Un nuovo Tecnam P2012 STOL si unisce alla Inselflieger fleet

Tecnam annuncia che FLN FRISIA-Luftverkehr GmbH Norddeich (Inselflieger) ha ricevuto un Tecnam P2012 STOL, rafforzando il proprio impegno nel migliorare i collegamenti aerei regionali con le Isole Frisone Orientali.

“Progettato per Short Takeoff and Landing (STOL) operations, il Tecnam P2012 STOL è la soluzione ideale per la missione di Inselflieger: fornire un trasporto moderno, più spazioso, più efficiente, confortevole e sicuro tra la terraferma e le isole. Il design del velivolo porta l’esperienza del cliente a un nuovo livello di comfort, aprendo nuovi orizzonti alle operazioni consolidate della compagnia tra le isole della Frisia. Grazie al solido supporto tecnico di Tecnam, il P2012 STOL si integra perfettamente nella flotta esistente, garantendo al contempo una manutenzione efficiente e un’affidabilità operativa a lungo termine”, afferma Tecnam.

Bruno Warkentin, Nominated Person Continuing Airworthiness at Inselflieger, ha espresso il suo entusiasmo per la nuova partnership, affermando: “Siamo molto entusiasti della collaborazione con Tecnam. Inizialmente ci concentreremo sull’integrazione del P2012 STOL nelle nostre operazioni e, una volta raggiunto questo obiettivo, intravediamo un potenziale significativo per il futuro. Tuttavia, ciò che abbiamo visto finora da Tecnam ci ha già impressionato”.

Anche Paolo Pascale, CEO di Tecnam, ha condiviso le sue riflessioni su questo traguardo: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Inselflieger nella famiglia Tecnam. Il P2012 STOL è stato progettato per soddisfare le esigenze degli operatori che richiedono prestazioni superiori in ambienti difficili e siamo fiduciosi che servirà eccezionalmente bene le rotte di Inselflieger. Non vediamo l’ora di supportare il loro successo con questo velivolo e oltre”.

Francesco Sferra, P2012 Sales and Business Development Manager of Tecnam, ha dichiarato: “Questa consegna e la sua entrata in servizio sono un’ulteriore testimonianza degli straordinari risultati ottenuti dalla P2012 aircraft series. Il P2012 STOL, progettato specificamente per operazioni commerciali dalle piste più corte e impegnative del mondo, offre al mercato capacità migliorate, comfort migliorato, maggiore sicurezza e una configurazione multi-missione che spazia da Passengers a Freight transportation, Air Ambulance missions e ora anche Special Missions. Siamo orgogliosi di annoverare tra i nostri clienti premium anche il team dedicato e appassionato di FLN”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)