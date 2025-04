News Brevi – 24.04.2025

IBERIA RAFFORZA LE SUE OPERAZIONI CON ROMA QUESTO FINE SETTIMANA – Iberia informa: “Iberia aumenterà la sua capacità sulla rotta Madrid-Roma nei prossimi quattro giorni per soddisfare l’elevata domanda dei viaggiatori che desiderano partecipare ai funerali di Papa Francesco, previsti per sabato 26 aprile. Nello specifico, la compagnia aerea offrirà ai suoi clienti 10.352 posti tra le due capitali a partire da domani, giovedì 24 aprile, e fino a domenica prossima, 27 aprile. Sia giovedì che venerdì saranno operativi sei voli giornalieri in partenza da Madrid tra le 8:45 e le 21:50. Per aumentare la capienza dei posti, è stata aumentata la dimensione di diversi aeromobili programmati sulla rotta. Nello specifico, dieci voli inizialmente programmati per essere operati con aeromobili A320 saranno sostituiti da A321 (200 posti), mentre altri quattro voli saranno operati da Airbus A330-200, con una capacità di 288 passeggeri”.

DELTA E LATAM ESPANDONO LA JOINT VENTURE IN ARGENTINA – Delta e LATAM hanno ampliato la portata della loro joint venture (JV) includendo l’Argentina, consolidando due anni di partnership di successo. “L’espansione offrirà ai clienti l’accesso a una rete più ampia di oltre 200 destinazioni tra Stati Uniti, Canada e Argentina, offrendo opzioni di viaggio migliorate e un’esperienza cliente più coerente. Grazie a questo accordo, i clienti in Argentina beneficeranno di una migliore connettività con l’ampia rete di Delta in Nord America, nonché della possibilità di accumulare miglia attraverso i programmi frequent flyer di entrambe le compagnie aeree: Delta SkyMiles e LATAM Pass. Questa mossa strategica riflette l’impegno condiviso di entrambe le compagnie aeree nel fornire maggiore valore e servizio ai clienti in tutta la regione. La joint venture Delta-LATAM offre vantaggi reciproci ai soci SkyMiles e LATAM Pass. Oltre ad accumulare miglia, i soci SkyMiles possono già utilizzarle sui voli operati da LATAM. Nei prossimi mesi, i soci LATAM Pass avranno la stessa possibilità di utilizzarle sui voli operati da Delta. Questo amplia ulteriormente le opportunità di viaggio e l’accesso a una solida rete che si estende su entrambi i continenti. I soci Elite di entrambi i programmi godranno inoltre di vantaggi aggiuntivi, tra cui l’accesso ai Delta Sky Club e alle lounge LATAM, check-in e imbarco prioritari, franchigie bagaglio aggiuntive e selezione gratuita del posto, creando un’esperienza di viaggio ancora più esclusiva per i viaggiatori abituali”, afferma Delta. “L’espansione della JV rafforza anche l’offerta cargo tra Argentina, Stati Uniti e Canada. Sfruttando le reti e le capacità combinate di entrambi i vettori, i clienti che spediscono merci beneficeranno di maggiori opzioni di volo, collegamenti più efficienti e soluzioni logistiche integrate. Delta e LATAM hanno ottenuto l’approvazione normativa preliminare definitiva necessaria per implementare l’ingresso dell’Argentina nella joint venture. Allo stesso modo, le compagnie hanno già notificato l’operazione alla National Commission for the Defense of Competition in Argentina per la valutazione post-implementazione”, conclude Delta.

