News Brevi – 16.04.2025

AEROPORTO DI CAGLIARI: PREVISIONI DI TRAFFICO PER LA PASQUA 2025 – L’Aeroporto di Cagliari informa: “Per il primo picco di traffico stagionale, in coincidenza con le Festività Pasquali, nel periodo 17 – 21 aprile 2025, l’Aeroporto di Cagliari stima oltre 80.000 passeggeri, tra arrivi e partenze e circa 100.000 posti offerti. Estremamente positivi i dati di traffico dei primi mesi dell’anno: dal 1° gennaio al 15 aprile 2025 l’aeroporto ha accolto, tra arrivi e partenze, circa 1.100.000 passeggeri, con una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nello stesso arco temporale, i passeggeri internazionali hanno registrato una crescita del 14% e per quanto riguarda il mercato nazionale, i passeggeri transitati sono stati oltre 830 mila. Dopo un 2024 che ha visto l’Aeroporto di Cagliari tagliare lo storico traguardo dei 5.000.000 di passeggeri, la stagione estiva 2025 ha preso il via domenica 30 marzo e si annuncia come la migliore di sempre, con un’offerta complessiva in crescita di circa il 7% rispetto alla Summer ’24, oltre 1.400.000 posti offerti sui mercati internazionali e oltre 26.000 voli. Saranno 109 i collegamenti diretti operati da 39 compagnie aeree verso 25 Paesi, di cui 75 di linea (31 nazionali e 44 internazionali) e 34 charter. Oltre all’aumento delle frequenze e dei posti disponibili su molte destinazioni, sono due le novità di maggior rilievo. Per consolidare la propria espansione nel mercato scandinavo, l’Aeroporto di Cagliari attiva, infatti, due nuove rotte strategiche: Stoccolma, operata da Ryanair, e Copenhagen, servita da SAS; in entrambi i casi, i voli saranno due alla settimana”.

KUWAIT: CAMBIO COMANDO DELL’ITALIAN NATIONAL CONTINGENT COMMAND AIR TASK FORCE AIR – Si è svolta, presso la base aerea di Ali Al Salem in Kuwait, la cerimonia di passaggio di consegne al vertice dell’Italian National Contingent Command Air-Task Force Air Kuwait (IT NCC AIR – TFA Kuwait), impegnato nell’ambito dell’Operazione Prima Parthica/Inherent Resolve. L’evento, presieduto dal capo del Reparto Supporto Operativo del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), Generale di Divisione Aerea Enrico Degni, ha visto la partecipazione dell’Ambasciatore d’Italia in Kuwait, Lorenzo Morini, del Nunzio Apostolico in Kuwait, Qatar e Bahrein, Monsignor Eugene Martin Nugent e di una rappresentanza internazionale delle autorità della Coalizione, oltre che la presenza di ospiti civili e militari. Il Generale Degni ha evidenziato il ruolo cruciale svolto dall’IT NCC AIR – TFA-K all’interno della Coalizione e ha ringraziato il personale per il contributo fornito in un contesto strategicamente rilevante. Ha, inoltre, espresso parole di apprezzamento nei confronti del Colonnello Zuliani per i risultati conseguiti dal Contingente, rivolgendo al Colonnello Fabio Bergamini i migliori auguri di buon lavoro. Nel corso del suo intervento, il Colonnello Matteo Zuliani, Comandante uscente, ha rivolto un ringraziamento ai partner della Coalizione per la collaborazione e al personale del Contingente per la dedizione, la professionalità e il costante impegno dimostrato nel contribuire agli obiettivi della missione. L’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait, costituito il 17 ottobre 2014, dipende per gli aspetti nazionali dal Comando Operativo di Vertice Interforze e partecipa all’Operazione Prima Parthica/Ineherent Resolve (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

