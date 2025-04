Turkish Airlines: all’aeroporto iGA di Istanbul iniziano le operazioni indipendenti su tre piste

Turkish Airlines celebra una pietra miliare nel percorso dell’aviazione turca: l’aeroporto iGA di Istanbul diventa il primo in Europa a implementare operazioni indipendenti su tre piste, a partire dal 17 aprile.

“Questo straordinario traguardo rafforza il ruolo dell’aeroporto come hub globale della compagnia e consolida la posizione strategica della Turchia nel cuore del trasporto aereo internazionale.

Il lancio di questo sistema pionieristico, avviato da Abdulkadir Uraloglu, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della Turchia, alla presenza del General Directorate of State Airports Authority (DHMI), Chairman of the Board e General Director di Turkish Airlines Enes Cakmak, del Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines Prof. Ahmet Bolat, del Board Member dell’iGA Istanbul Airport Mehmet Kalyoncu, e di altre personalità di rilievo, ha visto il decollo simultaneo di tre aerei Turkish Airlines in operazioni reali, mettendo in evidenza non solo le capacità dell’aeroporto iGA di Istanbul, ma anche la forza e la sofisticazione dell’ecosistema dell’aviazione turca”, afferma Turkish Airlines.

Sottolineando che le Operazioni Indipendenti su Tre Piste rappresentano una novità assoluta per la Turchia e per l’aviazione europea, oltre a costituire un passo storico per l’aviazione globale, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della Turchia, Abdulkadir Uraloglu, ha dichiarato durante l’inaugurazione: “Siamo orgogliosi che la Turchia sia l’unico Paese in Europa ad aver implementato questo sistema. Ora, l’aeroporto di Istanbul si posiziona al vertice dell’aviazione globale, non solo per volume di traffico, ma anche per capacità operativa e competenza tecnica. Con questo sistema, il flusso del traffico aereo sarà più rapido, la capacità dinamica del nostro aeroporto aumenterà in modo significativo e offriremo ai passeggeri un servizio più veloce e sicuro. Quando la posizione strategica di Istanbul, che unisce i continenti, si combina con questa nuova capacità, il nostro aeroporto assumerà un ruolo ancora più centrale nella logistica dell’aviazione globale”.

In merito al ruolo chiave svolto in questo momento significativo per l’aviazione turca, il Prof. Ahmet Bolat, Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Come Turkish Airlines, siamo orgogliosi di essere parte di un altro momento storico per l’aviazione turca. Con il decollo simultaneo di tre dei nostri aeromobili, il nostro hub principale, l’aeroporto iGA di Istanbul, ha raggiunto un primato in Europa. Questa capacità operativa migliorerà l’efficienza dei nostri voli e rappresenta una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita continua”.

Commentando le nuove capacità operative, Mehmet Kalyoncu, Board Member dell’iGA Istanbul Airport, ha dichiarato: “È con grande piacere che annuncio che, a partire dal 17 aprile 2025, avviamo ufficialmente le Operazioni Indipendenti su Tre Piste presso l’aeroporto iGA di Istanbul – un primato in Europa che rafforza ulteriormente il contributo della Turchia all’industria del trasporto e dell’aviazione internazionale. Non si tratta solo di un traguardo tecnico per noi, ma anche di una pietra miliare strategica. L’operazione che lanciamo oggi rappresenta uno dei pilastri più importanti di questo ecosistema. Con questo sistema, aumentiamo la nostra capacità oraria di traffico aereo da 120 a 148 movimenti. Questo sviluppo migliora non solo l’efficienza dello spazio aereo di Istanbul, ma anche quello europeo. Istanbul non è più soltanto una destinazione: è ora un hub globale dell’aviazione”.

“Con l’integrazione delle Operazioni Indipendenti su Tre Piste, l’aeroporto iGA di Istanbul ha aumentato la propria capacità oraria di movimenti aerei, migliorando significativamente l’efficienza operativa. Per Turkish Airlines, ciò si traduce in tempi di rullaggio più brevi, meno ritardi e maggiore puntualità, offrendo così agli ospiti della compagnia di bandiera un’esperienza più fluida, veloce e sostenibile. Il sistema contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di carbonio, in linea con gli impegni ambientali a lungo termine assunti a livello globale dal settore aereo.

Mentre l’aeroporto iGA di Istanbul prosegue il suo percorso per diventare un hub globale per i voli di trasferimento, con l’ambiziosa visione di servire 200 milioni di passeggeri, questa nuova capacità operativa supporta gli obiettivi di Turkish Airlines in termini di connettività senza interruzioni, servizio di eccellenza e infrastrutture all’avanguardia. Le partenze e gli arrivi puntuali rappresentano uno degli obiettivi fondamentali della strategia della compagnia e un fattore chiave per migliorare l’efficienza finanziaria. Con questa nuova capacità operativa, le prestazioni in termini di puntualità della flotta – che effettua oltre 1.000 voli al giorno – beneficeranno sia in termini di soddisfazione dei passeggeri che di ottimizzazione dei costi”, prosegue Turkish Airlines.

“In qualità di compagnia di bandiera del Paese, Turkish Airlines celebra questo traguardo come testimonianza della leadership della Turchia nel settore dell’aviazione e della capacità dell’aeroporto iGA di Istanbul di stabilire nuovi standard a livello globale, impegnata a elevare l’esperienza di viaggio, rafforzando al contempo il ruolo della Turchia nel connettere il mondo”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines – Photo Credits: Turkish Airlines)