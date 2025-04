Lockheed Martin: l’U.S. State Department approva la vendita di 20 F-16 Block 70 alle Filippine

Lockheed Martin informa: “La recente approvazione da parte del Dipartimento di Stato americano della proposta di vendita di 20 velivoli F-16 Block 70 alle Filippine segna una pietra miliare significativa negli sforzi del Paese per modernizzare le proprie capacità. L’F-16 Block 70 è una piattaforma altamente avanzata e collaudata per air-to-air defense and air-to-ground support, dotata di tecnologia e sistemi di missione avanzati, tra cui il life-saving Automatic Ground Collision Avoidance System (Auto GCAS).

L’F-16 vanta una comprovata esperienza di affidabilità, versatilità ed efficacia, con oltre 3.100 velivoli operativi in 28 paesi. Di recente, l’F-16 ha partecipato all’esercitazione Cope Thunder presso la Clark Air Base, Pampanga, dimostrando le sue capacità e l’interoperabilità con la Philippine Air Force. Questa esercitazione ha messo in luce la capacità dell’F-16 di operare in un ambiente complesso e dinamico e la sua efficacia nel migliorare la combat readiness delle forze aeree nella regione Asia-Pacifico”.

“Lockheed Martin è orgogliosa di supportare gli sforzi delle Filippine per modernizzare le proprie capacità aeree con l’F-16 Block 70”, ha dichiarato Aimee Burnett, vice president – Lockheed Martin F-16 Business Development. “L’F-16 Block 70 offrirà capacità e performance avanzate per soddisfare i requisiti di difesa delle Filippine e fungerà da risorsa strategica a supporto della Self-Reliant Defense Posture del Paese”.

“L’F-16 si integra perfettamente nella Philippine Air Force fleet, con caratteristiche comuni con l’FA-50 in termini di support equipment, economicità e pilot readiness. Inoltre, l’F-16 può essere sottoposto a manutenzione e supporto nel Paese, con la Philippine Air Force in grado di garantire che la sua F-16 fleet rimanga operativa e pronta, rafforzando ulteriormente la sua visione di autosufficienza”, prosegue Lockheed Martin.

“In qualità di partner industriale per le piattaforme Black Hawk e C-130, Lockheed Martin si trova in una posizione unica per soddisfare le esigenze di supporto delle Filippine e migliorare le opportunità di cooperazione industriale”, aggiunge Burnett. “L’offerta F-16 si basa su decenni di esperienza nel trasferimento tecnico a livello mondiale e potrebbe includere solidi programmi di sviluppo della forza lavoro e capacità di manutenzione e riparazione nel Paese, tra gli altri progetti di ricerca e sviluppo attualmente in discussione con il governo filippino, l’industria e il mondo accademico”.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)