TEXTRON AVIATION APRE UN NUOVO CAREER & LEARNING CENTER ALL’AVANGUARDIA – Textron Aviation ha annunciato che il suo nuovo Career & Learning Center è completo e pienamente operativo, al servizio dei Textron Aviation employees, attuali e futuri. Strategicamente situata nell’East Wichita Campus dell’azienda, questa struttura all’avanguardia amplia l’offerta formativa a oltre 75.000 piedi quadrati (circa 7.000 metri quadrati) e offre un’esperienza di livello mondiale ai dipendenti durante i processi di candidatura, assunzione, onboarding e formazione. “Il Textron Aviation Career & Learning Center rappresenta un investimento importante per la formazione della prossima generazione di talenti nel settore della produzione, del supporto e della formazione aeronautica”, ha dichiarato Ron Draper, presidente e CEO. “Reclutare, assumere e formare una forza lavoro di livello mondiale è fondamentale per poter offrire la migliore esperienza di volo ai nostri clienti”. Il Career & Learning Center è suddiviso in quattro diverse aree per supportare candidati e dipendenti nel loro percorso di assunzione e formazione: Career Zone, Pre-Employment Zone, Learning Zone, Design – Build – Fly Zone. Textron Aviation sta assumendo attivamente e accoglie candidati senza appuntamento presso la Career & Learning Center Career Zone lobby. Recruiter dedicati offrono ai potenziali dipendenti un supporto personalizzato in ogni fase, dall’assistenza per la redazione del curriculum vitae all’abbinamento dei ruoli e alle candidature. L’orario di apertura al pubblico è dalle 7:30 alle 16:30 dal lunedì al venerdì, con orario prolungato fino alle 18:00 il mercoledì. I pre-employment processes sono ospitati in loco, offrendo ai nuovi dipendenti un punto di riferimento unico per completare comodamente l’onboarding, i WorkKeys testing e la formazione per i neoassunti. Le professional and technical training rooms sono completamente attrezzate per sviluppare le competenze dei dipendenti. Oltre all’apprendimento in aula, l’hangar di West Bay offre un’area di produzione simulata, che prepara i meccanici neoassunti con un’esperienza pratica senza pari. Con otto settimane di formazione e supporto, questo modello all’avanguardia nel settore è progettato per fornire ai dipendenti alle prime armi le conoscenze tecniche necessarie per accedere agevolmente a ruoli permanenti con maggiore sicurezza e produttività. Il dedicated K-12 space, pensato per sviluppare un precoce interesse per l’aviazione, ospita attività pratiche adatte all’età per coinvolgere studenti e insegnanti, stimolando la curiosità e la passione per il settore aeronautico. Gli studenti possono esplorare la gioia del volo interagendo con un iconico simulatore del Cessna Skyhawk 172, il velivolo da addestramento leader al mondo. “Ci impegniamo con passione a creare ambienti in cui i dipendenti, sia quelli attuali che quelli futuri, possano essere ispirati e prosperare”, ha dichiarato Maggie Topping, senior vice president, Human Resources & Communications. “Il Career & Learning Center è dotato delle tecnologie più recenti per offrire ambienti realistici per scenari di formazione che riproducono la realtà delle nostre attività produttive, preparando i nostri dipendenti al successo fin dal primo giorno”. Questo progetto da oltre 40 milioni di dollari fa parte dell’approccio multiforme di Textron Aviation per lo sviluppo della forza lavoro dell’azienda, concentrandosi su attività di sviluppo continuo delle competenze, certificazione e sviluppo dei talenti. Riconoscendo l’importanza dell’aviazione per lo Stato, il Kansas ha assegnato a Textron Aviation 3.325.000 dollari per una parte della costruzione dell’impianto, nell’ambito del finanziamento Aviation Learning Opportunities & Funded Training (ALOFT).

FAA: TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM GUIDERA’ IL CENTER FOR ADVANCED AVIATION TECHNOLOGIES – L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy e l’U.S. Senator Ted Cruz hanno annunciato che il Texas A&M University System (TAMUS) sarà la managing entity per la creazione e la gestione del Center for Advanced Aviation Technologies (CAAT) della Federal Aviation Administration (FAA). “Il Texas è il luogo perfetto per il nostro nuovo Center for Advanced Aviation Technologies. Sotto la guida del Senatore Cruz, lo Stato si è già affermato come leader in commercial drone safety testing”, afferma l’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy. “Dai droni che consegnano i pacchi alle powered lift technologies come gli aerotaxi, siamo sull’orlo di una rivoluzione aeronautica. Il CAAT garantirà che questo sogno diventi realtà e che l’innovazione americana possa svilupparsi in sicurezza”.

TEXTRON ANNUNCIA I RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2025 – Textron Inc. ha annunciato oggi un first quarter 2025 net income di 1,13 dollari per azione, rispetto a 1,03 dollari per azione nel primo trimestre 2024. L’adjusted net income, una misura non-GAAP, è stato di 1,28 dollari per azione, rispetto a 1,20 dollari per azione nel primo trimestre 2024. “Nel trimestre abbiamo registrato una forte crescita nelle military and commercial product lines in Bell”, afferma il Textron Chairman and CEO, Scott C. Donnelly. “In Aviation le operazioni hanno continuato a migliorare, con la factory che ha raggiunto i livelli di performance pre-sciopero, incrementando al contempo la produzione. In Textron Specialized Vehicles abbiamo completato la vendita del Powersports business, incluso l’Arctic Cat brand e le relative attività”. Il net cash dalle attività operative del gruppo nel primo trimestre è stato di 114 milioni di dollari, rispetto a un cash use di 30 milioni di dollari nel primo trimestre dell’anno scorso. Il manufacturing cash flow before pension contributions, una misura non-GAAP, ha riflesso un utilizzo del cash pari a 158 milioni di dollari nel primo trimestre, rispetto a un cash use di 81 milioni di dollari nel primo trimestre dell’anno scorso. Nel trimestre Textron ha restituito 215 milioni di dollari agli azionisti tramite riacquisto di azioni proprie. Textron ha ribadito le sue aspettative per full-year 2025 GAAP earnings per share from continuing operations compresi tra 5,19 e 5,39 dollari, o tra 6,00 e 6,20 dollari su adjusted basis La società ha ribadito le sue aspettative per un net cash generato dalle attività operative del gruppo compreso tra 1,2 e 1,3 miliardi di dollari e un manufacturing cash flow before pension contributions, una misura non GAAP, compreso tra 800 e 900 milioni di dollari.

