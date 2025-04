ITA Airways partecipa all’Arabian Travel Market 2025 di Dubai

ITA Airways partecipa per la prima volta all’Arabian Travel Market (ATM) 2025, uno dei principali eventi internazionali per l’industria del turismo e dei travel.

L’evento si svolge al Dubai World Trade Centre a partire da oggi, 28 aprile fino al 1° maggio 2025. ITA Airways è presente all’interno del Padiglione Italia, presso lo stand EU6250 – hall 6, nell’area ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo), insieme ai principali protagonisti del settore per promuovere l’eccellenza del Made in Italy e la connettività a livello globale. Partecipa alla kermesse il team International Sales di ITA Airways che incontrerà partner e player del settore.

“Siamo orgogliosi di partecipare per la prima volta all’Arabian Travel Market di Dubai, un’occasione prestigiosa per affermare ulteriormente la nostra presenza e il nostro impegno in una regione di grande importanza strategica. Con l’introduzione, lo scorso anno, dei voli diretti ITA Airways da Roma verso Dubai, Riad e Gedda, abbiamo favorito l’intensificazione dei collegamenti tra l’Italia e la Penisola Arabica, rispondendo alla crescente domanda di connessioni premium, sia per il segmento business che per quello leisure. Queste rotte rappresentano un elemento chiave della nostra strategia di sviluppo internazionale e ci permettono di continuare a promuovere l’eccellenza del Made in Italy nel mondo”, ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare.

“La presenza di ITA Airways all’edizione 2025 dell’ATM di Dubai sottolinea l’investimento continuo della Compagnia nei collegamenti verso la Penisola Arabica, un impegno rafforzato con il lancio del volo Roma Fiumicino–Dubai ad ottobre 2024. Partendo dall’hub 5 stelle Skytrax di Roma Fiumicino, questa rotta rappresenta il primo collegamento diretto della compagnia verso gli Emirati Arabi Uniti e un passo fondamentale nella strategia di espansione del proprio network intercontinentale.

Il volo è operato con l’Airbus A321neo, il primo aeromobile narrow-body della flotta di ITA Airways configurato con tre cabine separate: Business Class (con poltrone full flat-bed), Premium Economy ed Economy. L’A321neo offre autonomia e prestazioni di assoluto livello. Efficiente e silenzioso, vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori di oltre il 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. I passeggeri possono ammirarne il design e beneficiare di interni spaziosi che incarnano perfettamente l’eleganza e lo stile italiano, dotati di avanzati sistemi di illuminazione e di intrattenimento con risoluzione 4K.

Oltre a Dubai, nel 2024 ITA Airways ha ampliato la propria presenza nella Penisola Arabica avviando voli diretti da Roma verso Riad e Gedda, e rafforzando ulteriormente l’impegno della compagnia nel connettere l’Italia con mercati globali strategici in termini di traffico business e leisure. Entrambe le rotte sono servite con Airbus A321neo. In risposta alla crescente domanda, la compagnia ha incrementato il collegamento Roma-Riyad passando da 5 a 6 frequenze settimanali nella stagione estiva in corso. La rotta Roma-Gedda opera invece con tre frequenze settimanali. La connettività a livello regionale è inoltre supportata da accordi di codeshare con i principali vettori nel Medio Oriente”, afferma ITA Airways.

“La partecipazione di ITA Airways all’Arabian Travel Market 2025 offre l’opportunità di rafforzare le relazioni con i principali player del settore e di consolidare la strategia focalizzata sullo sviluppo del network, sulla sostenibilità e su un’esperienza di viaggio premium. Come ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, ITA Airways promuove l’eccellenza, lo stile e il patrimonio culturale del Paese. I pilastri dell’identità di ITA Airways sono la soddisfazione del cliente mediante servizi personalizzati e una forte spinta alla digitalizzazione e la sostenibilità declinata nel suo aspetto Ambientale (flotta giovane, tecnologicamente avanzata per ridurre l’impatto ambientale), Sociale (attenzione alle proprie persone e alle collettività nei territori in cui opera) e di Governance (integrazione della sostenibilità nelle strategie e nei processi interni).

La compagnia è impegnata a offrire servizi personalizzati e a fornire un’esperienza distintamente italiana a bordo, grazie a partnership con brand che sono assolute eccellenze italiane, come Brunello Cucinelli per la consulenza stilistica delle divise, Walter De Silva per il design degli interni dei nuovi aeromobili, oltre alle collaborazioni con chef stellati italiani per l’offerta gastronomica a bordo.

Nel suo impegno ad assicurare l’esperienza del cliente, ITA Airways offre vantaggi esclusivi attraverso il programma di loyalty VOLARE, che consente ai membri di accumulare punti fin dal primo volo e di accedere a una vasta gamma di servizi grazie ad accordi con oltre 40 partner commerciali nei settori dell’hotellerie, della mobilità e della finanza. Lanciato nel marzo 2022, VOLARE conta oggi 15 partner aerei, tra cui Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines, consentendo così l’accumulo e il riscatto di punti anche sui voli di Lufthansa Group.

Nella stagione estiva in corso, ITA Airways vola verso 59 destinazioni, di cui 16 intercontinentali, 27 internazionali e 16 nazionali. Le rotte stagionali estive collegheranno Roma Fiumicino e Milano Linate con popolari destinazioni mediterranee, come le Isole Baleari (Ibiza, Maiorca, Minorca), le isole greche (Rodi, Heraklion, Corfù, Zante, Cefalonia) e le isole italiane di Lampedusa e Pantelleria. A partire dal 30 marzo scorso, inoltre, i passeggeri di ITA Airways possono inoltre beneficiare di ulteriori collegamenti verso oltre cento destinazioni grazie ai voli in codeshare con cinque compagnie di Lufthansa Group: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti.

I voli ITA Airways possono essere acquistati attraverso il sito ufficiale www.ita-airways.com, il Customer Information Assistance Office della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)