Emirates: gli accordi durante il secondo giorno dell’Arabian Travel Market 2025

Emirates si aggiudica quattro premi ai Business Traveller Middle East Awards 2025

Emirates si è aggiudicata ieri sera quattro riconoscimenti ai prestigiosi Business Traveller Middle East (BTME) 2025, tra cui quello di ‘Best Airline Worldwide’ per il dodicesimo anno consecutivo.

La compagnia aerea si è aggiudicata anche i riconoscimenti ‘Best First Class’, ‘Best Premium Economy Class’ e ‘Best Airport Lounge in the Middle East’.

Adil Al Ghaith, Senior Vice President Commercial Operations, Centre, e il Dr Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President, Skywards, hanno ritirato i premi per conto di Emirates.

“Questi riconoscimenti rappresentano il continuo investimento della compagnia aerea per evolvere quella che è già un’esperienza eccezionale a bordo e a terra in tutte le classi. Dal 2022, il programma di ammodernamento di Emirates, che prevede un restyling completo di 219 aeromobili, ha acquisito slancio e oggi 51 velivoli sono stati completamente ammodernati. La compagnia aerea ha inoltre ricevuto il suo primo A350, equipaggiato con i suoi prodotti di nuova generazione e le tecnologie più recenti.

Gli aeromobili già esistenti, sottoposti a ammodernamento, e i nuovi A350 continuano a essere impiegati in nuove città, offrendo ai clienti maggiori opportunità di vivere un’esperienza fluida e coerente, sia che viaggino verso Dubai o che facciano scalo a Dubai. Entro la fine dell’anno, la compagnia aerea servirà oltre 70 città in tutto il mondo con Boeing 777 e Airbus A380 ricondizionati, oltre a nuovi A350.

A terra, le tre First Class Lounges a Dubai International Airport offrono molte opzioni, da un’area dedicata allo shopping duty-free premium, a ristoranti à la carte con una moltitudine di opzioni di menu, una spa Timeless con servizi gratuiti, una cantina che offre un’opportunità unica per ammirare, degustare e acquistare una selezione di vini pregiati, un cigar bar e molto altro.

Secondo Brand Finance, il valore del brand Emirates è raddoppiato, raggiungendo gli 8,4 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento del 27% rispetto all’anno precedente, grazie alla continua evoluzione delle preferenze dei viaggiatori verso esperienze più premium. Le ultime classifiche lo hanno inoltre posizionato tra i top five most valuable airline brands in the world”, afferma Emirates.

Emirates estende la connettività, attivando un accordo di code-share reciproco con Condor e stabilendo una nuova partnership con Air Seychelles

Nell’ambito del suo impegno ad aiutare i clienti a raggiungere ogni angolo del mondo in modo comodo ed efficiente, instaurando nuove partnership e rafforzando quelle di lunga data, Emirates ha ufficialmente attivato il suo accordo di code-share reciproco con Condor in vista della stagione estiva 2025 e ha stabilito un nuovo accordo di code-share con Air Seychelles.

Emirates e Condor hanno ufficialmente attivato il loro accordo di code-share reciproco in vista della stagione estiva 2025. L’accordo amplia le opzioni di viaggio per i clienti di entrambe le compagnie aeree, offrendo comode opzioni di prenotazione e un maggiore accesso ad alcune delle destinazioni più ambite al mondo.

I clienti Emirates possono godere di un accesso senza interruzioni a 11 nuove destinazioni in Europa e nelle isole caraibiche servite da Condor tramite Francoforte, Düsseldorf e Amburgo. Tra queste, destinazioni estive molto gettonate come Palma di Maiorca, Ibiza, Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Cancún, Montego Bay e altre.

I clienti Condor beneficeranno inoltre di una connettività migliorata verso 13 destinazioni servite da Emirates tramite l’hub di Dubai della compagnia aerea. Tra queste, Bali, le Maldive, lo Sri Lanka, Bangkok, Phuket, Hanoi e Città del Capo.

I voli sono già prenotabili su www.emirates.com, www.condor.com, tramite agenzie di viaggio online (OTA), le principali piattaforme GDS e i punti vendita Emirates in tutto il mondo, a partire dal 10 maggio. I membri di Emirates Skywards possono inoltre accumulare e utilizzare punti su entrambe le compagnie aeree, se prenotati su voli in codeshare.

