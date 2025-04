Megavolotea: oltre 800.000 iscritti scelgono i vantaggi del programma Volotea

Volotea informa: “Continua a crescere la community dei passeggeri affezionati a Volotea: sono oggi oltre 800.000 gli iscritti a Megavolotea, il programma di fidelizzazione del vettore. Lanciato 10 anni fa, il servizio ha registrato nel 2024 un incremento del 23% rispetto all’anno precedente, confermando l’interesse crescente dei passeggeri per un’offerta che unisce risparmio, comodità e flessibilità. Megavolotea è un servizio aggiuntivo e facoltativo pensato per i viaggiatori abituali, che consolida il legame tra i passeggeri e la compagnia che collega le piccole e medie città europee”.

“Pensato per offrire un’esperienza di volo ancora più comoda e vantaggiosa, Megavolotea mette a disposizione una serie di benefici esclusivi che accompagnano il passeggero lungo tutto il viaggio. I vantaggi non si limitano al solo titolare, ma possono essere estesi fino a quattro accompagnatori per prenotazione, rendendo l’iniziativa particolarmente apprezzata da famiglie e gruppi di amici. Tra i principali benefit figurano sconti dedicati sull’acquisto dei voli, imbarco prioritario e bagaglio registrato; la possibilità – in base alla disponibilità – di portare gratuitamente in cabina un bagaglio a mano da 10 kg, oltre a riduzioni fino al 25% per la selezione del posto e fino al 15% sul bagaglio da stiva. Inoltre, gli iscritti ricevono 20 euro di credito Volotea in occasione del proprio compleanno e possono effettuare cambi di data illimitati senza costi aggiuntivi, fatta eccezione per eventuali differenze tariffarie. Il tutto arricchito da offerte riservate e promozioni esclusive disponibili durante tutto l’anno”, prosegue Volotea.

“In Volotea puntiamo all’equilibrio perfetto tra un servizio di qualità e tariffe competitive”, ha commentato Alex de Jesús, Chief Experience Officer di Volotea. “Gli eccellenti livelli di soddisfazione raggiunti nel 2024 e la crescita continua di Megavolotea sono la dimostrazione dell’efficacia della nostra strategia centrata sul cliente. Grazie a Megavolotea, i passeggeri non solo accedono a tariffe vantaggiose, ma vivono anche un’esperienza di volo unica, ricca di benefici esclusivi. Guardando al futuro, continueremo a lavorare per offrire un servizio sempre più personalizzato e in linea con le aspettative dei nostri clienti”.

“Il programma Megavolotea ha giocato un ruolo fondamentale nel posizionare Volotea come leader europeo nella customer satisfaction. Secondo i dati 2024, la compagnia ha raggiunto un Net Promoter Score (NPS) – l’indicatore di riferimento per misurare la soddisfazione dei clienti – pari a 39.2 punti, il più alto tra le principali compagnie aeree europee. Ancora più significativo il dato tra i membri Megavolotea, che hanno registrato un NPS di 50.5 punti. Un risultato che testimonia l’elevato livello di fidelizzazione: ben 9 passeggeri su 10 iscritti al programma raccomanderebbero Volotea ad amici e familiari”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)