Lufthansa Technik registra i migliori utili del primo trimestre nella storia dell’azienda

Il percorso di successo intrapreso da Lufthansa Technik prosegue anche nel 2025. “Dopo il risultato record dello scorso anno, Lufthansa Technik ha ora registrato il miglior risultato del primo trimestre nella sua storia, con un adjusted EBIT di 161 milioni di euro (stesso periodo dell’anno precedente: 108 milioni di euro, in crescita del 49,5%). Dopo i primi tre mesi, il fatturato è stato di due miliardi di euro, ovvero del 18,4% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nell’anno precedente, gli scioperi in Germania, in particolare, hanno avuto un impatto negativo significativo sugli utili del primo trimestre”, afferma Lufthansa Technik.

“Siamo lieti che il primo trimestre del 2025 sia andato così bene”, afferma Soeren Stark, CEO di Lufthansa Technik. “Allo stesso tempo, il raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi non è scontato. Ad esempio, stiamo attualmente studiando e preparandoci ai possibili effetti dell’aumento dei dazi doganali. Tuttavia, è ancora troppo presto per fornire dettagli. Nel complesso, le persistenti difficoltà con l’approvvigionamento di materiali in tutto il settore e gli aumenti sproporzionatamente elevati dei costi continuano a rappresentare una sfida. Nonostante queste condizioni, Lufthansa Technik punta a un andamento positivo di fatturato e utili per l’intero anno, sullo sfondo di una domanda ancora forte di servizi di manutenzione e riparazione”.

“L’adjusted EBIT margin è stato dell’8,0% nel primo trimestre (anno precedente: 6,3%, anche a causa degli scioperi) ed è quindi ancora al di sotto dell’obiettivo di Lufthansa Technik del 10%. Un aspetto positivo è che Lufthansa Technik rimane un partner ricercato dai clienti di tutto il mondo. Dopo aver firmato oltre 900 contratti lo scorso anno, acquisendo così nuovi affari per un valore di quasi otto miliardi di euro, nel primo trimestre di quest’anno sono stati firmati altri 176 contratti. A febbraio, ad esempio, l’azienda ha annunciato un contratto multimiliardario con la compagnia aerea canadese WestJet per la manutenzione dei motori CFM LEAP-1B e l’apertura del nuovo Lufthansa Technik Canada site a Calgary.

Il reclutamento del personale è già iniziato lì, così come presso la nuova sede di Lufthansa Technik Portugal a Santa Maria da Feira, vicino a Porto. Lufthansa Technik conta attualmente 22.135 dipendenti in tutto il mondo. A partire dal 1° maggio, l’azienda sarà gestita da un four-member Executive Board team. Lunedì, il Supervisory Board ha nominato il Dott. Christian Leifeld Chief Financial Office e la Dott.ssa Janna Schumacher Chief Human Resources Officer of Lufthansa Technik. Soeren Stark è Chief Executive Officer da luglio 2022, mentre Harald Gloy ha assunto contemporaneamente il suo ruolo di Chief Operations Officer.

A causa della riorganizzazione interna di Lufthansa Group, Lufthansa Industry Solutions non fa più parte del segmento Technik“. conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)