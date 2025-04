Etihad Airways aderisce al Turbulence Aware Programme di IATA

Etihad Airways è diventata l’ultima compagnia aerea ad aderire al Turbulence Aware Programme di IATA.

Turbulence Aware raccoglie dati anonimi sulla turbolenza dai voli operati dalle compagnie aeree partecipanti. Questo reporting accurato e in tempo reale aiuta a sua volta piloti e flight dispatcher a ridurre al minimo gli effetti della turbolenza e a tracciare le rotte di volo più fluide ed efficienti.

Etihad implementerà la piattaforma su tutta la sua flotta di quasi 100 aeromobili Airbus e Boeing, che condivideranno automaticamente i report con il programma IATA.

Il programma, esteso a tutto il settore, beneficerà della vasta e crescente rete di Etihad, che fornirà una copertura più ampia dei dati di volo, sia nella regione che nei cinque continenti in cui Etihad vola. La qualità dei dati continua a migliorare con l’adesione di sempre più compagnie aeree al programma.

Il Captain Majed Al Marzouqi, Interim Chief Operations and Guest Officer at Etihad Airways, ha dichiarato: “Nell’ambito del nostro impegno per la sicurezza, siamo lieti di aderire al Turbulence Aware Programme di IATA e di sfruttare la nostra ampia rete e la nostra flotta per supportare il settore nella gestione efficace della turbolenza. Grazie a dati accurati e in tempo reale, i piloti possono gestire efficacemente la turbolenza, garantendo viaggi più fluidi”.

Kamil Al-Awadhi, IATA Regional Vice-President, Africa and Middle East, ha dichiarato: “L’accesso a dati accurati e tempestivi sulla turbolenza è essenziale per migliorare la sicurezza dei voli e il comfort dei passeggeri. Accogliamo con favore la partecipazione di Etihad Airways a Turbulence Aware, che rafforza la capacità del settore di mitigare l’impatto della turbolenza in tempo reale. Il loro contributo migliorerà ulteriormente la copertura globale, garantendo agli equipaggi di volo le informazioni necessarie per prendere decisioni operative più sicure ed efficienti”.

La qualità dei dati di Turbulence Aware migliora con il contributo di un numero sempre maggiore di compagnie aeree alla piattaforma. Oltre 25 compagnie aeree partecipano al programma, con oltre 2.600 aeromobili che utilizzano il software, per un totale di oltre 51 milioni di segnalazioni nel 2024.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)