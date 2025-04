Qatar Airways unisce la rilevanza culturale alla Immersive VR Innovation ad ATM Dubai 2025

Qatar Airways ha celebrato l’inaugurazione dell’Arabian Travel Market (ATM) Dubai 2025 con uno stand che ha catturato l’attenzione dell’evento.

“Lo stand della compagnia aerea si è concentrato sulla risonanza culturale, sull’innovazione immersiva e sulle esigenze in continua evoluzione del viaggiatore di oggi, rafforzando la leadership di Qatar Airways nel rimodellare il futuro del viaggio digitale nella regione e oltre.

Al centro dell’esperienza c’era Sama, la prima AI digital human cabin crew, ora in grado di comprendere i dialetti arabi e di rispondere fluentemente in arabo standard moderno, consentendo ai viaggiatori di tutto il mondo arabo di interagire con lei in modo naturale e senza sforzo. Sama ha interagito con i visitatori dello stand, assistendoli nelle prenotazioni dei voli, consigliando le destinazioni e rispondendo a domande sui prodotti e servizi di Qatar Airways attraverso conversazioni intuitive e in tempo reale.

Offrendo un’esperienza digitale incentrata sulla familiarità e sulle sfumature culturali, la versione in lingua araba di Sama è ora disponibile sulle piattaforme digitali di Qatar Airways, tra cui la pluripremiata applicazione mobile della compagnia aerea e la sua esperienza web immersiva, QVerse. Questa nuova funzionalità riafferma l’impegno di Qatar Airways nel servire i passeggeri con un approccio personalizzato e pertinente a livello regionale.

Anche ORCHARD di QVerse ha fatto il suo debutto all’ATM 2025 con una ricostruzione virtuale iperrealistica dell’iconico giardino interno dell’Hamad International Airport.

Qatar Airways ha anche presentato Qsuite Next Gen, l’ultima versione della sua pluripremiata business class brevettata Qsuite. I visitatori sono stati invitati a entrare nella Qsuite rivisitata ed esplorare la sua ampia gamma di opzioni di personalizzazione, progettate per offrire un’esperienza di viaggio personalizzata e di alta qualità.

A completare la Qsuite Next Gen c’era il multi-sensory pod della compagnia aerea: un’esperienza immersiva che coinvolgeva gli ospiti attraverso immagini, suoni, profumi e movimenti, dando vita all’atmosfera della Qsuite in un formato completamente immersivo”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Noi di Qatar Airways siamo orgogliosi di tornare ad ATM con innovazioni del settore che riflettono la diversità e lo spirito della nostra regione. Sama, il primo AI powered cabin crew del settore, può ora connettersi con milioni di passeggeri di lingua araba attraverso vari dialetti, offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo arabo un modo più intuitivo e personale di comunicare con noi. ORCHARD in VR, Qsuite Next Gen e il nostro pod multisensoriale sono tutti parte di come Qatar Airways stia plasmando un futuro del viaggio non solo digitale, ma anche profondamente umano. Il nostro impegno nel promuovere un futuro fiorente per il settore dei viaggi si estende anche alle nostre nuove partnership B2B con Visit Maldives e il Ministero del Turismo indonesiano per promuovere le principali destinazioni turistiche globali”.

“A margine dell’ATM Dubai 2025, Qatar Airways ha firmato nuovi Memorandum d’Intesa con Visit Maldives e l’Indonesia Ministry of Tourism per incrementare gli arrivi di visitatori attraverso il pluripremiato hub di Doha, l’Hamad International Airport, ed esplorare nuove opportunità di promozione turistica attraverso diversi canali leisure nei mercati chiave.

In linea con la strategia di crescita della compagnia aerea e il tema dell’ATM di quest’anno, Qatar Airways ha anche confermato un aumento dei voli verso diverse destinazioni chiave per l’alta stagione estiva: Dar Es Salaam e Kilimanjaro, Entebbe, Tokyo Narita, Maputo-Durban, Larnaca, Trebisonda, Sharjah, Manchester, Madrid, Lisbona, London Heathrow.

Qatar Airways accoglie i visitatori allo stand ME1420, tra i padiglioni 3 e 4, presso il Dubai World Trade Centre fino al 1° maggio 2025″, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)