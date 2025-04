Air France: nuovo volo diretto tra Parigi CDG e Phuket

Air France svela la prima nuova destinazione del suo programma di voli invernale 2025-2026.

“Dopo aver lanciato una nuova rotta per Manila l’anno scorso, la compagnia aerea torna a concentrarsi sull’Asia. A partire dal 27 novembre 2025, Air France offrirà un nuovo servizio diretto tra Parigi-Charles de Gaulle e Phuket, nel sud della Thailandia. Tre voli settimanali saranno operati il lunedì, mercoledì e sabato in partenza da Parigi, con voli di ritorno da Phuket il martedì, giovedì e domenica. I voli saranno operati con aeromobili Boeing 777-300ER da 472 posti”, afferma Air France.

Orario dei voli (Ora locale):

• AF156: in partenza da Parigi-CDG alle 15:50 e arrivo a Phuket alle 9:25 del giorno seguente;

• AF157: in partenza da Phuket alle 11:50 e arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 19:10.

Questo orario dei voli è soggetto all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni governative.

“Con questa nuova rotta, Air France continua a soddisfare la crescente domanda di viaggi verso l’Asia. Durante la stagione invernale 2025-2026, Air France servirà 11 destinazioni in tutta la regione: Bangkok, Pechino, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Manila, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Tokyo-Haneda e ora Phuket.

La più grande isola della Thailandia, Phuket incanta i visitatori con le sue spiagge di sabbia bianca, le acque turchesi e i paesaggi rigogliosi. Conosciuta per il suo mix di cultura tradizionale e modernità, l’isola ospita maestosi templi, mercati vivaci e serve come perfetta porta d’accesso alle isole vicine. I viaggiatori possono anche esplorare la città vecchia di Phuket, godere della sua vivace vita notturna e partecipare a una varietà di sport acquatici. Phuket è una destinazione ideale per chi cerca relax, esplorazione e avventura.

Per maggiori informazioni e dettagli operativi: airfrance.it“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)