IL PRESIDENTE ENAC AL CONVEGNO UILTRASPORTI “LE ALI DEL FUTURO” – Enac informa: “Si è tenuto il 16 aprile il convegno “Le Ali del Futuro”, organizzato da TAG UIL Trasporti, un incontro fondamentale per il futuro del settore del trasporto aereo in Italia. L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco delle istituzioni, delle imprese e dei sindacati, unite nella riflessione su temi di grande importanza per l’evoluzione del trasporto aereo. Il Presidente ENAC, Pierluigi Di Palma, ha preso parte alla tavola rotonda dedicata al sistema Paese con interventi dell’On. Galeazzo Bignami, Capogruppo FDI alla Camera, e dell’On. Paola De Micheli, Partito Democratico, Carlo Borgomeo, Presidente di Assaeroporti, Sandro Pappalardo, Presidente ITA Airways, Alessandro Fonti, Presidente AICALF e Marco Verzari, Segretario Generale Uiltrasporti, che hanno sottolineato l’importanza di proteggere gli hub aeroportuali nazionali e di mantenere una governance trasparente e strategica degli accordi bilaterali. Proprio su questo argomento il Presidente Di Palma ha sottolineato l’importanza di una policy nazionale industriale condivisa dal settore, più che mai presente e solida oggi, che ha portato in Italia oltre 220 milioni di passeggeri aerei. Secondo Di Palma la policy si è rinnovata e rafforzata nel post covid, determinando la possibilità di intercettare al meglio traffici che prima non arrivavano nel nostro Paese”.

AMERICAN SEMPLIFICA L’ESPERIENZA DI IMBARCO – American si impegna a rendere l’esperienza in aeroporto ancora più semplice e immediata. “A partire dal 1° maggio, American perfezionerà la procedura d’imbarco aggiornando i gruppi d’imbarco e aggiungendo altri cinque minuti di tempo. American effettuerà il pre-imbarco per i First and Business customers, insieme a coloro che necessitano di più tempo prima di iniziare l’imbarco, suddivisi per gruppo, incluse le famiglie con bambini fino a 2 anni. I titolari di status AAdvantage® mantengono lo stesso gruppo che utilizzano oggi quando viaggiano in Main Cabin. A febbraio American ha annunciato che avrebbe aggiunto altri cinque minuti di tempo d’imbarco ai domestic mainline flights a partire dal 1° maggio. Un tempo leggermente più lungo, abbinato a gruppi d’imbarco aggiornati, consentirà una procedura d’imbarco più fluida e una migliore gestione dello spazio nelle cappelliere, il che si traduce in vantaggi chiave per i clienti. Questi miglioramenti seguono il lancio di una nuova tecnologia di imbarco leader del settore da parte di American Airlines lo scorso autunno, e il feedback di clienti e membri del team è stato estremamente positivo. I clienti possono godere appieno dei vantaggi del gruppo di imbarco assegnato e i membri del team ora hanno maggiori informazioni sul numero di clienti in ciascun gruppo, per mantenere un processo di imbarco stabile. Questa tecnologia è disponibile per il 90% dei clienti al momento dell’imbarco, inclusi la maggior parte dei principali hub American, mentre il restante 10% sarà implementato entro la fine del 2025″, afferma American Airlines.

ALL NIPPON AIRWAYS LANCIA UN SITO WEB RINNOVATO PER UNA MIGLIORE ESPERIENZA UTENTE – All Nippon Airways (ANA) ha lanciato il suo sito web internazionale riprogettato il 15 aprile, migliorandone funzionalità e design. Il lancio della versione giapponese rinnovata è previsto per il 29 maggio. Progettati per offrire un’esperienza più comoda e intuitiva, gli aggiornamenti si concentrano sulla disponibilità dei posti e sulle prenotazioni, per soddisfare le esigenze dei clienti. I voli domestici in partenza dal 19 maggio 2026 in poi possono essere prenotati tramite il sito web aggiornato. “ANA si impegna a offrire ai propri clienti un’esperienza a cinque stelle durante tutto il loro percorso di viaggio e questa riprogettazione riflette il nostro impegno costante nel mettere i clienti al primo posto”, ha dichiarato Keiji Omae, Executive Vice President, Customer Experience of ANA. “Ascoltando il feedback e analizzando il modo in cui i viaggiatori interagiscono con le nostre piattaforme, abbiamo creato un’esperienza più intuitiva e personalizzata che consente ai clienti di accedere a ciò di cui hanno bisogno in modo più rapido e semplice”. “ANA mira a offrire un’esperienza di navigazione del sito web altamente soddisfacente e accessibile a tutti gli utenti. Il sito web presenta un design universale che garantisce facilità di navigazione in una varietà di attività essenziali, tra cui la pianificazione del viaggio, la ricerca di itinerari, nuove prenotazioni e modifiche, aggiornamenti meteo e il completamento del check-in. I principali miglioramenti includono: navigazione e prenotazione semplificate, con accesso più facile alle informazioni con filtri più fluidi e un processo di prenotazione più snello; layout più chiaro e design intuitivo, le funzioni utilizzate di frequente sono ora più facili da trovare; esperienza personalizzata, le informazioni pertinenti vengono fornite più rapidamente grazie a suggerimenti personalizzati su misura per ciascun utente; funzionalità di ricerca migliorata, il filtro per parole chiave migliorato consente un accesso più facile alle informazioni. ANA si impegna a migliorare costantemente il sito web per migliorare la comodità del cliente, la qualità del servizio e l’esperienza utente complessiva”, conclude ANA.