Emirates e Air Seychelles hanno stipulato una nuova partnership codeshare che offrirà collegamenti senza interruzioni per i clienti Emirates in coincidenza sui voli operati da Air Seychelles da Mahé all’isola di Praslin.

Emirates applicherà il suo codice ai voli tra Mahé e l’isola di Praslin operati da Air Seychelles. I clienti Emirates potranno godere della comodità della connettività da un’isola all’altra, della prenotazione semplice di itinerari con un unico biglietto, beneficiando di tariffe competitive e di un’unica politica sul bagaglio da stiva fino all’isola di Praslin.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates, ha dichiarato: “La nostra partnership codeshare con Air Seychelles offrirà ai clienti collegamenti senza interruzioni per l’isola di Praslin e integrerà i nostri servizi esistenti tra Dubai e Mahé, consentendo a Emirates di espandere la propria portata e di permettere ai nostri clienti di volare verso una delle località più popolari delle Seychelles. Non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente la relazione e di introdurre ulteriori vantaggi a valore aggiunto”.

Sandy Benoiton, Chief Executive Officer, Air Seychelles, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Emirates per migliorare la connettività tra Mahé e l’isola di Praslin. Questo accordo di codeshare non solo semplifica i viaggi per i nostri clienti, ma dimostra anche il nostro impegno nel rendere le Seychelles più accessibili ai viaggiatori di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di accogliere più visitatori nelle nostre splendide isole e di collaborare a stretto contatto con Emirates per garantire un’esperienza di viaggio eccezionale”.

La compagnia aerea opera 14 voli settimanali tra Dubai e Mahé, con la maggior parte dei viaggiatori provenienti da Francia, Italia, Germania, Svizzera e Regno Unito per le loro vacanze alle Seychelles.

Emirates ha attualmente accordi di cooperazione commerciale con 164 interline, codeshare and intermodal partners, espandendo la sua rete a quasi 1.800 città. Negli ultimi 12 mesi, Emirates ha avviato 11 nuove partnership.

Emirates rafforza la collaborazione con gli Enti del Turismo di Malesia, Sri Lanka, Marocco, Seychelles, Bahamas, Varsavia e Nigeria

Emirates ha firmato altri sette Memorandum d’Intesa (MoU) a margine dell’Arabian Travel Market (ATM) con gli enti del turismo e i ministeri di Malesia, Sri Lanka, Marocco, Seychelles, Bahamas, Varsavia e Nigeria per incrementare gli arrivi dei visitatori e accrescere l’attrattiva di ciascuna destinazione.

Emirates e Tourism Malaysia hanno rinnovato la loro partnership, ribadendo l’impegno di lunga data della compagnia aerea nei confronti della porta d’accesso del Sud-est asiatico. Emirates cercherà di promuovere la Malesia nei mercati chiave della sua rete globale, esplorando opportunità di promozioni di marketing e iniziative pubblicitarie congiunte per posizionare la Malesia come destinazione turistica di prim’ordine.

Emirates e lo Sri Lanka Tourism Promotion Bureau (SLTPB) hanno rinnovato la loro solida partnership triennale, volta a sviluppare ulteriormente il settore turistico e commerciale del Paese. Attraverso iniziative congiunte, come lo sviluppo di escursioni e viaggi di familiarizzazione per promuovere la nazione insulare nei principali mercati di sbocco, Emirates e SLTPB mirano a far crescere l’industria turistica della popolare destinazione dell’Oceano Indiano, presentandola ai clienti attraverso la rete globale della compagnia aerea.

Emirates e l’Ufficio Nazionale del Turismo del Marocco esploreranno le modalità per promuovere il turismo in entrata in Marocco dalle principali destinazioni della vasta rete globale della compagnia aerea. L’accordo supporta direttamente la roadmap strategica del Marocco volta a raddoppiare le dimensioni del settore turistico e, in ultima analisi, a renderlo una delle 20 principali destinazioni turistiche al mondo. I partner esploreranno programmi per partner commerciali e tour operator per educare e incentivare ulteriormente il settore dei viaggi, oltre a viaggi di familiarizzazione e altre iniziative di marketing per aumentare la visibilità della destinazione all’interno della rete Emirates.

Emirates e Tourism Seychelles hanno rinnovato il loro impegno di lunga data a sostegno del settore dei viaggi e del turismo del Paese. Basandosi su una partnership stabilita nel 2013, il MoU mira ad aumentare il traffico turistico in entrata alle Seychelles, con particolare attenzione ai mercati di sbocco chiave all’interno dell’ampia rete della compagnia aerea.

