OSM Aviation Academy espande la sua flotta con i Tecnam P2008

Tecnam annucnia la vendita di tre velivoli Tecnam P2008 a OSM Aviation Academy USA, una premier aviation training institution. “Questo traguardo segna un ulteriore passo avanti nella missione continua di Tecnam: fornire velivoli all’avanguardia e a basso consumo di carburante alla comunità aeronautica globale.

OSM Aviation Academy forma attualmente un totale di 90 studenti, sia nazionali che internazionali, con un forte impegno a plasmare il futuro dell’aviazione.

L’aggiunta dei velivoli Tecnam è in linea con i piani della OSM Aviation Academy di espandere le sue attività, inclusa la creazione di una seconda base che ospiterà studenti provenienti da EASA and FAA programs. L’accademia ha attentamente selezionato Tecnam per i suoi velivoli moderni ed efficienti nei consumi, che soddisfano rigorosi requisiti di addestramento e supportano al contempo la crescita futura e le iniziative di sostenibilità”, afferma Tecnam.

Antonio Tur, CEO di OSM Aviation Academy USA, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare l’aggiunta di tre velivoli Tecnam P2008 alla nostra flotta. Si tratta di un traguardo significativo, in quanto si tratta della prima consegna nell’ambito del nostro piano di ristrutturazione per modernizzare le nostre flotte sia negli Stati Uniti che in Europa. Il nostro impegno nel fornire esperienze di addestramento all’avanguardia è rafforzato dalla partnership con Tecnam, leader mondiale nella tecnologia aeronautica con oltre 75 anni di esperienza. I velivoli Tecnam sono dotati dei più recenti progressi tecnologici, di una maggiore efficienza nei consumi e di un comfort migliorato, garantendo ai nostri studenti e clienti la migliore esperienza di addestramento possibile. In qualità di leader nella formazione aeronautica e nella produzione di aeromobili, OSM Aviation Academy e Tecnam si impegnano a plasmare il futuro dell’aviazione, dando priorità a sicurezza, innovazione ed eccellenza, per preparare la prossima generazione di piloti al futuro dell’industria aeronautica”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di supportare OSM Aviation Academy USA nella sua missione di formare i piloti di domani. In Tecnam, ci impegniamo a fornire velivoli innovativi, efficienti e affidabili che migliorino l’esperienza di addestramento e garantiscano i massimi livelli di sicurezza e prestazioni. Questa partnership testimonia la nostra visione condivisa per il futuro dell’aviazione e non vediamo l’ora di vedere OSM Aviation Academy prosperare con i loro nuovi velivoli Tecnam”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)