EMIRATES CELEBRA LA PASQUA A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates informa: “Per celebrare la Pasqua e la Pasqua ortodossa, tra il 18 e il 21 aprile, Emirates servirà agnello tradizionale e una varietà di dessert al cioccolato nelle lounge, panini dolci pasquali e pane pasquale a bordo, dolci sorprese per i bambini e tutti gli ultimi film per famiglie su Ice. Dal 18 al 20 aprile, i clienti Emirates che volano in tutte le classi verso Auckland, Australia, Brasile, Canada, Europa, Ghana, Hong Kong, Mauritius, Filippine, Singapore, Sudafrica, Thailandia, Regno Unito e Stati Uniti potranno gustare a bordo una sontuosa selezione di dolcetti pasquali, dai panini dolci pasquali al pane pasquale, e una varietà di dessert, dalla torta di carote con una deliziosa salsa très leches alla mousse al cioccolato con gel di lamponi e fondente alla nocciola. I bambini di tutte le classi riceveranno un biscotto “Happy Easter” dai colori vivaci a forma di uovo di Pasqua. Nella A380 Onboard Lounge, i clienti possono gustare il tradizionale dolce pasquale Simnel con marzapane, oltre a cupcake a tema pasquale”. “Dal 18 al 20 aprile, sulle rotte da Dubai verso Russia e Grecia, i clienti di First Class e Business Class potranno gustare il tradizionale agnello in crosta di erbe aromatiche per Pasqua, servito con patate arrosto croccanti, baby carote e salsa tzatziki, seguito dal dolce pasquale, noto anche come pane Kulich”, prosegue Emirates. “Tra il 18 e il 21 aprile, nella maggior parte delle lounge Emirates, i clienti potranno gustare i classici piatti pasquali. Nelle First Class lounges a Dubai, i clienti potranno gustare tenere costolette di agnello in salsa allo zafferano e arancia con carote e crocchette di patate, oppure un ricco stufato di agnello con patate, carote e frutta secca nella Business Class lounge. Entrambe le lounge offriranno un assortimento di biscotti a tema pasquale e un’abbondanza di cioccolato pasquale, dai vasetti di cioccolato al gelato artigianale al cioccolato al latte, fino alle torte al cioccolato. I passeggeri Emirates che volano durante la Pasqua potranno godere di una vasta gamma di opzioni di intrattenimento su Ice, con oltre 6.500 canali, inclusi fino a 2.000 film e nuove uscite per tutta la famiglia. Centinaia di nuove uscite sono ora disponibili su Ice”, conclude Emirates.

