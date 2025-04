United investe nella next-generation Blended Wing Aircraft Start-Up JetZero

United ha annunciato un investimento nella blended wing body (BWB) aircraft start-up JetZero. L’azienda sta creando un aircraft design che ha il potenziale per offrire fuel efficiency e una customer experience notevolmente migliorata.

“L’investimento prevede la possibilità di ordinare fino a 100 aerei e un’opzione per altri 100. L’accordo di acquisto condizionato si basa sul raggiungimento di traguardi di sviluppo da parte di JetZero, tra cui il volo di un full-scale demonstrator nel 2027, tra le altre condizioni, tra cui il rispetto dei requisiti di sicurezza, commerciali e operativi di United.

Il design innovativo di JetZero riduce la resistenza aerodinamica e genera portanza su tutta l’apertura alare, il che potrebbe portare a una riduzione fino al 50% del consumo di carburante per passeggero-miglio rispetto a un aereo di dimensioni simili. La tecnologia potrebbe potenzialmente aiutare United a ridurre le emissioni di carbonio, riducendo al contempo i costi operativi. Nel 2023, l’U.S. Air Force ha annunciato un contratto da 235 milioni di dollari con JetZero per accelerare lo sviluppo del full scale demonstrator di JetZero. Il JetZero Z4 airplane è progettato per ospitare 250 passeggeri e volare con conventional jet fuel, con propulsion systems in grado di utilizzare sustainable aviation fuel blends”, afferma United.

“Se avrà successo, JetZero ha il potenziale per far evolvere il nostro core business principale, sviluppando aeromobili con un’esperienza di cabina più ampia e confortevole per i nostri clienti, aumentando al contempo la fuel efficiency su tutta la nostra rete”, ha dichiarato Andrew Chang, head of United Airlines Ventures (UAV). “United Airlines Ventures® è stata creata per supportare i nostri sforzi nella ricerca di aziende innovative in grado di migliorare l’esperienza di viaggio dei clienti e aiutare la compagnia aerea a ridurre la propria impronta di carbonio, crediamo che JetZero rifletta questa filosofia”.

“L’investimento di United nella nostra azienda testimonia la convinzione del settore che siano necessarie tecnologie nuove e innovative per raggiungere l’efficienza e i risparmi sui costi necessari per soddisfare la continua crescita della domanda di viaggi aerei in tutto il mondo”, ha dichiarato Tom O’Leary, CEO e co-fondatore di JetZero. “JetZero si concentra su una tecnologia chiave: l’airframe, che ci consente di superare tutti gli ostacoli alla crescita. Questo programma è l’unico attualmente in fase di sviluppo che promette efficienza e una customer experience di livello superiore”.

“Sia la forma dell’aereo che il modo in cui JetZero prevede di metterlo in servizio rispondono ai punti critici del settore. Il design contribuisce a un’operatività più efficiente grazie alla sua forma e alla maggiore altitudine a cui volerà. Ad esempio, un volo da New York/Newark a Palma di Maiorca, Spagna, consumerebbe fino al 45% di carburante in meno rispetto ai twin-aisle aircraft che operano oggi su quella rotta. Si prevede inoltre che l’aereo si integrerà facilmente nelle infrastrutture aeroportuali odierne, senza richiedere nuove sistemazioni per ponti di imbarco, piste o vie di rullaggio.

Il design dell’aereo ha il potenziale per offrire miglioramenti all’esperienza dei passeggeri, come opzioni di posti flessibili, sedili più grandi in tutte le classi e spazio dedicato nelle cappelliere per ogni posto. Inoltre, il design semplifica la procedura di imbarco con una porta d’imbarco principale più ampia rispetto a quella di un aereo di dimensioni comparabili, consentendo la creazione di corridoi multipli e passenger cabin bays per una distribuzione più efficiente dei passeggeri. Potrebbe inoltre migliorare ulteriormente l’accessibilità grazie a corridoi più ampi e lavatories accessibili ai disabili, creando un ambiente di viaggio confortevole per tutti i passeggeri e l’equipaggio di volo”, prosegue United.

“L’accordo di JetZero con l’Air Force si concentra sul progresso delle airframe technology and capabilities, dimostrandone il potenziale e offrendo al Department of Defense e alla commercial industry maggiori opzioni per ridurre il consumo di carburante e le emissioni. Con questo progetto è possibile realizzare diverse configurazioni di aerei militari, tra cui air transport and refueling tanker variants, che complessivamente rappresentano circa il 60% del total annual jet fuel consumption dell’Air Force.

Il corporate venture capital fund di United, United Airlines Ventures, consente alla compagnia aerea di investire in aziende emergenti che hanno il potenziale per influenzare il futuro dei viaggi. UAV ha investito in start-up che sviluppano tecnologie innovative che hanno il potenziale per rivoluzionare gli aerospace developments, creare valore per i clienti e le operazioni di United e raggiungere l’obiettivo di United di net zero emissions by 2050. UAV ha effettuato diversi alternative aircraft investments, tra cui: Hybrid-electric, Hydrogen-powered, Electric Air Taxis (eVTOLs)“, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines)