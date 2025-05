Embraer presenta il KC-390 Millennium tanker all’ARSAG

Embraer Defense & Security partecipa alla 47a edizione della ARSAG (Aerial Refueling Systems Advisory Group) conference, che si tiene dal 29 aprile al 1° maggio a Las Vegas, Nevada.

“L’ARSAG riunisce U.S. Air Force, U.S. Navy, U.S. Marine Corps e U.S. Army, insieme alla NATO e agli alleati di 20 nazioni per promuovere le migliori pratiche e la sicurezza di joint military operations and aerial refueling systems.

In apertura dell’evento di quest’anno, Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security, ha partecipato al Senior Industry Panel Discussion, moderato dall’USAF Retired Lieutenant General John B. Sams, Jr., ARSAG Board Chairman, Chief Operating Officer, insieme a Richard J. Sullivan, Vice-President of Growth, Growth & Strategy, Northrop Grumman Aeronautics Systems.

Inoltre, un KC-390 Millennium utilizzato dalla Brazilian Air Force è esposto presso l’Atlantic Aviation FBO, situato presso l’Harry Reid International Airport”, afferma Embraer.

“Siamo molto lieti di partecipare ad ARSAG quest’anno e di avere l’opportunità di discutere di come Embraer e il KC-390 Millennium siano pronti a supportare l’U.S. Department of Defense nel superare alcune delle sfide critiche del rifornimento in volo che gli Stati Uniti e le nazioni alleate in tutto il mondo si trovano ad affrontare”, ha dichiarato il Presidente e CEO, Bosco da Costa Junior. “Il KC-390 è attualmente il miglior velivolo della sua categoria, in grado di svolgere le missioni più impegnative negli scenari più difficili, tra cui Aerial Refueling and Agile Combat Employment. Per questo motivo siamo certi che il KC-390 soddisfi le esigenze delle Forze Armate statunitensi”.

“Il KC-390 Millennium è un medium airlifter and tanker ed è il miglior velivolo attualmente operativo in questa categoria: un multi-mission jet progettato per offrire prestazioni superiori e una migliore produttività a bassi costi operativi. Ciò significa che la capacità multi-missione e l’interoperabilità sono integrate fin dalla progettazione, consentendo al velivolo di essere pronto per tutti i profili di missione fin dalla consegna alle Forze Aeree.

Il KC-390 Millennium di Embraer sta rapidamente diventando il velivolo preferito dai membri della NATO e dagli alleati in Europa, contribuendo alla modernizzazione delle loro forze armate, aggiungendo nuove capacità e migliorando l’interoperabilità con le forze alleate. Il KC-390 è già operativo in Brasile, Portogallo e Ungheria, ed è già stato ordinato da Paesi Bassi, Austria e Repubblica Ceca, oltre a Svezia e Slovacchia, che hanno recentemente scelto il velivolo. La Corea del Sud completa la crescente lista di nazioni che hanno optato per il KC-390.

Il KC-390 Millennium è attualmente in produzione ed è operativo da molti anni a Full Operational Capability. Si tratta di una piattaforma pronta all’uso, già disponibile oggi e pronta a fornire un velivolo a prezzi accessibili per il mercato statunitense e globale, per affrontare le minacce emergenti”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)