I RISULTATI DI TEXTRON AVIATION NEL PRIMO TRIMESTRE 2025 – I ricavi di Textron Aviation sono stati di 1,2 miliardi di dollari, in aumento di 24 milioni di dollari rispetto al primo trimestre dell’anno scorso, riflettendo principalmente un aumento dell’aftermarket parts and services revenue di 27 milioni di dollari. Textron Aviation ha consegnato 31 jets nel trimestre, in calo rispetto ai 36 del primo trimestre 2024, e 30 commercial turboprops, in aumento rispetto ai 20 del primo trimestre dell’anno scorso. L’utile del segmento è stato di 127 milioni di dollari nel primo trimestre, in calo di 16 milioni di dollari rispetto all’anno precedente, riflettendo principalmente il mix di velivoli venduti, parzialmente compensato da un maggiore volume di ordini aftermarket. Il portafoglio ordini di Textron Aviation alla fine del primo trimestre era di 7,9 miliardi di dollari.

I RISULTATI DI BELL TEXTRON NEL PRIMO TRIMESTRE 2025 – I ricavi di Bell sono stati pari a 983 milioni di dollari, in aumento di 256 milioni di dollari rispetto al primo trimestre 2024. L’aumento dei ricavi nel trimestre è stato trainato da maggiori military revenues di 154 milioni di dollari, principalmente dovuti all’aumento dei volumi dell’U.S. Army FLRAA program and military sustainment programs, e da maggiori commercial revenues di 102 milioni di dollari, principalmente dovuti a volumi e mix più elevati. Bell ha consegnato 29 elicotteri commerciali nel trimestre, rispetto ai 18 del primo trimestre dell’anno scorso. L’utile di segmento di 90 milioni di dollari è aumentato di 10 milioni di dollari rispetto al primo trimestre dell’anno scorso, in gran parte grazie all’aumento dei volumi e del mix di prodotti e servizi sopra descritti. Il portafoglio ordini di Bell alla fine del primo trimestre era di 7,1 miliardi di dollari.

IBERIA SOSTIENE LA SETTIMANA MONDIALE DI IMMUNIZZAZIOPNE DELL’UNICEF – Iberia informa: “Dal 2013, Iberia e UNICEF Spagna hanno stretto un’alleanza strategica per promuovere la vaccinazione di routine e la salute dei bambini vulnerabili in tutto il mondo. Da allora, la compagnia aerea ha vaccinato più di 1,3 milioni di bambini grazie al supporto dei suoi clienti e dipendenti. Iberia è stata la prima compagnia aerea al mondo ad attivare il sistema di microdonazioni a favore dell’UNICEF acquistando i biglietti online tramite iberia.com. Le donazioni, che vanno dai 3 ai 20 euro, sostengono il lavoro dell’UNICEF volto a vaccinare i bambini vulnerabili. Inoltre, questa partnership tra Iberia e UNICEF Spagna è stata estesa alle stive della sua flotta, dove vengono regolarmente trasportati aiuti umanitari”.

SAFRAN INVESTE IN mirSense – Safran, attraverso la sua Safran Corporate Ventures investment subsidiary, ha investito in mirSense, una startup francese specializzata in quantum-cascade lasers (QCLs). “Questo investimento sosterrà lo sviluppo di tecnologie avanzate di vitale importanza per military optronic applications and miniaturized gas sensor solutions. I QCL lasers si basano sulla tecnologia dei semiconduttori, consentendo un funzionamento preciso e altamente stabile alle mid-infrared wavelengths. Questa tecnologia migliorerà ulteriormente le prestazioni operative di alcuni optronics products di Safran”, afferma Safran. Florent Illat, Head of Safran Corporate Ventures, ha commentato: “Attraverso questo investimento in mirSense, Safran Corporate Ventures supporta un’azienda francese nello sviluppo di soluzioni innovative volte ad arricchire le nostre applicazioni nei settori military electronics, imaging and optical telecommunications”. Mathieu Carras, fondatore e CEO di mirSense, ha commentato: “Siamo lieti che Safran Corporate Ventures si sia unita ad altri conventional venture capital investors in questo secondo round di finanziamento. È un forte segnale di fiducia nel nostro potenziale di crescita. Questo investimento apre opportunità di cooperazione, consentendo a mirSense di espandere la sua potenziale base clienti nel security sector”. Questo investimento porta a 24 il numero di startup in cui la venture capital subsidiary di Safran ha investito, in occasione del suo decimo anniversario.

