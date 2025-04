Airbus firma un accordo definitivo con Spirit AeroSystems

Airbus SE ha siglato un accordo definitivo con Spirit AeroSystems per l’acquisizione di asset industriali dedicati ai suoi programmi di aeromobili commerciali.

“Nell’ambito di questo accordo, Airbus acquisirà la proprietà dei seguenti asset di Spirit AeroSystems:

– Il sito di Kinston, North Carolina, USA (A350 fuselage sections);

– Il sito di St. Nazaire, Francia (A350 fuselage sections);

– Il sito di Casablanca, Marocco (A321 and A220 components);

– La produzione di A220 pylons a Wichita, Kansas, USA;

– La produzione di A220 wings a Belfast, Irlanda del Nord;

– La produzione della A220 mid-fuselage a Belfast, Irlanda del Nord, a meno che Spirit AeroSystems non identifichi un acquirente idoneo per la parte del sito in cui si svolgono queste attività.

Airbus acquisirà inoltre la produzione di wing components per A320 e A350 a Prestwick, Scozia. Spirit AeroSystems prevede di vendere il sito di Subang, Malesia, a un terzo soggetto.

L’importo del compenso è stato aggiornato per riflettere il nuovo perimetro dell’operazione, in linea con le disposizioni dell’accordo vincolante annunciato il 1° luglio 2024. Airbus riceverà un pagamento da USD 439 milioni da Spirit AeroSystems, soggetto a eventuali aggiustamenti al closing”, afferma Airbus.

“Le condizioni e l’impatto finanziario dell’accordo sono in linea con le stime preliminari riguardo EBIT Adjusted and Free Cash Flow before Customer Financing incluse nella guidance 2025 di Airbus comunicata il 20 febbraio 2025.

Con questa operazione, Airbus mira a garantire la stabilità della supply chain per i propri programmi di aeromobili commerciali, attraverso una gestione più sostenibile – sia operativamente che finanziariamente – dei principali pacchetti di lavoro Airbus.

La chiusura dell’operazione e il trasferimento ufficiale delle attività sono previsti nel terzo trimestre 2025, subordinatamente alle consuete approvazioni regolatorie e di altra natura.

Airbus ha inoltre siglato un memorandum d’intesa con Spirit AeroSystems in base al quale Airbus si impegna, tra l’altro, a mettere a disposizione di Spirit AeroSystems linee di credito senza interessi per un importo complessivo di USD 200 milioni, che saranno utilizzate da Spirit AeroSystems a supporto dei programmi Airbus“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)