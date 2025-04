Airbus celebra il 20° anniversario del primo volo dell’A380

Airbus informa: “Il 2025 segna il 20° anniversario del primo volo dell’A380, avvenuto il 27 aprile 2005. Questo straordinario aereo incarna lo spirito pionieristico di Airbus, introducendo nuove tecnologie e design che hanno contribuito a rendere Airbus un attore leader nell’aviazione commerciale”.

“Il 27 aprile 2005 era una giornata di cielo azzurro a Tolosa, Francia. Esattamente alle 10:30, il primo A380 mai prodotto, il flight test aircraft MSN001, ha effettuato il suo volo inaugurale. Il più grande passenger airliner del mondo ha fatto notizia in tutto il mondo.

Dietro la duratura popolarità dell’A380 si cela un catalogo di innovazioni che continua a influenzare la progettazione di aeromobili commerciali. Ad esempio, questa è stata la prima volta che gli ingegneri hanno utilizzato un Digital Mock Up (DMU) completo per progettare un aeromobile, creando un precedente. L’A380 incorporava componenti realizzati in carbon fibre reinforced plastic (CFRP), aprendo la strada alla loro adozione su larga scala sull’A350.

Oltre 380 brevetti – il numero è una coincidenza – sono stati registrati durante la progettazione dell’aeromobile, che spaziano da noise-reducing acoustic panelling a weight-saving, safety-improving hydraulic systems. Entrambi sono diventati la norma nella progettazione e produzione di aeromobili. Il motore Trent XWB dell’A350 ha addirittura volato per la prima volta sotto l’ala di un A380 flight test aircraft”, prosegue Airbus.

“L’innovazione continua ancora oggi. Il velivolo MSN001 funge da testbed per il miglioramento continuo, migliorando i più elevati standard di sicurezza e affidabilità. Questo avvicina l’A380 il più possibile ai sistemi all’avanguardia dell’A350, aggiungendo valore per gli operatori dei due tipi di aeromobili.

MSN001 ha dato il via a una nuova flight campaign a marzo 2025, quando ha preso il volo per la prima volta in tre anni. La campagna supporterà la certificazione di tutti gli ultimi sviluppi che mantengono in volo la flotta in servizio.

Inoltre, due decenni dopo il suo volo inaugurale, Airbus ha scelto l’A380 come futuro future propulsion systems flight demonstrator. La ground clearance del velivolo offre una perfetta large engine integration, mentre i suoi quattro motori e le flight performance lo rendono una piattaforma ideale per esplorare nuove tecnologie di propulsione.

I dati raccolti dalla campagna serviranno a valutare la definizione di un next-generation single-aisle Airbus aircraft, nonché a preparare i team di tutta l’azienda al suo lancio”, continua Airbus.

“Definito all’epoca l’Airbus ‘21st-century flagship’, l’aeromobile ha permesso ad Airbus di offrire finalmente una gamma completa di prodotti, rivolti a ogni segmento di mercato. Ha rafforzato la posizione competitiva dell’azienda come maggiore produttore di aeromobili al mondo.

Oggi sono circa 180 gli A380 in servizio. Le cabine a due piani, ampie e silenziose, con soffitti alti, offrono un’esperienza di viaggio immersiva. L’A380 rimane una presenza maestosa negli aeroporti di tutto il mondo.

Dal suo ingresso in servizio commerciale nel 2007, l’A380 ha effettuato oltre 800.000 voli e trasportato più di 300 milioni di passeggeri. La flotta continuerà a volare per molti anni a venire e Airbus continua a supportare i suoi operatori in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)