Etihad Airways firma un Memorandum di Cooperazione con l’Autorità per il Turismo della Thailandia

Etihad Airways firma un Memorandum di Cooperazione (MoC) con la Tourism Authority of Thailand, per rafforzare i rapporti tra il Regno di Thailandia e la compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti, in occasione dell’Arabian Travel Market 2025.

“L’accordo mira a promuovere il turismo in Thailandia attraverso l’ampia rete globale di Etihad. In linea con la missione di Etihad di offrire esperienze di viaggio straordinarie, il MoC vedrà entrambe le organizzazioni impegnate a promuovere esperienze di viaggio di alta qualità in Thailandia attraverso attività di collaborazione e promozione”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “La Thailandia è un mercato molto importante per Etihad, come dimostra la nostra continua espansione con due nuove destinazioni quest’anno e, in aggiunta, questo Memorandum di Cooperazione con l’Autorità per il Turismo Thailandese per promuovere i viaggi di piacere. Questo accordo contribuirà a rafforzare ulteriormente il nostro rapporto con il Regno di Thailandia e la posizione di Etihad sul mercato, rafforzando il nostro impegno a offrire esperienze di viaggio straordinarie”.

Thapanee Kiatphaibool, Governor of the Tourism Authority of Thailand, ha dichiarato: “La nostra partnership con Etihad segna una pietra miliare significativa nel rafforzamento della posizione della Thailandia come destinazione globale preferita. Grazie all’ampia rete e al servizio di livello mondiale di Etihad, siamo certi che questa collaborazione ispirerà un maggior numero di viaggiatori a esplorare la ricca cultura, le bellezze naturali e le offerte benessere della Thailandia. Insieme, puntiamo a offrire esperienze indimenticabili e a rafforzare l’attrattiva della Thailandia come destinazione per tutto l’anno per i visitatori internazionali”.

“Etihad ha annunciato lo scorso anno l’aggiunta di due nuove destinazioni in Thailandia, tra le 16 nuove rotte che la compagnia aerea lancerà quest’anno. Le operazioni per Krabi e Chiang Mai inizieranno rispettivamente a ottobre e novembre e rafforzeranno la presenza della compagnia aerea sul mercato, affiancandosi alle rotte esistenti per Bangkok e Phuket. L’ampia rete globale di Etihad e i quattro gateway in Thailandia consentono ai viaggiatori leisure di volare direttamente verso le loro destinazioni di vacanza preferite in Thailandia, supportando il turismo nel mercato su scala globale”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)