Azorra consegna il primo Embraer E195-E2 in Mongolia a Hunnu Air

Azorra ha consegnato il primo di due nuovi Embraer E195-E2 a Hunnu Air, stabilendo una nuova partnership per il lessor e rappresentando il primo E2 a operare in Mongolia.

“L’E195-E2 consegnato, parte del firm orderbook di Azorra con Embraer, supporterà Hunnu Air nella crescita della sua flotta e nell’espansione del suo network di rotte verso destinazioni chiave nell’area Asia-Pacifico, offrendo maggiore capacità e longer-range capability”, afferma Embraer.

John Evans, CEO e fondatore di Azorra, afferma: “Siamo entusiasti di consegnare il primo nuovo Embraer E195-E2 in Mongolia ai nostri stimati partner di Hunnu Air. Si tratta di un passo significativo nella crescita di Hunnu Air e di una pietra miliare fondamentale per il futuro dell’aviazione in Mongolia. Questa consegna rafforza anche la nostra solida partnership con Embraer. L’E195-E2 è un aereo moderno ed efficiente nei consumi, progettato in modo ottimale per ridurre i costi operativi e migliorare l’efficienza nei mercati esistenti, facilitando al contempo l’esplorazione e lo sviluppo di nuovi mercati. Con la crescente domanda di questi jets nella Asia-Pacific region, siamo entusiasti di continuare a fornire ai nostri airline partners soluzioni innovative per la flotta”.

Munkhjargal Purevjal, CEO di Hunnu Air, afferma: “Siamo operatori dell’E190 dal 2019 e l’E195-E2 rappresenta l’estensione perfetta per soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei in Mongolia e oltre. Questi velivoli di nuova generazione ci consentiranno di aumentare la capacità verso Haikou, Sanya e Phu Quoc, di espandere i servizi verso Giappone, Cina, Vietnam, India e Corea del Sud e di introdurre scheduled flights per Tashkent. Siamo grati ad Azorra ed Embraer per il loro supporto, poiché l’E2 sarà fondamentale per la nostra crescita a lungo termine”.

Martyn Holmes, Chief Commercial Officer, Embraer Commercial Aviation, afferma: “L’ingresso dell’E195-E2 in Mongolia rappresenta uno sviluppo chiave per il panorama aeronautico della regione. La tecnologia avanzata del velivolo, la bassa rumorosità, l’efficienza imbattibile e l’impareggiabile comfort per i passeggeri lo rendono la scelta ideale per le compagnie aeree che desiderano crescere strategicamente, ottimizzando al contempo i costi operativi. Non vediamo l’ora di supportare la crescita strategica di Hunnu Air e ringraziamo la compagnia aerea per la sua continua partnership e il nostro leasing partner Azorra per la sua continua collaborazione, nuovamente unita ad Embraer”.

“Azorra continua a collaborare con Embraer per rafforzare la presenza dell’E2 in Asia, avendo già consegnato il primo E2 aircraft della regione a Scoot nell’aprile 2024. L’aggiunta di Hunnu Air al network in espansione di airline customer di Azorra evidenzia la crescente domanda di velivoli di nuova generazione, confortevoli e a basso consumo di carburante nella regione”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)