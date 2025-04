Etihad Airways: il lusso del lungo raggio ora disponibile anche sugli aerei a corto e medio raggio con l’A321LR

Etihad Airways informa: “Etihad Airways sta definendo un nuovo standard per i single-aisle flying con il debutto del suo nuovo Airbus A321LR, che offre il comfort di un wide body sulle rotte a corto e medio raggio. L’A321LR di Etihad rappresenta un passo avanti in termini di esperienza per gli ospiti e innovazione, portando il lusso distintivo di Etihad e una vera esperienza di First Class sui narrowbody flying.

“L’A321LR è un aeromobile straordinario che dimostra il nostro impegno per il lusso, l’esperienza del cliente e la connettività”, ha dichiarato Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways. “Con le nostre nuove First Suite, 14 poltrone Business completamente reclinabili con accesso diretto al corridoio e un’Economy migliorata, abbiamo ripreso l’esperienza di lusso per cui siamo famosi sulla nostra flotta widebody e l’abbiamo adattata per offrire agli ospiti la stessa esperienza su un aereo a corridoio singolo, il tutto mantenendoli connessi senza interruzioni grazie al Wi-Fi superveloce e in streaming per tutta la durata del viaggio. Più in generale, l’A321LR segna un momento di trasformazione per Etihad, mentre acceleriamo verso la nostra Journey 2030 vision: raddoppiare le dimensioni della nostra flotta, triplicare il numero di passeggeri e aprire 16 nuove destinazioni solo nel 2025”.

“L’A321LR di Etihad introduce una nuova First Suite: uno spazio privato e chiuso con porta scorrevole, letto completamente reclinabile, zona pranzo rialzata e dettagli di design personalizzati.

Con solo due esclusive First Suite a bordo, gli ospiti potranno godere di un’esperienza intima e ultra-premium, normalmente riservata ai widebody a lungo raggio. Questa è la prima volta che Etihad porta la First experience di un widebody a bordo di un narrowbody aircraft, ridefinendo il lusso sulle rotte a breve e medio raggio.

L’innovativa e spaziosa First Suite offre spazio aggiuntivo per un accompagnatore e un ampio schermo 4K da 20″ per l’intrattenimento, con accoppiamento Bluetooth e ricarica wireless, garantendo comfort e connessione in ogni punto di contatto.

La nuova cabina Business è dotata di sedili widebody, tutti rivolti in avanti con accesso diretto al corridoio (1-1), con disposizione a spina di pesce e 14 letti completamente reclinabili da 78″. Ogni sedile include uno schermo 4K da 17,3″, accoppiamento Bluetooth per cuffie, ricarica wireless e ampio spazio personale, garantendo un viaggio fluido e connesso.

In Economy, 144 sedili dal design appositamente studiato offrono un’inclinazione fino a 5″, una migliore ergonomia e un ampio spazio. Con una larghezza di 18,4″, è uno dei sedili Economy più ampi del settore, offrendo il comfort di un aereo widebody a un aereo a fusoliera stretta. Ogni ospite può usufruire di un touchscreen 4K da 13,3″, di una presa USB e dell’accesso al sistema di intrattenimento di nuova generazione di Etihad.

Gli aeromobili di Etihad sono dotati dell’avanzato sistema Viasat multi-orbitale, in grado di raggiungere velocità fino a 1 Gbps e disponibile da gate a gate, ove consentito. Tutti gli ospiti hanno accesso a streaming, social media, navigazione e giochi a bordo, oltre alla TV in diretta in tutta la cabina.

La First Suite di Etihad è solo l’inizio di un viaggio premium completo. La compagnia aerea sta espandendo la sua offerta di First Class su più rotte, incluso l’A321LR network, e sta investendo significativamente in ogni dettaglio dell’esperienza di viaggio con nuovi servizi che saranno introdotti a partire da agosto con l’introduzione dell’A321LR“, prosegue Etihad Airways.

“Oltre a investire massicciamente per ampliare la nostra offerta di First Class, ci stiamo prendendo il tempo di migliorare ogni piccolo dettaglio dell’esperienza e introdurre una serie di nuovi servizi premium nei prossimi mesi, rimanete sintonizzati”, ha detto Neves.

“Dal momento in cui i passeggeri scelgono di prenotare in First, potranno usufruire di un servizio personalizzato offerto dal nuovo Etihad Concierge, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per pianificare il loro viaggio su misura.

Negli Emirati Arabi Uniti e in tutte le destinazioni First, i passeggeri potranno usufruire di un servizio di autista privato da e per l’aeroporto, per un’esperienza impeccabile dall’imbarco alla porta. I passeggeri di First Class saranno inoltre accompagnati personalmente attraverso un check-in dedicato all’Etihad First Lounge e, successivamente, all’imbarco. All’arrivo, saranno accompagnati dal portellone dell’aereo al loro autista, mentre un servizio di facchinaggio si occuperà dei bagagli.

Ad Abu Dhabi, i passeggeri di First potranno presto usufruire anche dei servizi gratuiti di Home Check-In e Land & Leave, per un’esperienza aeroportuale senza bagaglio. Allo Zayed International Airport, i passeggeri di First saranno accompagnati al portellone dell’aereo a bordo di una limousine privata se l’imbarco non avviene direttamente dal terminal”, continua Etihad Airways.

“First non è solo un posto a sedere: è un’esperienza che inizia nel momento in cui si sceglie di volare con noi”, ha aggiunto Neves. “Stiamo portando la First in più destinazioni e la stiamo migliorando in ogni punto di contatto, combinando l’eleganza con la comodità del lusso moderno”.

“Il primo A321LR di Etihad entrerà in servizio il 1° agosto 2025, con dieci aeromobili che si aggiungeranno alla flotta quest’anno. L’aeromobile volerà dallo Zayed International Airport di Abu Dhabi verso destinazioni come Algeri, Atene, Bangkok, Chennai, Chiang Mai, Copenhagen, Düsseldorf, Calcutta, Krabi, Medan, Milano, Parigi, Phnom Penh, Phuket, Riyadh, Tunisi e Zurigo.

Con l’A321LR al centro dell’espansione della sua flotta, Etihad sta rafforzando il suo ruolo di motore chiave per il turismo e lo sviluppo economico di Abu Dhabi, offrendo al contempo un servizio di livello mondiale”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)