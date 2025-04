Qatar Airways presenterà all’ATM Dubai 2025 esperienze di viaggio innovative basate sull’AI

Qatar Airways è pronta a ridefinire ancora una volta l’esperienza di viaggio all’Arabian Travel Market (ATM) Dubai 2025.

“Forte della sua reputazione di pioniera nei progressi digitali nel settore dell’aviazione, Qatar Airways offrirà ai visitatori l’opportunità di sperimentare una serie di soluzioni leader del settore all’ATM Dubai 2025, tra cui l’AI booking di Sama, Qverse, Multi-Sensory Experience e Qsuite – Next Gen.

Inoltre, la compagnia aerea presenterà le nuove funzionalità in arabo di Sama, offrendo maggiore accessibilità e rilevanza culturale al primo AI-powered digital human cabin crew”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Noi di Qatar Airways siamo lieti di partecipare all’Arabian Travel Market di quest’anno per contribuire a plasmare il futuro dei viaggi e della connettività. Il nostro approccio innovativo al miglioramento delle esperienze di viaggio si basa sullo spirito di collaborazione e non vediamo l’ora di unirci a rinomati leader del settore per promuovere il nostro scambio di conoscenze”.

“Sama e il team di Qatar Airways saranno a disposizione per assistere ospiti e partner commerciali presso il Dubai World Trade Centre, stand ME 1420 tra i padiglioni 3 e 4, dal 28 aprile al 1° maggio 2025″, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)