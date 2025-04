Star Alliance dà vita all’armonia degli Interline Journeys nella nuova Brand Campaign

Star Alliance, la più grande alleanza di compagnie aeree al mondo, ha lanciato la sua ultima brand campaign intitolata “Rhythm of Excellence”, mettendo in luce il coordinamento impeccabile che alimenta il suo network di 25 world-class member airlines.

“La campagna cattura il flusso distintivo di uno Star Alliance interline journey, in cui un viaggiatore vola attraverso diverse compagnie aeree associate con un’unica prenotazione. Dal check-in and baggage all’accesso alle lounge e ai loyalty benefits, la campagna celebra l’armonia dietro le quinte che rende questo tipo di viaggio semplice e senza sforzo.

Da oltre 27 anni, Star Alliance è un brand riconosciuto a livello globale che consente interline journeys senza sforzo per le compagnie aeree associate. Questa campagna mette in luce questa orchestrazione, rivelando il ritmo della collaborazione e l’obiettivo comune che unisce tutti i suoi vettori”, afferma Star Alliance.

“Questa campagna esprime il cuore del nostro ruolo e del nostro obiettivo di facilitare viaggi interlinea senza intoppi”, ha dichiarato Renato Ramos, Vice President, Corporate Strategy, Star Alliance. “I clienti interagiscono principalmente direttamente con i nostri Membri. È attraverso le loro attività che le nostre iniziative prendono vita: dal check-in alla gestione dei bagagli, dall’accesso alle lounge ai loyalty rewards. Questo ritmo, costruito collettivamente, definisce davvero l’esperienza di questa Alleanza”.

“Con una colonna sonora originale ispirata al jazz, il filmato principale della campagna dà vita al flusso di un interline journey all’interno del network Star Alliance. Ogni scena si muove fluidamente tra i momenti chiave della customer experience: dalla prenotazione, all’aeroporto, alla coincidenza, fino alla fidelizzazione. Girato a Tokyo Narita International Airport e Singapore Changi Airport, “Rhythm of Excellence” è stato ideato dai partner creativi The Secret Little Agency (TSLA), la cui visione creativa ha contribuito a tradurre lo scopo dell’Alleanza in un’esperienza cinematografica.

Con “Rhythm of Excellence”, Star Alliance celebra il ritmo collettivo che emerge quando 25 compagnie aeree si muovono all’unisono come un unico gruppo omogeneo”, conclude Star Alliance.

(Ufficio Stampa Star Alliance)