IATA LANCIA UN INFORMATION PORTAL PER LIVE ANIMAL REGULATIONS – IATA ha lanciato LAR Verify, un digital portal per migliorare il benessere e la sicurezza del trasporto aereo di animali vivi. “Utilizzando LAR Verify, airlines, shippers and freight forwarders possono accedere a requisiti accurati, specifici per operatore e destinazione, come definiti dalle IATA Live Animals Regulations (LAR). Le normative costituiscono la base per il trasporto aereo di animali vivi in tutto il mondo da oltre 50 anni. Il nuovo portale offre una soluzione automatizzata per la conformità alle normative sulle spedizioni di animali vivi, semplificando la pianificazione, la prenotazione, l’accettazione e la gestione. I dati IATA mostrano che nel 2024 si sono registrate quasi 200.000 spedizioni di animali vivi a livello globale, con un aumento dell’11% rispetto al 2019”, afferma IATA. “Il volume di merci specializzate, in particolare animali vivi, continua a crescere. Per gestire questa opportunità in modo sicuro ed efficiente, un unico portale digitale che fornisca accesso alle normative LAR pertinenti e faciliti la condivisione dei dati è fondamentale. Come previsto dalla ONE Record initiative di IATA, il rilascio di LAR Verify rappresenta una pietra miliare fondamentale verso il raggiungimento di un’unica fonte di informazioni attendibile per le spedizioni di animali vivi”, ha affermato Brendan Sullivan, Global Head of Cargo, IATA. “LAR Verify può essere integrato nei cargo management systems, semplificandone l’integrazione nei flussi di lavoro esistenti. Fornisce dettagli su: state and operator regulations, comprese quelle relative all’esportazione, all’importazione, al transito e al trasferimento di animali vivi; documentation requirements, come le licenze di importazione per destinazione; animal classification e standard tecnici come i container requirements e l’etichettatura; aggiornamenti in tempo reale su embarghi regionali e normative commerciali, inclusi i requisiti per la gestione delle epidemie. Tramite un’API, shippers and freight forwarders possono aricare tutti i documenti necessari per la verifica da parte della compagnia aerea. Una volta che tutti i documenti sono corretti, le compagnie aeree possono emettere un’accettazione fisica del carico, eliminando la necessità di spostare gli animali vivi fino alla conferma del loro viaggio”, conclude IATA.

DELTA RAGGIUNGE IL PRIMO FUEL SAVING MILESTONE NEL PROCESSO DI DECARBONIZZAZIONE – Delta informa: “La decarbonizzazione delle operazioni di Delta è fondamentale per la sua strategia di sostenibilità e la compagnia aerea si impegna ad apportare cambiamenti sotto il suo controllo per risparmiare carburante. Delta ha annunciato di aver raggiunto un importante traguardo definito nella sua strategic sustainability roadmap: il raggiungimento dell’1% di risparmio sui consumi di carburante, pari a 45 milioni di galloni di jet fuel, grazie a miglioramenti operativi. Delta è la prima compagnia aerea statunitense a raggiungere il suo near-term (2025) fuel savings goal from operational improvements. La compagnia aerea è riuscita a raggiungere e superare questo obiettivo nel primo trimestre 2025 grazie al Carbon Council interaziendale di Delta, che collabora con tutte le divisioni e i team chiave per implementare metriche di volo e azioni volte al risparmio di carburante. Questo traguardo, pari a 45 milioni di galloni di risparmio di carburante, vale oltre 110 milioni di dollari in risparmi annuali per la compagnia aerea. La riduzione del consumo di carburante è stata ottenuta in diversi modi, tra cui: riduzione del peso a bordo; introduzione di una tecnologia per monitorare e ridurre l’utilizzo dell’Auxiliary Power Unit (APU) tra i voli; ottimizzazione di aircraft speed and routing; certificazione di nuove landing procedures; integrazione di tecnologie di riduzione della resistenza aerodinamica, come le winglets, alla flotta esistente. Delta sta inoltre lavorando per integrare una mentalità sostenibile in tutta la compagnia, con fuel-efficiency KPIs per coinvolgere i dipendenti, unificare gli sforzi e responsabilizzare i team affinché contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di Delta”. “Il 65% del personale Delta è in grado di contribuire direttamente ai nostri KPI operativi per ridurre il consumo di carburante, migliorare l’efficienza e generare milioni di dollari di risparmi sui costi ogni anno, che a loro volta contribuiscono alla partecipazione agli utili”, ha affermato Jesse Miers, Delta Carbon Council Director. “È un vero lavoro di squadra che si somma rapidamente”. “Il Carbon Council di Delta opera in quasi tutti i team di prima linea di Delta ed è fondamentale per la gestione di numerose iniziative. Mentre Delta continua a impegnarsi per ridurre ulteriormente il consumo di carburante, la compagnia aerea continuerà a innovare e a collaborare internamente e nell’intero settore”, conclude Delta.

