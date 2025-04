News Brevi – 15.04.2025

GLI AZIONISTI DI AIRBUS APPROVANO TUTTE LE DELIBERE AL 2025 ANNUAN GENERAL MEETING – Airbus informa: “Gli azionisti hanno approvato tutte le delibere proposte al 2025 Annual General Meeting (AGM) di Airbus SE, tenuto il 15 aprile ad Amsterdam. Tra le delibere è stato incluso il rinnovo del mandato dell’Executive Member Guillaume Faury, che mantiene la carica di Airbus Chief Executive Officer. Sono stati rinnovati anche i mandati dei Non-Executive Members Catherine Guillouard e Irene Rummelhoff. La Dott.ssa Doris Höpke è stata nominata Non-Executive Member, in sostituzione di Claudia Nemat, il cui mandato è scaduto al termine dell’AGM e non si è ricandidata. La Dott.ssa Höpke attualmente svolge la funzione di independent advisor and mediator e vanta una vasta esperienza in risk management, human resources, law and conflict resolution. È membro del Supervisory Board of Mercedes-Benz e in precedenza ha fatto parte del Board of Management del reinsurer Munich Re. Gli Airbus Board Members sono soggetti a (ri)nomina ogni anno a blocchi di quattro per tre anni, al fine di garantire una transizione graduale nella composizione del Board. In questo modo, la Società evita l’uscita di un numero elevato di Board Members in un singolo AGM, con conseguente perdita di esperienza e difficoltà di integrazione per i nuovi membri. Gli azionisti hanno inoltre approvato la proposta di distribuzione di un dividendo lordo per il 2024 di €2,00 per azione e di un dividendo straordinario lordo di €1,00 per azione. Ulteriori dettagli sugli Annual General Meetings di Airbus sono disponibili sul sito web della Società all’indirizzo: https://www.airbus.com/en/investors/annual-general-meetings“.

AMERICAN AIRLINES OFFRIRA’ IL COMPLIMENTARY INFLIGHT WI-FI, SPONSORIZZATO DA AT&T – American Airlines informa: “American Airlines e AT&T, due iconici brands americani che si sono distinti per la capacità di connettere i clienti alle persone e ai luoghi che contano di più, porteranno queste connessioni a nuovi livelli, offrendo Wi-Fi gratuito a bordo su oltre 2 milioni di voli American all’anno, a partire da gennaio 2026. Con il Wi-Fi gratuito a bordo disponibile esclusivamente per i soci del programma fedeltà AAdvantage®, American offrirà free inflight connectivity su più aerei rispetto a qualsiasi altro domestic carrier, sponsorizzato da AT&T”. “I nostri clienti apprezzano molto rimanere connessi mentre sono in volo, che si tratti di comunicare con gli amici, lavorare, controllare i social media o guardare in streaming i loro servizi in abbonamento preferiti”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “Abbiamo lavorato intensamente per dotare i nostri aeromobili del miglior Wi-Fi ad alta velocità della categoria e, insieme ad AT&T, siamo orgogliosi di offrire questi servizi gratuitamente ai nostri clienti più fedeli”. “A partire da gennaio 2026 American offrirà il complimentary Wi-Fi su tutti gli aeromobili dotati di connettività satellitare ad alta velocità Viasat e Intelsat, che rappresentano circa il 90% della sua flotta. Per preparare il lancio, American ha condotto limited-time complimentary Wi-Fi test su rotte selezionate, consentendo alla compagnia aerea di valutare l’efficacia del suo servizio, che ha superato le aspettative in termini di prestazioni. American è inoltre sulla buona strada per dotare oltre 500 regional aircraft di high-speed Wi-Fi entro la fine del 2025, in tempo per il complimentary Wi-Fi service. del prossimo anno”, prosegue American. “Le persone vogliono essere connesse. Ovunque. Sempre. Che si tratti di rimanere in contatto con le persone a loro più care, di seguire la propria squadra del cuore o di seguire quel programma di cui tutti parlano, la connettività offre alle persone un mondo di possibilità. Grazie al miglioramento della connettività, tutto diventa più immediato e accessibile ovunque vadano”, ha affermato Jenifer Robertson, EVP & GM Mass Markets, AT&T. “Siamo orgogliosi di collaborare con American Airlines per connettere le persone a ciò che più conta per loro, anche in volo”. Meno di due mesi fa, American ha annunciato la nomina di Garboden a Chief Customer Officer, sottolineando la rinnovata attenzione della compagnia aerea all’esperienza del cliente e il suo impegno a migliorare ogni aspetto del viaggio, dalla prenotazione all’imbarco, fino alle esperienze di bordo, inclusa la connettività digitale. “Questa è stata una partnership naturale sotto ogni aspetto: due brands iconici con sede in Texas, noti per l’innovazione e la connettività”, ha aggiunto Garboden. American è anche un cliente business di lunga data di AT&T.

