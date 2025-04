Emirates SkyCargo rafforza la presenza in Giappone con un nuovo collegamento cargo su Narita

Emirates SkyCargo, la divisione cargo di Emirates, ha attivato un nuovo collegamento settimanale all’Aeroporto Internazionale di Narita (NRT), portando a 38 il numero totale delle destinazioni servite dai cargo Emirates. Il nuovo servizio rappresenta anche il primo collegamento diretto e regolare con un cargo tra Narita e il Medio Oriente, garantendo spedizioni più rapide, flessibili ed efficienti.

“Il Giappone, con un settore manifatturiero consolidato e altamente diversificato, rappresenta da tempo un mercato strategico per Emirates SkyCargo. La compagnia opera già due collegamenti settimanali con cargo verso l’Aeroporto Internazionale di Kansai (KIX). L’introduzione del nuovo servizio su Narita aumenterà la capacità di trasporto merci di 100 tonnellate per tratta. Tra le principali categorie di merci che saranno trasportate figurano componenti per il settore automobilistico e meccanico, parti per semiconduttori e prodotti farmaceutici ad alta tecnologia, tutti trasportati in modo rapido, sicuro ed efficiente grazie al portafoglio prodotti multisettoriale della compagnia. L’Aeroporto Internazionale di Narita è il principale scalo del Giappone, sia aereo che marittimo, per valore delle merci movimentate. Grazie ai nuovi investimenti previsti nell’ambito del piano di sviluppo del “Nuovo Aeroporto di Narita”, lo scalo si prepara a diventare il principale hub cargo della regione entro la fine del decennio”, afferma Emirates.

“L’espansione della nostra rete di cargo è una delle priorità fondamentali della nostra roadmap strategica di lungo termine. Ora che stiamo iniziando a ricevere i nuovi Boeing 777 freighter di ultima generazione, possiamo raggiungere nuovi mercati con una capacità potenziata”, afferma Badr Abbas, Divisional Senior Vice President di Emirates SkyCargo. “La domanda per i nostri servizi e prodotti di livello mondiale è in costante crescita a Narita, in particolare per il trasporto di prodotti farmaceutici ed elettronica di consumo, attualmente movimentati quotidianamente nella stiva dei nostri voli passeggeri. Finora, le spedizioni più voluminose o di forma irregolare, come i componenti meccanici, sono state invece dirottate su Kansai (KIX), mentre con l’introduzione di questo nuovo cargo, possiamo offrire ai nostri clienti una connettività diretta da e attraverso Dubai, rafforzando al contempo la nostra presenza operativa in Giappone”.

“Emirates SkyCargo serve attualmente quattro destinazioni nell’Asia orientale e sud-orientale con 57 voli cargo dedicati ogni settimana, affiancati da oltre 290 voli passeggeri settimanali. Questa frequenza quasi senza pari, unita all’elevata capacità di trasporto, conferma l’Asia orientale come una delle regioni più dinamiche per la compagnia. Ulteriori espansioni sono previste nei prossimi mesi, con l’introduzione di nuovi collegamenti passeggeri tra Dubai e Siem Reap (Cambogia), Da Nang (Vietnam) e Shenzhen (Cina). A partire dal 24 maggio 2025, il volo EK9413 atterrerà all’Aeroporto Internazionale di Narita ogni sabato alle ore 01:00 UTC, ripartendo per il Dubai World Central alle ore 03:00 UTC”, conclude Emirates.

