Emirates prevede un forte traffico nel prossimo finer settimana

Emirates informa :”Emirates prevede che oltre 300.000 viaggiatori inizieranno i loro viaggi dal Terminal 3 questo fine settimana a partire da oggi, 18 aprile, fino al 21 aprile. Data la prevista congestione del traffico all’interno e intorno al Terminal 3, Emirates consiglia ai clienti di arrivare in aeroporto con largo anticipo e di assicurarsi che tutti i documenti di viaggio siano pronti per evitare potenziali ritardi.

I clienti possono scegliere tra diverse opzioni di check-in, tra cui il check-in online su emirates.com o tramite l’app Emirates 48 ore prima della partenza, dove riceveranno una carta d’imbarco digitale.

I banchi del check-in del Terminal 3 apriranno 24 ore prima della partenza del volo (12 ore per i voli diretti negli Stati Uniti). I clienti sono invitati a depositare i bagagli la sera prima o a effettuare il check-in in anticipo, in modo da poter procedere direttamente all’immigration o ai comodi biometric gates”.

“Ulteriori comode opzioni di check-in disponibili per i clienti Emirates includono:

– City Check-In & Travel Store presso l’ICD Brookfield Place nel DIFC: sarà aperto per il check-in da 24 ore a 4 ore prima della partenza (esclusi i voli diretti negli Stati Uniti).

– Ajman Central Bus Terminal: Check-in disponibile da 24 ore a 4 ore prima della partenza.

I clienti sono tenuti a superare passport control and security almeno 90 minuti prima della partenza. Chi viaggia in Premium Economy o Economy Class deve presentarsi al gate d’imbarco almeno 60 minuti prima della partenza, mentre i passeggeri di First e Business Class devono presentarsi al gate almeno 45 minuti prima della partenza”, prosegue Emirates.

“I gate d’imbarco chiuderanno 20 minuti prima della partenza del volo e i ritardatari non saranno accettati per il viaggio. Gli orari di check-in e di chiusura del gate saranno rigorosamente rispettati per garantire la partenza dei voli in orario.

Per maggiori dettagli sulle opzioni di check-in, i clienti possono visitare emirates.com“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)