Emirates e il Ministero degli Affari Esteri delle Bahamas collaboreranno a campagne promozionali congiunte nei mercati chiave per incrementare gli arrivi turistici alle Bahamas, evidenziando l’attrattiva della destinazione per visitatori e vacanzieri.

Emirates e l’Organizzazione del Turismo di Varsavia collaboreranno per la prima volta per sviluppare il traffico passeggeri in entrata dai mercati chiave della rete globale della compagnia aerea verso la città. Entrambe le entità esploreranno la possibilità di sviluppare campagne pubblicitarie congiunte e organizzare viaggi di familiarizzazione per rappresentanti dei media e agenti di viaggio a Varsavia.

Emirates e il Ministero nigeriano dell’Arte, della Cultura, del Turismo e dell’Economia Creativa collaboreranno a stretto contatto per incrementare l’afflusso di visitatori internazionali in Nigeria.

Emirates Skywards introduce Classic Rewards su flydubai

Emirates Skywards ha annunciato che i soci possono ora riscattare Miglia Skywards per ottenere Classic Rewards su tutti i voli flydubai, in tutte le classi di viaggio, a partire da 5.000 Miglia. Dal 2018, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai offre ai clienti un’unica valuta fedeltà, vantaggi e ora anche l’opportunità di usufruire di Classic Rewards su entrambe le compagnie aeree.

L’accordo è stato firmato alla presenza di His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive of Emirates Group and Chairman of flydubai, e di alti dirigenti di Emirates e flydubai.

Classic Rewards, un’offerta fedeltà molto popolare, permetterà ai soci di utilizzare le Miglia per un biglietto aereo completo. I soci potranno inoltre usufruire delle tariffe Cash+Miles riviste su flydubai e godere della flessibilità di pagare un biglietto con una combinazione di Miglia Skywards e contanti. Classic Rewards è disponibile su emirates.com e i soci possono utilizzare Cash+Miles direttamente su flydubai.com.

Emirates e Philippine Airlines esplorano una partnership rafforzata per le operazioni passeggeri e cargo

Emirates e Philippine Airlines (PAL) si sono incontrate all’Arabian Travel Market di Dubai per valutare una potenziale espansione della loro partnership con l’obiettivo comune di offrire orari più convenienti e servizi migliori ai viaggiatori.

Emirates e PAL hanno concordato di valutare la possibilità di un accordo di code sharing reciproco sui voli tra le Filippine e Dubai e su rotte selezionate oltre i gateway di ciascuna compagnia aerea partner.

Una partnership di code sharing potrebbe potenzialmente offrire ai viaggiatori una migliore connettività verso nuove destinazioni oltre la rete di ciascuna compagnia aerea, con la comodità di un unico biglietto, una tariffa competitiva e un’unica politica sui bagagli per l’intero viaggio.

Entrambe le compagnie aeree esploreranno inoltre opportunità per migliorare la loro cooperazione interlinea nel settore cargo; condividere le migliori pratiche in materia di assistenza a terra, catering, manutenzione e formazione tecnica; organizzare viaggi di familiarizzazione congiunti per i principali operatori del settore e dei media.

Emirates e Philippine Airlines hanno firmato un accordo interlinea potenziato per la prima volta a marzo 2023 e da allora hanno collegato senza interruzioni i passeggeri a dieci destinazioni domestiche via Cebu e Clark, oltre a nove destinazioni internazionali via Dubai. I passeggeri hanno così potuto godere di viaggi senza problemi attraverso le reti delle due compagnie aeree, con un comodo check-through dei bagagli fino alle loro destinazioni finali.

Emirates ha lanciato i voli per Manila nel 1990 e ha progressivamente ampliato le sue operazioni fino a includere un servizio circolare per Cebu e Clark. La compagnia aerea serve attualmente le Filippine con 28 voli settimanali, offrendo circa 22.700 posti settimanali da e per Dubai e collegando i viaggiatori a oltre 140 destinazioni attraverso la rete globale della compagnia.

La compagnia aerea ha recentemente aperto il suo primo Emirates World Store nel Sud-est asiatico a Manila, rafforzando il suo impegno nel fornire ai filippini un servizio di alta qualità, dalla prenotazione all’imbarco.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)