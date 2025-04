Brussels Airlines: l’aviazione è il settore più attraente in Belgio in cui lavorare e la compagnia è leader del settore

Il settore dell’aviazione è stato riconosciuto come il più attraente in cui lavorare in Belgio, con Brussels Airlines che emerge come il principale datore di lavoro del settore. Questi risultati provengono da un ampio studio condotto da Randstad, un’azienda leader in Belgio nel settore delle risorse umane. Nota per il suo continuo investimento nelle risorse umane, Brussels Airlines si impegna a mantenere e rafforzare ulteriormente la sua posizione di datore di lavoro di riferimento.

“Secondo una ricerca condotta da Randstad, human recourses service provider, sul mercato del lavoro belga, il settore dell’aviazione è in cima alla lista dei settori più ambiti. Brussels Airlines si classifica al quarto posto tra i datori di lavoro più attraenti del Paese in generale e al primo posto nel settore dell’aviazione, consolidando la sua reputazione di principale datore di lavoro del settore.

Gli intervistati hanno evidenziato come motivi principali del loro interesse per l’aviazione un clima lavorativo positivo, contenuti professionali coinvolgenti e promettenti opportunità di carriera”, afferma Brussels Airlines.

“Brussels Airlines vuole crescere e diventare la compagnia aerea preferita dai nostri ospiti, offrendo un’esperienza premium in ogni momento. Per offrire il miglior prodotto, abbiamo bisogno del miglior team, e questo significa essere il miglior datore di lavoro. Abbiamo investito in modo significativo nel nostro personale nel corso degli anni e continueremo a farlo. Ascoltiamo attivamente i nostri dipendenti e ci impegniamo a migliorare ogni giorno. Questo riconoscimento ci rende davvero orgogliosi”, afferma Jan Ooms, Head of Human Recourses, Brussels Airlines.

“Nel 2025 Brussels Airlines prevede di accogliere 360 nuovi dipendenti, ovvero quasi una nuova assunzione al giorno. Questo slancio di assunzioni è destinato a continuare nei prossimi anni, mentre la compagnia aerea persegue la sua ambiziosa strategia di crescita.

Dopo essere tornata alla redditività dopo la pandemia, Brussels Airlines ha investito in modo sostanziale in persone, prodotti e passenger experience. Nel 2024 la compagnia aerea ha concluso nuovi reward agreements con tutti i gruppi di dipendenti, ha inaugurato una nuova crew lounge a Brussels Airport e uno state-of-the-art training centre in Vilvoorde, tra le numerose iniziative volte a migliorare l’esperienza dei dipendenti.

Anche i passeggeri stanno beneficiando della trasformazione della compagnia aerea. Con l’introduzione di nuovi aeromobili, una lounge rinnovata, amenity kits ridisegnati e l’imminente riprogettazione delle cabine, Brussels Airlines offre comfort e servizi migliorati in tutte le classi di viaggio”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)