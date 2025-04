Lufthansa Group semplifica le prenotazioni online in collaborazione con Visa

Da ottobre 2025, Lufthansa Group introdurrà l’online payment option “Click to Pay” sui portali di prenotazione delle sue compagnie aeree Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines, in collaborazione con Visa.

““Click to Pay” consente ai clienti di completare le prenotazioni online inserendo il proprio indirizzo e-mail. Non è necessario inserire i dati della carta di debito o di credito. I consumatori possono invece registrare la propria carta di debito o di credito una sola volta sui payment network websites come Visa e presso le banche emittenti e quindi utilizzare “Click to Pay”. I consumatori vengono riconosciuti tramite il loro indirizzo e-mail sulle piattaforme di prenotazione di Lufthansa Group Airlines o in altri negozi online. Questa opzione è valida anche per gli ospiti e per i primi acquisti. Al momento del pagamento, i clienti selezionano il pagamento con carta e inviano l’ordine. Se è richiesta un’autorizzazione, questa viene effettuata tramite la banca (ad esempio, tramite conferma nell’app bancaria).

In futuro “Click to Pay” sarà disponibile per tutti i passeggeri delle compagnie aeree di Lufthansa Group, indipendentemente dal fornitore della carta di credito. In qualità di airline group leader in Europa, Lufthansa Group è quindi una delle prime compagnie aeree a utilizzare “Click to Pay”“, afferma Lufthansa Group.

“Miglioriamo costantemente i servizi per i nostri clienti e desideriamo offrire loro un servizio completo e innovativo in ogni fase del loro viaggio”, afferma Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group. “La nostra partnership con Visa rappresenta il prossimo importante passo verso la realizzazione di questo obiettivo. Già oggi, i nostri passeggeri possono pianificare e prenotare ogni aspetto di un volo in modo più autonomo, semplice e rapido che mai. “Click to Pay” è un’eccellente offerta aggiuntiva che ottimizza ulteriormente l’esperienza di viaggio con le nostre compagnie aeree al momento dell’acquisto di un biglietto aereo”.

“Siamo lieti di poter supportare Lufthansa Group con l’introduzione di “Click to Pay”. Per i clienti dell’airline group in Europa, completare un acquisto sarà facile come un pagamento contactless”, afferma Albrecht Kiel, Head of Central Europe at Visa. “Click to Pay rende i pagamenti online con carta più veloci e sicuri che mai”.

“L’utilizzo di “Click to Pay” aumenta anche la sicurezza nei pagamenti online. Non vengono elaborati numeri di carta, solo digital placeholders. Questi cosiddetti token riducono il rischio di diventare bersaglio di attività fraudolente. Questo perché i token sono inutili se finiscono nelle mani sbagliate. Le frodi con “Click to Pay” sono fino all’80% inferiori rispetto all’inserimento manuale dei dati della carta senza token”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)