easyJet mette in vendita i voli per la primavera 2026: oltre 5 milioni di posti da e per l’Italia

easyJet mette in vendita oggi i voli per la primavera 2026, per un totale di oltre 45 milioni di posti su più di 250.000 voli in tutto il network tra il 23 marzo e il 14 giugno 2026.

“Tra questi, oltre 5 milioni di posti sono disponibili per viaggiare da e per l’Italia su un totale di oltre 28.000 voli: un’occasione imperdibile per acquistare i biglietti dei prossimi viaggi a prezzi imbattibili, scegliendo tra un ventaglio di mete impareggiabile.

Tra le mete raggiungibili la prossima primavera spicca il Marocco, con la sua vibrante Marrakesh, ideale in questa stagione grazie al clima mite e piacevole. Passeggiare nei souk profumati, esplorare gli antichi palazzi, lasciarsi avvolgere dai colori intensi e rilassarsi nei tradizionali riad permette di vivere un’esperienza autentica e immersiva, fatta di tradizione, cultura e suggestioni esotiche. Anche l’Egitto offre il meglio di sé nei mesi primaverili, quando le temperature sono già calde ma non afose: Sharm el-Sheikh e Marsa Alam sono destinazioni perfette per chi desidera immergersi in acque cristalline, esplorare i fondali corallini e godere del sole in un contesto di assoluta tranquillità, dove natura e relax si incontrano in perfetto equilibrio”, afferma easyJet.

“Per chi invece è alla ricerca di un’esperienza fuori dagli schemi, l’Islanda rappresenta una scelta sorprendente e affascinante. Volando su Keflavik, si arriva in un mondo fatto di paesaggi incontaminati, vulcani, cascate, geyser e spazi sconfinati, che in primavera si tingono di luce grazie alle giornate sempre più lunghe. Tra marzo e aprile è anche possibile assistere agli ultimi spettacoli dell’aurora boreale, per un viaggio indimenticabile a contatto con la natura più selvaggia e spettacolare.

Anche la Spagna si conferma protagonista per una primavera all’insegna del relax e della cultura. Ibiza, con la sua atmosfera vivace e le prime giornate di sole, è perfetta per chi cerca un assaggio d’estate tra spiagge, tramonti e locali già animati. Malaga, invece, è la scelta giusta per chi desidera unire il fascino dell’Andalusia alla bellezza del mare, passeggiare tra musei e quartieri storici, lasciandosi conquistare da una cucina ricca di sapori mediterranei.

Chi preferisce dedicarsi a un city break tra arte, cultura e buona cucina, può scegliere Bruxelles, destinazione ideale tra primavera e inizio estate. La capitale belga, elegante e accogliente, offre musei prestigiosi, parchi in fiore, mercatini vivaci ed eventi culturali che animano le sue piazze, senza dimenticare le sue specialità gastronomiche, tra cioccolato artigianale, waffle appena sfornati e birre iconiche. Atene è invece la meta perfetta per gli appassionati di storia e archeologia: in questo periodo dell’anno la città si visita con tranquillità, tra siti leggendari come l’Acropoli e piacevoli passeggiate nei quartieri più autentici, dove passato e presente convivono in un’atmosfera vivace e ricca di suggestioni”, prosegue easyJet.

“Infine, per chi è in cerca di una meta ancora poco battuta ma capace di sorprendere, Tbilisi – capitale della Georgia – è la destinazione ideale. Situata nel cuore del Caucaso, tra influenze europee e asiatiche, offre una combinazione affascinante di vicoli pittoreschi, architetture storiche, mercati animati e terme sulfuree. A completare l’esperienza, una cucina ricca di sapori e un’accoglienza calorosa che rende ogni visita memorabile.

I voli sono già prenotabili su easyJet.com e tramite l’app mobile easyJet“, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)