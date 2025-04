Qatar Airways e Philippine Airlines annunciano una nuova partnership strategica

Qatar Airways e Philippine Airlines hanno avviato una partnership strategica per espandere i servizi tra Doha e Manila, consentendo una maggiore connettività per i passeggeri provenienti dalle Filippine che viaggiano verso il Qatar e verso altre regioni del mondo.

“A partire dal 16 giugno 2025, Philippine Airlines offrirà voli giornalieri diretti tra Manila e Doha. Qatar Airways sarà in codeshare sui sette voli settimanali operati da Philippine Airlines nella prima fase di questa cooperazione strategica.

I voli giornalieri partiranno da Manila alle 18:50 e arriveranno a Doha alle 23:40. Ciò offrirà ai viaggiatori provenienti dalle Filippine una connettività perfetta verso oltre 170 destinazioni del network di Qatar Airways, che spaziano tra Africa, Americhe, Asia centrale, Europa e Medio Oriente. I passeggeri potranno godere del lusso e del comfort di un trasferimento all’Hamad International Airport (DOH), il miglior aeroporto al mondo in Medio Oriente secondo Skytrax nel 2025.

Allo stesso modo, i viaggiatori diretti a est in arrivo a Doha con voli Qatar Airways possono facilmente raggiungere i voli di Philippine Airlines in partenza tutti i giorni da Doha alle 01:30, per un comodo arrivo pomeridiano al Manila Ninoy Aquino International Airport alle 16:15″, afferma Qatar Airways.

Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Thierry Antinori, ha dichiarato: “In Qatar Airways continuiamo a esplorare opportunità che rafforzino la nostra connettività in tutto il mondo e la nostra ultima partnership con Philippine Airlines è una testimonianza di questo impegno. Questa cooperazione strategica mira anche ad approfondire i legami socio-economici tra le comunità qatariota e filippina. Siamo orgogliosi dei nuovi codeshare flight e non vediamo l’ora di offrire maggiori vantaggi ai viaggiatori di tutto il mondo”.

Il Philippine Airlines President and Chief Operating Officer, Captain Stanley K. Ng, ha dichiarato: “Mentre Philippine Airlines espande la sua presenza in tutto il mondo, siamo lieti di stringere nuove alleanze che ci consentano di costruire nuove connessioni e offrire ai nostri passeggeri business e leisure maggiore flessibilità e un accesso agevole ai voli verso le destinazioni desiderate. La nostra decisione di offrire frequenze giornaliere per Doha è resa possibile dalla nostra entusiasmante partnership strategica con Qatar Airways e ci aiuterà a stimolare il turismo, i flussi commerciali e la crescita aziendale nel contesto delle solide relazioni bilaterali tra Filippine e Qatar. Anche i nostri lavoratori filippini all’estero e le loro famiglie trarranno grandi benefici da questa nuova partnership”.

“Le compagnie aeree partner esploreranno ulteriori opportunità di collaborazione a lungo termine, tra cui la collaborazione per promuovere destinazioni aggiuntive nelle rispettive reti di Qatar Airways e Philippine Airlines, nonché la cooperazione per i frequent flyer.

I voli giornalieri diretti saranno operati con gli Airbus A330-300 a lungo raggio di Philippine Airlines in una configurazione a doppia classe, con 18 posti completamente reclinabili in un’esclusiva cabina di Business Class e 341 posti nella cabina principale di Economy Class.

Orario dei voli giornalieri:

· Manila (MNL) – Doha (DOH) – Volo PR684: Partenza 18:50, Arrivo 23:40

· Doha (DOH) – Manila (MNL) – Volo PR685: Partenza 01:30, Arrivo 16:15″, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)