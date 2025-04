LOTAMS diventa il primo Embraer E2 Authorized Service Center in Europa

Embraer ha annunciato che LOTAMS diventerà il primo Embraer Authorized Service Centre (EASC) in Europa per la E2 aircraft family, a seguito del completamento del processo di autorizzazione e verifica condotto dalla Polish Civil Aviation Authority.

“LOTAMS, uno dei principali providers europei di MRO services, ha sedi in tutta la Polonia e serve alcune delle più grandi compagnie aeree del mondo. LOTAMS sarà il primo EASC in Europa per gli E2 aircraft, offrendo routine checks, scheduled and unscheduled maintenance, nonché component repairs.

Dopo 10 anni di collaborazione, Embraer e LOTAMS hanno formalizzato la loro MRO relationship nel 2012, ottenendo da LOTAMS lo status di EASC per l’ERJ-145 e gli E-Jets di prima generazione. Da allora, LOTAMS ha operato sugli Embraer E-Jets per compagnie aeree di tutta Europa, con una media di 250.000 ore/anno di heavy and line maintenance checks – circa tre milioni di ore ad oggi – che la rendono uno dei top MRO in Europa. LOTAMS dispone attualmente di cinque baie dedicate alla E-Jet maintenance e prevede di aggiungerne altre per servire la crescente E2 fleet in Europa“, afferma Embraer.

“Grazie per l’opportunità di partecipare a questo progetto e per la certificazione delle nostre strutture come authorized E2 aircraft maintenance center. Questo rappresenta il proseguimento della consolidata collaborazione instaurata fin dalla nascita di LOTAMS. Con il completamento del processo di certificazione, siamo pronti a fornire servizi di manutenzione per la E2 fleet in tutta Europa”, commenta Ewa Kolowiecka, CEO di LOTAMS.

“La nostra collaborazione con LOTAMS dura da decenni e ha prodotto milioni di ore di lavoro di alta qualità. Dato questo solido e duraturo rapporto con la Polish MRO, è naturale che LOTAMS diventi il primo E2-qualified EASC. Diamo un caloroso benvenuto a LOTAMS e non vediamo l’ora di assistere agli E2 fleet maintenance checks nella capitale polacca”, afferma Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support.