DELTA POTENZIA IL COLLEGAMENTO TRA ATLANTA E BUENOS AIRES – Delta Air Lines sta potenziando il suo collegamento per Buenos Aires, offrendo ai viaggiatori più scelta e un’esperienza di volo di qualità superiore sulla sua rotta tra Atlanta (ATL) e Buenos Aires (EZE). A partire dal 19 novembre, Delta aumenterà le frequenze dei voli e introdurrà un aeromobile di nuova generazione. “Per soddisfare le crescenti esigenze di viaggio della stagione estiva, Delta modificherà il suo programma, aggiungendo una seconda frequenza giornaliera tra Atlanta e Buenos Aires. Questo servizio aggiuntivo sarà operativo tre volte a settimana dal 19 novembre al 9 dicembre, per poi diventare giornaliero dal 10 dicembre al 18 gennaio 2026, durante l’alta stagione estiva. La rotta tornerà poi a tre voli settimanali dal 19 gennaio al 28 marzo 2026. La seconda frequenza sarà operata con il Boeing 767-400ER, consentendo ai passeggeri di volare da Buenos Aires durante il giorno e raggiungere oltre 140 destinazioni tramite l’hub Delta di Atlanta”, afferma Delta. “Delta sta inoltre introducendo l’Airbus A330-900neo sulla sua rotta regolare Atlanta-Buenos Aires, in sostituzione dell’Airbus A330-300. Questo aeromobile all’avanguardia offre maggiore efficienza e comfort, con Delta One Suite, Delta Premium Select, Delta Comfort+, Main Cabin. Con questi miglioramenti, Delta riafferma il suo impegno nella regione offrendo più voli, migliori collegamenti e un’esperienza di viaggio eccezionale per i clienti tra Buenos Aires e Atlanta. Delta offre voli giornalieri tutto l’anno tra l’Argentina e gli Stati Uniti, con un volo aggiuntivo stagionale/festivo a partire dal 19 novembre”, conclude Delta.

DE HAVILLAND CANADA ANNUNCIA UN FACTORY ENDORSED COMPONENT CENTRE AGREEMENT CON ANTAVIA – De Havilland Canada informa: “De Havilland Canada (DHC) annuncia l’estensione del contratto con Antavia AMETEK per la maintenance (Repair Overhaul) dei CL215, 215T and 415 landing gear system in tutto il mondo. Il contratto, firmato ufficialmente questa settimana alla De Havilland Canada All Operators conference in Calgary, Alberta, ha una validità di tre anni, con una potenziale proroga di altri due anni. L’esperienza di Antavia consente una rapida valutazione dei problemi e risposte rapide per la riparazione o la sostituzione di componenti critici. Il dedicated landing gear workshop offre tempi di consegna rapidi e un lavoro di alta qualità. L’aggiunta dell’esperienza di Antavia nel supporto ai waterbomber customers contribuirà a mantenere in volo le critical emergency response fleets, garantendo che i DHC aircraft possano svolgere il loro lavoro in tutto il mondo”.

