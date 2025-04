L’Aeroportodi Bari ospita la 16^ edizione del Workshop “Tour Operator e Vettori incontrano il Trade”

Il Centro Congressi dell’aeroporto Karol Wojtyla di Bari ha ospitato i lavori della 16^ edizione del workshop “Summer 2025 – Tour Operator e Vettori incontrano il trade”, tradizionale appuntamento organizzato da Aeroporti di Puglia all’inizio della stagione estiva. La manifestazione, sia pur sospesa per alcune edizioni a causa del Covid-19, rappresenta sempre un importante momento di confronto sulle opportunità di business e ha visto la partecipazione di Compagnie aeree, Tour Operator, Enti del turismo, Strutture ricettive e Agenzie di viaggio, non solo di Puglia e Basilicata, che hanno dato vita a un’intensa giornata di lavori.

Il saluto di benvenuto e gli auguri di buon lavoro ai partecipanti sono stati portati dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile che ha illustrato le numerose novità previste sul fronte dei collegamenti da Bari, Brindisi e Foggia, e sul corposo programma di interventi, realizzati, in corso e in fase di avvio, che faranno in modo che la rete aeroportuale pugliese possa far fronte in maniera adeguata alla crescente domanda di traffico.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, afferma: “Questa edizione del workshop si colloca in una fase di forte espansione del mercato turistico e del traffico aereo in Puglia, sugellata dagli eccellenti dati del 2024 e del primo trimestre 2025, nonché dalla prossima apertura di nuove destinazioni, New York su tutte. Attraverso iniziative così importanti intendiamo riportare al centro dell’attenzione il mondo dei vettori e degli Agenti di Viaggio e Tour operator che, oltre a essere partner commerciali insostituibili, sono, a nostro avviso, l’autentica forza propulsiva per dare ulteriore sviluppo a un settore vitale per l’economia della nostra regione. La loro presenza, qualificata e numerosa, e l’entusiasmo con il quale hanno accolto il nostro invito ci ripagano dell’impegno e della passione che dedichiamo ogni giorno alla crescita del mercato. Il Piano strategico e il piano degli interventi previsti nel Contratto di programma prossimo a essere sottoscritto con ENAC sono le linee guida sulle quali si sviluppa la nostra azione: ridisegnare le direttrici di espansione verso nuovi importanti mercati e procedere, al tempo stesso, al potenziamento delle infrastrutture aeroportuali. Fondamentale in questo è il supporto della Regione Puglia che mai, anche nelle fasi più difficili, ha fatto mancare la propria vicinanza. Così come, al tempo stesso, non si può non sottolineare il ruolo, anch’esso fondamentale, svolto da ENAC che con noi ha condiviso ogni azione mirata alla qualificazione delle infrastrutture aeroportuali pugliesi.

I nostri aeroporti, sono generatori di sviluppo per le nostre comunità e noi siamo fieri di essere diventati, nel corso degli anni che hanno visto Aeroporti di Puglia sempre protagonista, un elemento irrinunciabile per la crescita e l’affermazione della Puglia nei diversi ambiti, da quello turistico a quello economico, da quello culturale a quello sociale”.

“L’appuntamento ospitato da Aeroporti di Puglia rappresenta un importante momento di confronto tra tutti gli attori dei settori viaggi e turismo, i quali trascinano l’economia pugliese e stanno consolidando la buona immagine della nostra Puglia a livello internazionale”, ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento. “Un’opportunità per far emergere e sviluppare nuove idee e suggerimenti, che l’amministrazione regionale non mancherà di valutare per rendere sempre più efficienti, attrattivi e competitivi i nostri aeroporti”.

