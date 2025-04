Emirates svela il nuovo Travel Store Concept a Giacarta

Emirates ha ufficialmente inaugurato il suo rinnovato Travel Store a Giacarta, Indonesia, segnando un traguardo significativo nell’impegno della compagnia aerea nel migliorare l’esperienza di viaggio dei suoi clienti indonesiani. “L’inaugurazione segue il successo dei Retail Store Emirates di Hong Kong e Manila, nell’ambito del continuo investimento della compagnia aerea nella regione.

Situato nella Sequis Tower, il nuovo spazio commerciale si estende su 221 metri quadrati ed è stato inaugurato ufficialmente da Orhan Abbas, Emirates Senior Vice President, Commercial Operations, Far East, alla presenza di H.E. Abdulla Salem AlDhaheri, Ambassador of the United Arab Emirates (UAE) to Indonesia, insieme ad altri ospiti illustri, partner commerciali e rappresentanti dei media”, afferma Emirates.

“Siamo lieti di lanciare il nuovo travel store di Emirates in Indonesia, portando la nostra ospitalità di livello mondiale e il nostro servizio personalizzato ancora più vicini ai nostri stimati clienti. Questo concept innovativo riflette il nostro impegno per l’eccellenza, la centralità del cliente e l’offerta di esperienze di viaggio impeccabili. Combinando tecnologie all’avanguardia con l’esperienza dei nostri consulenti dedicati, miriamo a offrire ai clienti un’esperienza di viaggio olistica, dal momento in cui iniziano a pianificare il loro viaggio fino all’imbarco sui nostri aerei”, ha dichiarato Orhan Abbas.

“L‘Emirates Travel Store di Giacarta offre ai clienti indonesiani un in-person space in cui servizi personalizzati ed esperienze immersive del brand si fondono sotto lo stesso tetto. Progettato con cura per incarnare il lusso e il comfort moderni, offre un’atmosfera calda e rilassata: morbidi divani beige, completati da arredi eleganti e contemporanei, creano un ambiente confortevole per i clienti prima della consulenza con i consulenti di viaggio Emirates. Durante l’attesa, gli ospiti sono incoraggiati a curiosare tra una selezione accurata di Emirates-branded merchandise e accessori da viaggio esclusivi, elegantemente esposti nel cuore del negozio.

Presso quattro sportelli dedicati al servizio clienti, i consulenti di viaggio qualificati di Emirates offrono ai clienti un supporto personalizzato per prenotazioni di voli, emissione di biglietti e richieste di informazioni sulle ultime offerte, prodotti e destinazioni della compagnia aerea.

Un elemento di spicco dello spazio è una parete espositiva raffigurante l’iconico albero Ghaf, l’albero nazionale degli Emirati Arabi Uniti, posizionato sopra uno schermo LED dinamico che evidenzia le tappe fondamentali, le destinazioni e le offerte esclusive di Emirates. A completare l’esperienza innovativa, uno schermo LED per selfie ad attivazione vocale all’ingresso invita gli ospiti a scattare foto con sullo sfondo le destinazioni più iconiche di Emirates. Le immagini sono quindi accessibili tramite codici QR, eliminando la necessità di stampare le immagini”, prosegue Emirates.

“Il Jakarta Travel Store di Emirates è il primo a implementare un sistema di gestione delle code, offrendo agli ospiti e ai soci Emirates Skywards un’esperienza di acquisto più personalizzata. Il sistema di gestione delle code non solo riduce i tempi di attesa, ma consente anche agli ospiti di condividere il feedback sulla loro esperienza tramite WhatsApp.

Emirates serve l’Indonesia da oltre trent’anni, operando attualmente due voli giornalieri da Giacarta e Denpasar a Dubai, con collegamenti verso oltre 140 destinazioni. La compagnia aerea serve attualmente Bali con l’unico scheduled daily A380 service, aumentando significativamente la weekly seat capacity in entrata e in uscita dalla città”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)