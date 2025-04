Cargolux registra performance e profitti eccezionali nel 2024 financial year

Cargolux Group (Cargolux) ha generato un positive net result per il 2024 financial year, registrando i risultati più solidi al di fuori degli anni della pandemia.

Cargolux ha generato ricavi pari a 3,324 miliardi di dollari. Profit After Tax pari a 448 milioni di dollari.

Questo risultato finanziario rafforza ulteriormente il bilancio del Gruppo, rafforzandone la resilienza in una situazione di mercato sempre più volatile.

“Sono lieto di annunciare i risultati eccezionali che abbiamo raggiunto nel 2024. Il nostro approccio agile al business e l’impegno dei nostri dipendenti per l’eccellenza del servizio hanno permesso a Cargolux di adattarsi rapidamente alle mutevoli dinamiche del mercato, garantendo un altro anno straordinario”, afferma Richard Forson, Presidente e CEO di Cargolux.

“A livello operativo, l’anno è stato caratterizzato da tensioni geopolitiche, con la guerra in corso in Ucraina e i conflitti in Medio Oriente. Questi conflitti, e le loro conseguenze sul commercio globale, hanno avuto un impatto sia sui costi operativi che sull’efficienza, nonché sulla fiducia dei clienti.

Parallelamente, la domanda globale per e-commerce shipments ha portato a un significativo spostamento di capacità verso l’Asia e ha contribuito ai volumi elevati registrati durante tutto l’anno. Questo segmento di mercato ha rimodellato la domanda globale, soprattutto in provenienza dal Nord-Est asiatico, sconvolgendo i tradizionali trend stagionali e rendendoli più difficili da prevedere. Parallelamente, la domanda record di voli charter, incluso l’e-commerce, ha contribuito in modo significativo ai risultati del 2024.

Queste condizioni favorevoli, unite all’agilità, alla vasta esperienza e alla capacità unica di Cargolux di cogliere le opportunità di mercato, si riflettono nei solidi risultati finanziari del 2024″, afferma Cargolux.

“Luxcargo Handling ha rilevato senza problemi le Luxair cargo ground handling activities presso Luxembourg airport il 1° maggio 2024. In qualità di ground handler presso il Luxembourg hub, LCH mira a garantire un servizio impeccabile a tutti i suoi clienti. Sono previsti investimenti, sia in tecnologia che in infrastrutture, per migliorare e semplificare ulteriormente le ground operations.

La sussidiaria di Cargolux, Aquarius Aerial Firefighting (AFF), è stata impiegata per la sua prima missione nell’estate del 2024. Con tre velivoli basati nel sud della Spagna, AFF ha fornito supporto antincendio aereo al governo spagnolo. Il successo di questa prima missione contribuisce a consolidare la reputazione di AFF come fornitore affidabile di aerial firefighting services. Il team e la flotta sono attualmente in crescita, rafforzando le proprie competenze e preparandosi ad affrontare le sfide future”, prosegue Cargolux.

“Si prevede che l’imposizione di dazi all’importazione da parte degli Stati Uniti ai propri partner commerciali influirà negativamente sulla domanda per l’air cargo capacity e perturberà le rotte commerciali tradizionali. La conseguente incertezza geopolitica, unita alla guerra in corso in Ucraina e ai conflitti in Medio Oriente, inciderà anche sulle operazioni e sulla fiducia dei clienti.

La crescente attenzione alla sostenibilità e l’introduzione di modifiche normative mettono inoltre sotto pressione il settore dell’aviazione. Le misure in vigore nell’Unione Europea avranno un impatto sui costi operativi e andranno a vantaggio anche dei non-EU carrier, che non sono soggetti a tali normative nei loro paesi d’origine. Le autorità e gli operatori del settore devono collaborare per trovare soluzioni adeguate e praticabili che garantiscano un futuro sostenibile per il settore.

Il panorama economico globale è attualmente molto volatile e l’esito di questi sconvolgimenti rimane incerto al momento. La situazione viene monitorata attentamente al fine di prendere decisioni aziendali informate quando necessario.

Nel 2025 Cargolux celebra il suo 55° anniversario, un traguardo straordinario in un mondo dell’air cargo in continua evoluzione. Questi decenni di impegno e duro lavoro si riflettono nella leading position di Cargolux nel settore”, conclude Cargolux.

(Ufficio Stampa Cargolux – Photo Credits: Cargolux)