F-35: LA MISSION INTEGRATION PRENDE IL VOLO ALLA RAMSTEIN FLAG – F-35 informa: “Durante la recente esercitazione Ramstein Flag, i cieli europei sono diventati più connessi che mai, grazie agli F-35 e agli F-16 di sette paesi NATO. Per la prima volta, un F-35 non statunitense in volo ha condiviso in modo sicuro dati classificati in tempo reale con un Dutch Command and Control (C2) environment chiamato Keystone. I dati sono stati trasmessi a una ground-based rocket artillery unit, che ha neutralizzato rapidamente la minaccia simulata rilevata dall’F-35, il tutto in pochi minuti. Questo momento storico segna un balzo in avanti significativo nell’integrazione delle missioni, dimostrando l’ineguagliabile capacità dell’F-35 di operare come nodo critico in un complex, multinational battlespace. Questo traguardo, raggiunto da Lockheed Martin Skunk Works® in collaborazione con la Royal Netherlands Air Force (RNLAF) e le U.S. Air Forces in Europe – Air Forces Africa (USAFE-AFAFRICA), dimostra che l’F-35 è più di un semplice fighter: è un moltiplicatore di forze, che collega gli alleati attraverso un quadro operativo comune e consente un network approach. Questa svolta è stata resa possibile dall’Open Systems Gateway sviluppato da Skunk Works, un elemento chiave per le capacità di integrazione delle missioni dell’F-35. Basata su una Open Systems Architecture (OSA), questa tecnologia consente all’F-35 di collegarsi in modo sicuro agli allied command networks, adattandosi all’infrastruttura di ogni nazione e mantenendo al contempo la fedeltà e la sicurezza dei dati. Grazie ai sensori integrati, alla potenza di elaborazione di bordo e al vantaggio stealth dell’F-35, il velivolo non solo rileva e traccia le minacce, ma condivide anche real-time targeting and situational awareness data sul campo di battaglia. In esercitazioni come Ramstein Flag, ciò significa decisioni più rapide”. “Come pilastro dell’allied airpower di 20 nazioni, l’F-35 sta aprendo la strada alla costruzione di una forza realmente integrata. Ramstein Flag ha mostrato cosa è possibile quando l’integrazione delle missioni passa dall’ideazione all’esecuzione”, conclude il comunicato.

ROLLS-ROYCE E AVACON TESTANO IL CONTRIBUTO DI BATTERI STORAGE AND PV SYSTEMS ALLA GRID STABILITY – Rolls-Royce informa: “Il fornitore di energia tedesco Avacon e Rolls-Royce stanno promuovendo insieme l’integrazione del battery storage nella power grid, nell’ambito di un progetto di ricerca. Sulla base di un test sul campo, l’obiettivo è dimostrare come comunità energetiche, PV systems e mtu battery storage possano essere collegati in modo intelligente per contribuire a un approvvigionamento energetico efficiente e a stabilizzare l’energy system. Avacon e Rolls-Royce stanno già collaborando a un secondo progetto di ricerca. L’obiettivo è utilizzare il battery storage per moderare i picchi di produzione dei sistemi fotovoltaici e allinearli al consumo di elettricità. Il Ministro dell’Economia della Bassa Sassonia, Olaf Lies (SPD), ha simbolicamente inaugurato l’mtu battery storage system nella Germania settentrionale, insieme al Chief Technology Officer di Avacon, Rainer Schmittdiel, e a Lukas Köhler, Managing Director Sales and Service Germany di Rolls-Royce Power Systems”.