BRITISH AIRWAYS: PARTNERSHIP CON IL PRODUTTORE DI TE BRITANNICO BIRCHALL – British Airways ha annunciato una nuova partnership con il pluripremiato produttore di tè britannico Birchall. La compagnia aerea offrirà ai suoi clienti una selezione accurata di tè di alta qualità, sia a terra che in volo, in omaggio all’originalità britannica. Dal 1° maggio, i passeggeri British Airways potranno gustare il pluripremiato tè Birchall in tutte le classi di lungo raggio, tra cui World Traveller (economy), World Traveller Plus (premium economy), Club World (business a lungo raggio) e First. La nuova offerta sarà servita anche a bordo di tutti i voli a corto raggio in Club Europe (business a corto raggio) da giugno e sarà disponibile per l’acquisto in Euro Traveller (economy) da luglio tramite l’High Life Café. Il tè Birchall sarà inoltre distribuito nelle lounge British Airways in tutto il mondo. Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha dichiarato: “L’anno scorso abbiamo servito oltre 37 milioni di tazze di tè in volo e oltre due milioni di tazze nelle nostre lounge in tutto il mondo, quindi sapevamo che la scelta del nostro nuovo partner per il tè era una decisione che dovevamo prendere a cuore. Siamo orgogliosi di essere costantemente all’avanguardia nella promozione dell’originalità britannica, ed era importante per noi che il nostro tè non solo soddisfacesse i gusti, ma che mettesse in mostra anche la qualità e il talento che abbiamo qui nel Regno Unito”. Daniel Graham, Managing Director of Birchall Tea, ha dichiarato: “Siamo immensamente orgogliosi di fornire tè a British Airways, che è l’emblema della qualità e del servizio britannici; un aspetto di fondamentale importanza anche per noi. Ci auguriamo che i clienti di British Airways possano godere di questa eccellente esperienza del tè in volo e a terra per gli anni a venire”. “I clienti che viaggiano in First Class possono gustare un’esclusiva selezione di tè speciali, sapientemente selezionati per elevare la loro esperienza. I clienti che viaggiano in Club World possono sorseggiare un’ampia gamma di aromi di tè e infusi, tra cui English Breakfast, English Breakfast Decaffeinato, Menta Piperita, Tè Verde ed Earl Grey. Inoltre, i clienti che viaggiano in World Traveller Plus e World Traveller possono gustare l’English Breakfast e l’English Decaffeinato di Birchall. Dal 1° maggio il tè Birchall sarà disponibile in tutte le lounge di British Airways in tutto il mondo. La compagnia aerea continua a investire nella customer experience, nell’ambito del suo piano di trasformazione da 7 miliardi di sterline, lanciato lo scorso anno e che continua a promuovere il meglio dell’originalità britannica”, conclude British Airways.

