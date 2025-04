SAS reintroduce la European Business Class a partire dal 1° ottobre

Scandinavian Airlines annuncia una nuova European Business Class, in risposta alla crescente domanda di servizi premium da parte dei clienti.

“Questa nuova offerta garantisce un prodotto Business Class chiaro e riconoscibile, offrendo un’esperienza di livello superiore, su misura per i clienti che cercano comfort, flessibilità e un livello di servizio superiore.

La nuova European Business Class di SAS rafforza la posizione competitiva della compagnia aerea e migliora l’esperienza di viaggio del cliente. Mira ad attrarre ancora più viaggiatori premium regionali e internazionali, rafforzando la posizione di SAS nel segmento premium. Il lancio supporta la strategia a lungo termine di SAS e rafforza il ruolo di Copenhagen come hub globale per la connettività scandinava ed europea, semplificando al contempo i collegamenti e offrendo un’esperienza più coerente per i passeggeri che viaggiano con più compagnie aeree dell’alleanza”, afferma SAS.

“Molti dei nostri viaggiatori attenti al comfort e alla qualità si aspettano una European Business Class chiaramente definita e in linea con gli standard internazionali”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer, SAS. “Sebbene SAS Plus abbia offerto un’esperienza migliorata, non ha ricevuto il riconoscimento e la chiarezza che i viaggiatori cercano. Con la reintroduzione della European Business Class, ci assicuriamo che SAS offra l’esperienza premium come una delle principali compagnie aeree europee.

“La Business Class sarà disponibile su tutti i voli internazionali europei, compresi quelli all’interno della Scandinavia, con vendite a partire dal 6 maggio.

I passeggeri possono aspettarsi:

– Esperienza culinaria migliorata: un nuovo Food & Beverage concept con un’esperienza culinaria più premium e flessibile, che include un reusable premium tableware catering per soddisfare le diverse esigenze dei SAS Business Class travelers.

– Cabina dedicata: una sezione nella parte anteriore dell’aereo per i viaggiatori della Business Class, separata da una tenda e da una traversa superiore.

– Poltrone centrali bloccate, per garantire più spazio e privacy.

– Trattamento prioritario a terra: check-in, imbarco prioritari e accesso a più lounge, garantendo un’esperienza di viaggio premium senza interruzioni dall’inizio alla fine.

La nuova offerta alimentare di SAS riduce gli sprechi alimentari, promuove l’approvvigionamento locale e sostituisce la plastica con materiali compostabili, il che è ulteriormente evidenziato dal passaggio a stoviglie in porcellana riutilizzabili”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)