GULFSTREAM NOMINA BRIAN BURROWS VICE PRESIDENT OF SERVICE CENTER OPERATIONS – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato la nomina di Brian Burrows come vice president of service center operations, con effetto immediato. Burrows succederà a Joe Rivera, che andrà in pensione a giugno dopo oltre vent’anni trascorsi presso il Gulfstream Customer Support. “Nel suo nuovo ruolo, Burrows sarà responsabile di garantire a clienti e operatori un servizio di eccellenza costante nell’intero Gulfstream Customer Support service center network. Burrows lavora nel settore dell’aviazione da oltre 35 anni, di cui quasi 30 trascorsi presso Gulfstream. In questo periodo, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno della Gulfstream Customer Support organization, tra cui service center management, director of technical operations e, più recentemente, director of customer support”, afferma Gulfstream. “Brian è molto stimato tra i clienti e gli operatori Gulfstream, e questi rapporti sono completati dalla sua solida esperienza e dalla sua lunga esperienza”, ha dichiarato Lor Izzard, senior vice president, Gulfstream Customer Support. “Aspettiamo con ansia la leadership di Brian, mentre continuiamo a consolidare l’eccellente supporto consolidato nel nostro service center network, mantenendo il nostro impegno a superare le aspettative dei clienti”. “Prima del suo pensionamento, Rivera supporterà Burrows nella transizione verso il suo nuovo ruolo. Da quando è entrato a far parte del Gulfstream Customer Support più di 20 anni fa, Rivera ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali, il più recente dei quali è stato quello di supervisore del Gulfstream global service center network. In totale, Rivera ha dedicato 45 anni al settore dell’aviazione”, prosegue Gulfstream. “Joe ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo del Gulfstream global service center network, che si è notevolmente ampliato sotto la sua guida”, ha aggiunto Izzard. “La sua vasta conoscenza e la sua dedizione ai nostri clienti hanno aiutato Gulfstream a offrire una customer experience senza pari in tutto il mondo. Joe ci mancherà moltissimo e gli auguriamo tutto il meglio per il suo meritato pensionamento”. “Il Gulfstream Customer Support modernized network comprende nuove strutture a Savannah; Van Nuys, California; Appleton, Wisconsin; Fort Worth, Texas; Palm Beach, Florida; Farnborough, Inghilterra e il service center recentemente completato a Mesa, Arizona”, conclude Gulfstream.

ANA HOLDINGS INVESTE IN KITCHHIKE – ANA HOLDINGS INC. (ANA HD), attraverso il suo corporate venture capital (CVC) fund “ANA Future Frontier Fund L.P.”, ha annunciato il suo investimento in KitchHike Inc. (“KitchHike”), gestore del programma “Japan Preschool Exchange”. “Questo investimento riflette la crescente necessità di affrontare le sfide legate all’assistenza all’infanzia e all’apprendimento, che le famiglie urbane con doppio reddito devono affrontare. Mentre le famiglie urbane con doppio reddito si trovano ad affrontare crescenti difficoltà nell’assistenza all’infanzia, l’istruzione moderna enfatizza ora le competenze non cognitive oltre a quelle cognitive, alimentando la necessità di esperienze di apprendimento diversificate. Questa domanda è ulteriormente complicata dai cambiamenti demografici. Con l’aumento della popolazione prescolare urbana a causa della migrazione rurale, le aree rurali si trovano contemporaneamente ad affrontare un forte calo della popolazione infantile. Questo squilibrio demografico amplia il divario tra aree urbane e rurali e porta a una bassa occupazione degli asili nido nelle regioni spopolate. L’investimento di ANA HD in KitchHike sostiene i servizi dell’azienda che rispondono alle esigenze in continua evoluzione delle famiglie che crescono i loro figli. Attraverso questo investimento, ANA HD sosterrà pienamente il programma “Japan Preschool Exchange” di KitchHike, consapevole del suo potenziale per ampliare l’accesso a esperienze arricchenti per la prima infanzia per le comunità di tutto il Giappone. Il “Japan Preschool Exchange” di KitchHike offre soggiorni di una o due settimane incentrati sui bambini nelle aree rurali, consentendo loro di frequentare gli asili nido locali mentre le loro famiglie lavorano e sperimentano la vita locale”, afferma ANA HD.