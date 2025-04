Dassault Aviation: siglato il Rafale Marine contract per l’India

Dassault Aviation informa: “L’accordo intergovernativo tra India e Francia è stato siglato oggi, consentendo la firma, alla presenza del Presidente e CEO di Dassault Aviation, Éric Trappier, del contratto per l’acquisizione da parte dell’India di 26 Rafale Marine destinati all’equipaggiamento della Indian Navy.

Questo contratto fa seguito all’annuncio, nel luglio 2023, della selezione del Rafale Marine, di cui la Indian Navy sarà il primo utente al di fuori della Francia, dopo una consultazione internazionale. Ciò conferma la soddisfazione delle autorità indiane per le capacità del velivolo e il loro desiderio di ampliarne lo spettro di utilizzo operativo.

Questa nuova acquisizione testimonia l’importanza delle relazioni strategiche tra India e Francia e il riconoscimento del Rafale come vettore essenziale della sovranità nazionale”.

“È un riconoscimento dell’impegno di Dassault Aviation nel soddisfare le esigenze operative delle Indian Forces e della sua determinazione, attraverso il significativo contributo alla politica “Make in India” e all’iniziativa “Skill India”, a rendere la propria presenza in India un successo al servizio degli interessi indiani.

Il Rafale Marine fornirà alle Indian Armed Forces capacità all’avanguardia e la Indian Navy trarrà vantaggio dall’esperienza della French Navy, che già impiega questo velivolo. Insieme ai 36 Rafale già in servizio presso la Indian Air Force, il Rafale Marine svolgerà un ruolo attivo nel garantire la sovranità nazionale e consolidare il ruolo dell’India come importante attore internazionale”, prosegue Dassault Aviation.

“A nome di Dassault Aviation e dei suoi partner, vorrei ringraziare le autorità indiane, con le quali collaboriamo da oltre 70 anni, per la fiducia che hanno riposto in noi e ribadire la nostra incrollabile determinazione a stare al loro fianco per contribuire all’espressione del potere sovrano dell’India, alle sue sfide strategiche e alla sua ambiziosa visione del futuro”, ha affermato Éric Trappier.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)