AIR FRANCE-KLM OSPITA LA CARB AERO FRANCE 2030 AWARD CEREMONY – Il 23 aprile 2025, presso la sede centrale di Air France a Parigi-Charles de Gaulle, si è tenuta la Carb Aéro call for projects award ceremony. Questa iniziativa, parte del programma di investimenti France 2030, mira a sostenere l’emergere di un sustainable aviation electrofuel (e-SAF) sector, una tecnologia chiave per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell’industria aeronautica. Alla cerimonia hanno partecipato Philippe Tabarot, Minister Delegate for Transport under the Minister of Territorial Planning and Decentralization, Philippe Pascal, Chairman and CEO of Groupe ADP, Anne-Marie Couderc, Chair of the Air France-KLM Board of Directors. In qualità di airline group pienamente impegnato nella decarbonizzazione del proprio settore, Air France-KLM ha ospitato con orgoglio questo evento e ha ribadito il proprio sostegno allo sviluppo di un ecosistema industriale per la produzione di carburante sostenibile in Francia, contribuendo alla sovranità energetica e alla competitività del Paese. Come ha affermato Anne-Marie Couderc: “La Francia e l’Europa oggi hanno un’opportunità: passare dall’essere importatori di combustibili fossili a produttori di carburante decarbonizzato. Si tratta di una svolta fondamentale, che apre le porte alla creazione di posti di lavoro e valore aggiunto”. Il Gruppo applaude i quattro vincitori del Carb Aéro call for projects, veri pionieri in un futuro in cui innovazione tecnologica, transizione ecologica e trasporto aereo vanno di pari passo: EDF – Take Kair; ENGIE – France KerEauZen; Elyse Energy – BioTJet; Verso Energy. “Air France-KLM è uno dei primi airline groups al mondo a impegnarsi nell’utilizzo e nello sviluppo di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Già nel 2009, Air France e KLM sono state tra le prime compagnie aeree a testare e poi ad ampliare l’integrazione del SAF. Oggi il Gruppo è uno dei maggiori acquirenti di SAF a livello mondiale e applica una rigorosa politica di approvvigionamento. Il SAF selezionato da Air France-KLM non compete con le filiere alimentari, non è a base di olio di palma e non contribuisce alla deforestazione. Oltre alle preoccupazioni ambientali, i progetti sostenuti tramite Carb Aéro contribuiscono alla reindustrializzazione della Francia, creando posti di lavoro nelle aree locali e rafforzando la presenza regionale dei futuri settori industriali. In qualità di importante motore economico e sociale in Francia, Paesi Bassi ed Europa, Air France-KLM Group accoglie con favore queste concrete prospettive di occupazione, formazione e innovazione. Secondo il Ministero dei Trasporti francese, i progetti selezionati creeranno circa 510 posti di lavoro attraverso i quattro impianti che saranno gestiti e contribuiranno a garantire i posti di lavoro degli operatori industriali che attualmente producono biogenic carbon”, conclude Air France-KLM Group.

EUROFIGHTER TYPHOON: SPINGERE COSTANTEMENTE OLTRE I LIMITI – Eurofighter informa: “Con oltre 1.000 ore di volo sul Typhoon e una vasta esperienza operativa che include Libia, Iraq e Siria, Chris Moon è ora a capo della squadra che garantisce che l’Eurofighter Typhoon rimanga all’avanguardia nella combat air power. Ex pilota di prima linea della RAF, ora è Delivery Director for UK Typhoon Capability at BAE Systems. Con base a Warton, il suo team ha il compito di fornire al velivolo capacità rivoluzionarie”. “Si tratta di fornire capacità avanzate, principalmente direttamente alla RAF, ma molte delle quali vanno a beneficio di tutti gli operatori del Typhoon, garantendo che il Typhoon rimanga un world-class combat aircraft. Per me, il futuro del Typhoon è ancora più entusiasmante del suo passato. Negli ultimi mesi abbiamo sviluppato nuove capacità che supportano la RAF nelle operazioni e nel training per la sua Typhoon fleet, inclusi weapons testing e lo sviluppo dello Striker II, il nostro casco da pilota più avanzato. Stiamo lavorando a molte altre capacità, molte delle quali saranno testate nel corso del 2025: la prossima serie di aggiornamenti per il Regno Unito, che potenzieranno la capacità del Typhoon di affrontare minacce sempre crescenti. Guardando al futuro, i miei colleghi stanno anche sviluppando rapidamente capacità chiave, tra cui lo sviluppo del radar ECRS Mk2 e i cockpit enhancements, tra cui un large-area display. Questi progetti sono già in fase avanzata e garantiranno che il Typhoon rimanga la spina dorsale della combat air power per i decenni a venire. Sebbene il lavoro sia complesso, è profondamente gratificante. La mia priorità è supportare il team, assicurandomi che abbia le risorse, la fiducia e l’ambiente necessari per innovare e realizzare i propri obiettivi”, afferma Chris Moon. “E’ fondamentale mettere in contatto i nostri ingegneri e i fornitori con gli operatori. Coinvolgiamo regolarmente il personale della RAF per condividere le proprie esperienze, il che aiuta tutti a comprendere l’impatto del proprio lavoro. Che si tratti di sviluppare nuovo software o di produrre hardware, ricordiamo ai nostri team che stanno contribuendo alle operazioni in prima linea. Si tratta di promuovere un senso di scopo e urgenza in tutta l’azienda, comprese tutte le aziende partner di Eurofighter e la supply chain. Avendo pilotato il Typhoon e ora contribuendo alla sua evoluzione, capisco la differenza che fa in prima linea. Il velivolo spinge costantemente oltre i limiti ed essere parte di questo percorso è entusiasmante e gratificante”, conclude Chris Moon.