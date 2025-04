Il percorso di Emirates verso un ‘Accessible Travel for all’

Nell’ambito del mese dedicato alla consapevolezza sull’autismo, Emirates ha raggiunto diversi traguardi nel percorso per rendere i viaggi più accessibili a tutti. “Un anno dopo il successo della prima ‘travel rehearsal’ di Emirates, il programma viene ora esteso a 17 città, consentendo ai bambini autistici di esercitarsi durante il viaggio in aeroporto per prepararsi ai voli reali. Emirates ha inoltre ottenuto la designazione di prima Autism Certified Airline™ al mondo, con oltre 30.000 membri dell’equipaggio di cabina e del personale di terra ora formati per assistere i passeggeri autistici. Nel mese di aprile Emirates ha promosso la sensibilizzazione sull’autismo a milioni di passeggeri in tutto il mondo, presentando una selezione di film, podcast e programmi TV sulla neurodiversità sul suo sistema di intrattenimento di bordo, ice“, afferma Emirates.

Adel al Redha, Deputy President and COO, Emirates, ha dichiarato: “Emirates ha guidato e facilitato importanti progressi nell’accessibilità dei viaggi, e questo fa parte della nostra strategia operativa. Continuiamo a lavorare su questa missione per rendere i viaggi più inclusivi. All’inizio del 2024, siamo stati riconosciuti come Certified Autism Center™. Abbiamo potenziato le competenze dei nostri team e sono lieto di annunciare che ora siamo la prima compagnia aerea al mondo certificata per l’autismo, con 30.000 membri del personale di front-line e di cabina formati per supportare i nostri clienti autistici. Ora stiamo anche lanciando il nostro programma Travel Rehearsal in città di tutto il mondo, per abbattere le barriere e rendere i viaggi accessibili a tutti. Questo fa parte della nostra responsabilità sociale e professionale”.

“A livello globale, Emirates ha iniziato a implementare il suo travel rehearsal programme in 17 città, tra cui Barcellona, Brisbane, Budapest, Cebu, Christchurch, Dubai, Durban, Luanda, Madrid, Manila, Mauritius, Manchester, Montreal, Nizza, Oslo, Parigi e Toronto, con nuove destinazioni che aderiscono al programma ogni mese.

Il Travel Rehearsal concept è nato nel 2023, come collaborazione tra Emirates, il Dubai Department of Economy and Tourism, Dubai Airports, il General Directorate of Identity and Foreigners Affairs, Dubai Police, Dubai Customs e diverse scuole e centri per l’autismo a Dubai, il cui feedback è stato prezioso per il processo.

Le scuole e i centri locali per l’autismo, tra cui il Safe Center for Autism, la New England Center for Children’s® (NECC®) Clinic, il Rashid Center for People of Determination e il Dubai Autism Centre, sono stati invitati a Dubai International (DXB) per sperimentare una simulazione di viaggio in aeroporto. I bambini, i loro insegnanti e tutori hanno avuto modo di esercitarsi con il check-in, la consegna dei bagagli, i controlli di sicurezza e immigrazione, sperimentando la frenesia del Duty Free e familiarizzando con l’aeroporto, le carte d’imbarco e le numerose persone incontrate lungo il percorso.

Ora, a livello internazionale, genitori, terapisti e insegnanti coinvolti nelle prove di viaggio hanno riferito a Emirates che l’esperienza è stata preziosa per aiutare i loro figli a vivere un volo sicuro e di successo, offrendo loro il comfort della preparazione e della familiarità, nonché il supporto di personale qualificato”, prosegue Emirates.

“Emirates sta introducendo la travel rehearsal initiative in molte città della sua rete, in collaborazione con aeroporti, autorità, centri locali e fondazioni. Attualmente, questo servizio non è prenotabile ed è disponibile su invito in collaborazione con centri accreditati.

Emirates ha raggiunto il suo obiettivo di diventare la prima Autism Certified Airline™ al mondo, completando la formazione di 30.000 membri dell’equipaggio di cabina e del personale di terra per comprendere e supportare i passeggeri autistici. Il nuovo corso di formazione sull’autismo e la consapevolezza sensoriale fornisce al personale di Emirates in prima linea le conoscenze e le competenze necessarie per soddisfare le esigenze dei viaggiatori autistici e con sensibilità sensoriale, insieme alle loro famiglie. L’obiettivo è quello di formare i team di Emirates sullo spettro dell’autismo, sui preconcetti e sulle sfide che si presentano, sui molteplici modi per assistere i clienti in base alle loro esigenze individuali e sui potenziali stimoli e fattori scatenanti di cui il personale dovrebbe essere a conoscenza.

La prima designazione sarà assegnata dall’International Board of Credentialing and Continuing Education Standards (IBCCES), un’organizzazione leader nella formazione e certificazione sull’autismo e la neurodiversità. Emirates ha collaborato con IBCCES per oltre un anno per creare il corso di formazione dopo analisi approfondite e un audit completo. Utilizzando un approccio basato sui dati, Emirates e IBCCES hanno creato un nuovo modello per soddisfare le esigenze dei passeggeri con esigenze di accessibilità, che comprende l’intero viaggio, dai servizi a terra a quelli in volo.

Per tutto aprile, Emirates ha promosso la sensibilizzazione sull’autismo a milioni di passeggeri in tutto il mondo sul suo pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo, ice“, continua Emirates.

“Attraverso la formazione globale e iniziative internazionali, la missione di Emirates, volta a rendere i viaggi più inclusivi e accessibili a tutti, sostiene anche l’ambizione di Dubai di diventare la destinazione più accessibile al mondo.

Continuando a promuovere l’agenda dei viaggi accessibili, Emirates lavora a stretto contatto con tutti i suoi partner, collaborando per raggiungere obiettivi importanti in termini di viaggi inclusivi e accessibili”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)