KANSAI AIRPORTS, ANA CARGO E NIPPON EXPRESS HOLDINGS SPONSORIZZANO LA PHARMA LOGISTICS MASTERCLASS 2025 IN GIAPPONE – Kansai Airports, ANA Cargo Inc. e NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. uniscono le forze come platinum sponsors per la Pharma Logistics Masterclass 2025 (PLMC™), un evento chiave del settore che si terrà a Osaka e Kyoto dal 16 al 19 settembre 2025. Questo impegno è guidato da Yoshiyuki Yamaya, representative director and CEO of Kansai Airports; Kenichi Wakiya, president of ANA Cargo Inc.; Satoshi Horikiri, president and representative director of NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. PLMC™ è un programma di formazione avanzata progettato per approfondire le competenze logistiche nel settore farmaceutico. Organizzato da Pharma.Aero e dall’Università di Anversa, il programma si tiene ogni anno in diverse località in tutto il mondo. Il Giappone, uno dei cinque principali mercati farmaceutici al mondo e un attore chiave nel settore della supply chain delle scienze biologiche e della tecnologia medica, è stato scelto come paese ospitante per l’evento di quest’anno.

ANA HOLDINGS INVESTE IN RLWRLD – ANA Holdings informa: “ANA HOLDINGS INC., attraverso il suo corporate venture capital (CVC) fund “ANA Future Frontier Fund L.P.”, ha annunciato oggi il suo investimento in RLWRLD Inc. (“RLWRLD”), azienda sviluppatrice di Robotics Foundation Model (RFM) AI, per affrontare le sfide cruciali della forza lavoro nel settore aeronautico. RLWRLD è una startup che sviluppa la tecnologia RFM per gli ambienti di produzione. A differenza dei Large Language Model (LLM) basati sul linguaggio, l’RFM è una tecnologia fondamentale per l’implementazione dell’intelligenza artificiale in ambienti reali. La tecnologia di RLWRLD rappresenta un campo di intelligenza artificiale di nuova generazione, essenziale per l’integrazione con settori fisici come la produzione, la logistica e i servizi. Riconoscendo le capacità tecnologiche e la forte leadership dell’azienda, ANA HD avvierà l’investimento concentrandosi sullo sviluppo di Physical AI solutions per affrontare le diverse sfide della forza lavoro nel settore dell’aviazione. ANA HD prevede che questa collaborazione genererà valore anche al di fuori del settore dell’aviazione”.

AIR CANADA: PARTNERSHIP TRA AEROPLAN E CHEXY IN CANADA – Air Canada informa: “Aeroplan, il loyalty program leader in Canada, ha stretto una partnership con Chexy, una innovative Canadian-founded, female-led fintech platform, per aiutare i soci a trasformare i pagamenti per servizi essenziali come affitto, bollette e tasse in premi. Chexy consente ai soci di utilizzare la propria carta di credito per pagamenti di routine di importo elevato, in genere effettuati tramite bonifico elettronico, addebito diretto o pagamento di bollette, aiutandoli a guadagnare punti, costruire credito e ottimizzare le spese che solitamente non vengono rimborsate. Chexy si unisce alla crescente lista di partner commerciali di livello mondiale di Aeroplan, tra cui Starbucks, Uber, LCBO e oltre 1.200 negozi di carburante e minimarket Parkland in tutto il Canada, e molti altri”. “Sappiamo che i nostri soci sono alla ricerca di nuovi modi per aumentare i punti accumulati nelle spese quotidiane”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty & Product at Air Canada. “La nostra partnership con Chexy ci aiuta a sbloccare nuove categorie di guadagno ad alto impatto, aiutando i nostri soci ad avvicinarsi al loro prossimo viaggio più velocemente”. “La nostra partnership con Aeroplan segna un momento di svolta per i consumatori canadesi, che potranno così trarre valore dai pagamenti più consistenti che effettuano”, ha dichiarato Lizaveta Akhvledziani Carew, CEO e co-fondatrice di Chexy. “In un momento in cui il costo della vita è una priorità, questa partnership offre un modo più gratificante per guadagnare, raddoppiando o addirittura triplicando i premi ogni anno. È un passo importante verso la ridefinizione del futuro dei pagamenti e della fidelizzazione, dove i consumatori vengono prima di tutto”.