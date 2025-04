Qatar Airways Cargo, IAG Cargo e MASkargo annunciano l’intenzione di lanciare un Global Cargo Joint Business

Qatar Airways Cargo, IAG Cargo e MAB Kargo Sdn Bhd (MASkargo) hanno annunciato l’intenzione di lanciare un Global Cargo Joint Business che, previa approvazione normativa, consentirà ai vettori di migliorare ulteriormente l’attuale livello di servizio offerto a clienti e partner nel global air freight market.

“La collaborazione strategica unirà le competenze e le infrastrutture di tre operatori leader nell’air cargo industry e mira a creare significativi vantaggi per i clienti.

Un’offerta di prodotti semplificata, una connettività migliorata, tempi di transito più rapidi e nuove opportunità di routing attraverso le loro vaste reti combinate offriranno maggiore valore e flessibilità di servizio ai clienti in tutto il mondo. Parallelamente, le parti stanno lavorando congiuntamente allo sviluppo di industry-leading harmonized safety and security standards per i propri clienti.

Questa innovativa partnership trilaterale migliorerà significativamente l’accessibilità e l’efficienza dell’air freight. Unendo le loro risorse, Qatar Airways Cargo, IAG Cargo e MASkargo intendono costruire un cargo network realmente connesso e più agile, in grado di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del commercio e della logistica globali”, afferma Qatar Airways.

Mark Drusch, Chief Officer Cargo, Qatar Airways Cargo, ha dichiarato: “Oggi segnamo una pietra miliare significativa nei nostri continui sforzi per ridefinire il global air cargo landscape. Questo accordo riunirà tre importanti operatori per offrire un servizio ineguagliabile e una connettività globale, rafforzando il nostro impegno per la soddisfazione del cliente e l’eccellenza operativa”.

David Shepherd, Chief Executive Officer at IAG Cargo, ha dichiarato: “Questo accordo è la testimonianza della nostra storia di collaborazione tra compagnie. Grazie ad anni di esperienza nella creazione di collaborazioni di successo, ne comprendiamo il reale valore. Questa attività congiunta non solo apre nuove possibilità di scelta e opportunità per i nostri clienti, ma migliora anche la connettività per le aziende e i settori che servono, rafforzando ulteriormente il ruolo dell’air cargo nel facilitare il commercio globale”.

Mark Jason Thomas, Chief Executive Officer at MASkargo, ha dichiarato: “Questa collaborazione strategica segna un momento cruciale per MASkargo e per l’air cargo industry. Siamo entusiasti di collaborare con Qatar Airways Cargo e IAG Cargo per offrire ai nostri clienti una nuova era di valore e innovazione. Sfruttando i nostri punti di forza e la nostra competenza combinati, forniremo un’offerta di servizi migliorata, una portata globale più ampia e soluzioni all’avanguardia che rispondono alle esigenze in continua evoluzione del mercato globale, garantendo maggiore efficienza e connettività per i nostri partner e clienti”.

I vettori prevedono di implementare l’accordo nel prossimo futuro, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni normative.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)