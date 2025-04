Gli Embraer E190-E2 ed E195-E2 ottengono la type certification in Mongolia

L’Embraer E190-E2 e l’E195-E2 hanno ottenuto i type acceptance certificates dalla Mongolia Civil Aviation Authority (MCAA). “Questo traguardo apre la strada all’introduzione della advanced E-Jets E2 family nel crescente aviation market del paese.

La certificazione segue rigorose valutazioni da parte dell’MCAA, in linea con gli standard aeronautici globali già soddisfatti dall’aereo attraverso le certificazioni FAA (Stati Uniti), EASA (Europa), ANAC (Brasile), CAAS (Singapore) e CAAC (Cina)”, afferma Embraer.

“Ringraziamo la Mongolia Civil Aviation Authority per la sua attenta valutazione e la fiducia riposta negli aeromobili Embraer”, ha dichiarato Martyn Holmes, Chief Commercial Officer of Embraer Commercial Aviation. “La certificazione apre la strada a ulteriori opportunità di business, mentre continuiamo ad espandere la nostra presenza in Mongolia. L’E2 è pronto a diventare una risorsa strategica per i Mongolian carriers che desiderano modernizzare le proprie flotte e ampliare i propri network. Non vediamo l’ora di supportare il crescente aviation market in Mongolia con questi aerei rivoluzionari”.

“La presenza di Embraer in Mongolia è iniziata nel 2018, quando l’ERJ 145 è entrato in servizio con Aero Mongolia. Nel 2019 Hunnu Air, la più grande compagnia aerea privata del paese, ha aggiunto due E190 alla sua flotta, sfruttandone l’efficienza e la versatilità per servire rotte domestiche e internazionali tra la Mongolia e paesi/regioni limitrofi. Più recentemente, nel 2023, Hunnu Air ha lanciato servizi diretti tra Ulan Bator e Beijing Daxing utilizzando gli E-Jets. Questi traguardi sottolineano la partnership di lunga data tra Embraer e le Mongolian airlines nel miglioramento delle capacità aeronautiche del Paese”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)