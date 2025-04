Qatar Airways e Virgin Australia lanciano “Dine on Us”

Qatar Airways e Virgin Australia hanno lanciato “Dine on Us”, un programma di ristorazione gratuito dedicato ai passeggeri in transito a Doha, in viaggio da e verso l’Australia. A partire dal 12 giugno 2025, i soci del Privilege Club di Qatar Airways e del programma Velocity Frequent Flyer di Virgin Australia riceveranno voucher del valore di 20 USD da utilizzare in oltre 50 ristoranti e caffè dell’Hamad International Airport (DOH), votato Miglior Aeroporto del Medio Oriente da Skytrax nel 2025.

“I viaggiatori, inclusi gli iscritti al Privilege Club Family e allo Student Club, diventano automaticamente idonei a ricevere i voucher una volta inserito il proprio numero di membro del Privilege Club o del Velocity Frequent Flyer nella prenotazione al momento dell’acquisto del biglietto o del check-in. I voucher “Dine on Us” possono essere utilizzati in un’ampia varietà di punti ristoro all’interno di DOH: dai caffè esclusivi come Ralph’s Coffee e Oreo Café, alla raffinata Harrods Tea Room, fino alle proposte più comfort come Gordon Ramsay Burger e Street Pizza Gordon Ramsay”, afferma Qatar Airways.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer, Qatar Airways, ha dichiarato: “Confermiamo ancora una volta che il nostro obiettivo è offrire ai passeggeri la migliore esperienza di viaggio possibile. Per questo, Qatar Airways ha collaborato con Velocity Frequent Flyer per premiare i nostri soci fedeli con voucher gratuiti da utilizzare in oltre 50 opzioni gastronomiche nell’acclamato Hamad International Airport(DOH) – votato Miglior Aeroporto del Medio Oriente e Miglior Shopping Aeroportuale al mondo da Skytrax nel 2025. Non vediamo l’ora di accogliere i viaggiatori di tutto il mondo con ‘Dine on Us’”.

“I soci Privilege Club Platinum, Gold e Silver e i soci Velocity Frequent Flyer Platinum e Gold che volano da o verso l’Australia con Qatar Airways o Virgin Australia avranno diritto a un’esperienza prioritaria potenziata. Tutti i livelli di appartenenza includono vantaggi esclusivi come selezione del posto, franchigia bagaglio, accesso alle lounge, check-in prioritario, imbarco e ritiro bagagli agevolato.

Inoltre, i soci del Privilege Club possono guadagnare e spendere Avios nei negozi del Qatar Duty Free, e accumulare anche Qpoints durante gli acquisti e i pasti presso lo stesso Duty Free.

Qatar Airways, leader nella connettività con l’Australia, rilancerà i voli giornalieri per Canberra via Melbourne quest’anno, diventando così la sesta destinazione australiana servita dalla compagnia. A partire da giugno 2025, i nuovi voli di Virgin Australia da Sydney, Brisbane e Perth verso Doha, e successivamente da Melbourne a dicembre 2025, collegheranno i passeggeri a oltre 100 destinazioni in Europa, Medio Oriente e Africa.

I voli di Virgin Australia saranno operati con i Boeing 777 di Qatar Airways, noti per la spaziosa Business Class Qsuite. Inoltre, l’intera flotta di Boeing 777 sarà presto dotata della connessione ad alta velocità Starlink. Con oltre l’80% della flotta già equipaggiata, Qatar Airways ha effettuato più di 6.000 voli globali con connessione Wi-Fi gate-to-gate ultra veloce, senza eguali nella regione MENA.

Per maggiori info su “Dine on Us”: https://www.qatarairways.com/en/Privilege-Club/offers/dine-on-us.html“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)