il suo ingresso avviene in un momento chiave per il settore, chiamato a gestire sfide complesse legate alla disponibilità di aeromobili e alla pianificazione della flotta sul lungo termine. Siamo certi che la sua leadership sarà determinante per affrontare queste sfide e per continuare a ottimizzare la nostra flotta, puntando su crescita, efficienza e resilienza operativa”.

“Ciò che mi ha attratto di Volotea è stato il suo modello di business distintivo e la sua rete operativa, che rappresentano una sfida stimolante dal punto di vista della gestione della flotta”, ha aggiunto Nathan Bailey, Fleet Director di Volotea. “Nel breve e medio termine, mi concentrerò sul garantire decisioni strategiche lungimiranti e solide, che siano in linea con gli obiettivi prestazionali e la direzione strategica della compagnia”.

Nel 2025 Volotea punta a operare una rete di oltre 420 rotte con una flotta di 41 aeromobili Airbus, offrendo 12,7 milioni di posti dalle sue 19 basi europee in Francia, Italia e Spagna.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)