Lufthansa Group utilizza l’intelligenza artificiale per ridurre gli sprechi alimentari

Lufthansa Group informa: “Con “Tray Tracker”, Lufthansa Group ha sviluppato una soluzione innovativa, supportata dall’intelligenza artificiale, per misurare e ridurre gli onboard meal returns. La mobile technology analizza i meal returns dall’onboard catering alla linea di lavaggio delle stoviglie. L’intelligenza artificiale riconosce se un pasto è stato consumato parzialmente, completamente o lasciato intatto. L’analisi include anche la rotta del volo, la classe di viaggio e il tipo di pasto. Le informazioni acquisite consentiranno di ottimizzare le dimensioni delle porzioni e la selezione dei pasti in futuro. Inoltre, “Tray Tracker” contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 in futuro, poiché evitando il sovraccarico si riduce il peso totale. Allo stesso tempo, si trasporta, si utilizza e si smaltisce meno cibo”.

“Lufthansa utilizza questa innovazione presso la sua sede di Francoforte da quasi un anno. L’IA ha recentemente iniziato a scansionare i vassoi anche a Monaco. In futuro, il Tray Tracker sarà utilizzato anche in altre sedi e compagnie aeree di Lufthansa Group. L’innovativo dispositivo mobile è stato sviluppato dal Digital Catering Analytics Team di Lufthansa Group in collaborazione con la Lufthansa Group subsidiary zeroG.

Un altro progetto machine learning-based project di Lufthansa Group per prevenire gli sprechi alimentari si chiama “Pendle”. Lanciato dal Lufthansa Innovation Hub nel 2024, l’iniziativa utilizza algoritmi che analizzano dati come la durata del volo, la rotta e la domanda precedente per ottimizzare il carico. A lungo termine, l’obiettivo è collegare i due progetti”, prosegue Lufthansa Group.

“Lufthansa Group sta portando avanti diverse misure e progetti per ridurre il più possibile gli sprechi alimentari a bordo e ottimizzare il carico. I passeggeri dei voli a corto e medio raggio di Lufthansa, Austrian Airlines e SWISS possono prenotare in anticipo il loro pasto preferito e, grazie alla “to go” offer, acquistare tutti i prodotti freschi a un prezzo ridotto sull’ultimo volo della giornata. I passeggeri di classe Premium sui voli intercontinentali delle compagnie aeree sopra menzionate possono scegliere il loro main course prima della partenza dagli hub. Questa misura contribuisce anche a ridurre gli sprechi alimentari causati dall’overloading. Inoltre, l’attenzione è rivolta al passaggio da plastica e alluminio monouso ad alternative più sostenibili. Dal 2022, un terzo di questi articoli è stato sostituito a bordo”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)